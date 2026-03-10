„Cel mai modern stadion din România!” Anunț de ultimă oră despre arena echipei de tradiție, în valoare de 140 de milioane de euro

Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat că selecția pentru construcția noului stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara s-a încheiat și că a fost desemnat un constructor.

Compania Națională de Investiții (CNI) a reatribuit contractul pentru realizarea arenei, în urma unei decizii definitive a instanței care a obligat instituția să reevalueze ofertele depuse în cadrul licitației.

Alfred Simonis a confirmat finalizarea selecției pentru stadionul din Timișoara: „Avem constructor pentru Dan Păltinișanu”

„Compania Națională de Investiții a anunțat astăzi numele companiei care va construi noua arenă a Timișoarei.

Procedura de selecție a fost finalizată, avem un constructor, iar dacă în următoarele zece zile nu va fi depusă nicio contestație, se poate semna contractul de execuție.

La finalizarea procedurilor birocratice, societatea câștigătoare va demara etapa de proiectare și mai apoi lucrarile efective de ridicare a noului stadion. Sunt pași obligatorii care durează deja de mult timp, dar ne apropiem de momentul pe care îl așteptăm cu toții de ani buni.

A fost lipsă de încredere, deznădejde, amânări, dar, până la urmă, proiectul nostru merge înainte cu toate piedicile puse de-a lungul timpului de oameni care trebuiau să îl susțină. Vom avea la Timișoara cel mai modern stadion din România!”, a notat Alfred Simonis, pe rețelele de socializare.

Licitația pentru stadionul timișorean, estimată la aproximativ 140 de milioane de euro, fusese câștigată inițial anul trecut de o asociere condusă de compania CON-A, una dintre cele șapte oferte depuse pentru proiect, conform liga2.prosport.ro.

Asocierea clasată pe locul al doilea, condusă de Concelex și din care face parte și compania Construcții Erbașu, a contestat rezultatul licitației.

Inițial, contestația a fost respinsă de Tribunalul București, însă Curtea de Apel București a admis apelul și a dispus reluarea procedurii de evaluare a ofertelor, fără a relua însă etapa depunerii acestora.

În urma reevaluării, CNI a realizat o nouă atribuire a contractului.

Numele companiei desemnate câștigătoare nu poate fi făcut public în acest moment, deoarece procedura poate fi din nou contestată în termenul legal.

Noul Stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

32.000 de locuri

tribune complet acoperite

o infrastructură modernă, la standarde internaționale

Complexul sportiv va fi omologat la Categoria UEFA 4, permițând astfel desfășurarea:

Meciurilor de campionat național

Liga Campionilor

Competiții europene

Competiții mondiale

Complexul sportiv va respecta standardele necesare pentru rugby, inclusiv pentru Liga Națională și competiții internaționale.

