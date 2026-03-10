Noapte nebună în Liga Campionilor Galatasaray o bate pe Liverpool, Barcelona remizează cu Newcastle » Echipa lui Drăgușin, rezultat umilitor cu Atletico Madrid +29 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Noapte nebună în Liga Campionilor Galatasaray o bate pe Liverpool, Barcelona remizează cu Newcastle » Echipa lui Drăgușin, rezultat umilitor cu Atletico Madrid

alt-text George Neagu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 23:55
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 16:26
  • Galatasaray a produs surpriza și a învins-o pe Liverpool (1-0), iar Barcelona a remizat cu Newcastle (1-1).
  • Bayern a spulberat-o Atalanta cu 6-1, iar Atletico Madrid a învins-o pe Tottenham cu 5-2.
  • Partidele din Liga Campionilor vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

În optimile de finală, câștigătoarele din play-off se vor duela cu echipele care s-au clasat pe locurile 1-8 în faza principală a competiției.

Martor la incredibila serie de gafe FOTO. Drăgușin a văzut de pe bancă stupefiantul start de meci la Atletico - Tottenham. Ce s-a întâmplat!
Citește și
Martor la incredibila serie de gafe FOTO. Drăgușin a văzut de pe bancă stupefiantul start de meci la Atletico - Tottenham. Ce s-a întâmplat!
Citește mai mult
Martor la incredibila serie de gafe FOTO. Drăgușin a văzut de pe bancă stupefiantul start de meci la Atletico - Tottenham. Ce s-a întâmplat!

Galatasaray - Liverpool 1-0

  • A marcat: M. Lemina (min. 7)
  • Arbitru: Jesus Gil Manzano (Spania), Asistenți: Ángel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso (Spania), VAR: Guillermo Cuadra Fernandez (Spania), AVAR: Valentín Gómez (Spania)
  • Stadion: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Atalanta - Bayern 1-6

  • Au marcat: Pasalic (min. 90+3) / Stanisic (min. 12), M. Olise (min. 22, min. 64), Gnabry (min. 25), N. Jackson (min. 52), J. Musiala (min. 67)
  • Arbitru: Espen Eskås (Norvegia), Asistenți: Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norvegia), VAR: Tiago Martins (Portugalia), AVAR: Dennis Higler (Olanda)
  • Stadion: Stadio di Bergamo

Atletico Madrid - Tottenham 5-2

  • Au marcat: M. Llorente (min. 6), Griezmann (min. 14), J. Alvarez (min. 15, min. 55), R. Le normand (min. 22) / P. Porro (min. 26), D. Solanke (min. 76)
  • Arbitru: Serdar Gözübüyük (Olanda), Asistenți: Patrick Inia, Rogier Honig (Olanda), VAR: Pol van Boekel (Olanda), AVAR: Rob Dieperink (Olanda)
  • Stadion: Estadio Metropolitano

Igor Tudor a luat o decizie drastică în minutul 17, după cel de-al treilea gol marcat de formația spaniolă. L-a scos din poartă pe Antonin Kinsky (22 de ani) și l-a introdus pe experimentatul Guglielmo Vicario (29 de ani).

Portarul ceh a dat pe lângă minge în minutul 15, la scurt timp după ce echipa primise un golul de 2-0, iar Julian Alvarez a profitat, i-a furat balonul și a înscris din nou.

Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la golul 3. Capturi X (1).jpg
Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la golul 3. Capturi X (1).jpg

Galerie foto (29 imagini)

Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (3).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (4).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (5).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (6).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (7).jpg
+29 Foto
labels.photo-gallery

După ce a fost înlocuit, Kinsky a părăsit terenul în lacrimi.

Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (2).jpg
Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (2).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (1).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (3).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (4).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (6).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (8).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul român de la Tottenham, se află pe banca de rezerve și ar putea fi introdus în teren de antrenorul Igor Tudor.

Newcastle - Barcelona 1-1

  • Au marcat: H. Barnes (min. 86) / L. Yamal (min. 90+6 pen.)
  • Arbitru: Marco Guida (Italia), Asistenți: Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (Italia), VAR: Daniele Chiffi (Italia), AVAR: Marco Di Bello (Italia)
  • Stadion: St James' Park
Tabloul UCL în fazele eliminatorii/ Foto: uefa.com Tabloul UCL în fazele eliminatorii/ Foto: uefa.com
Tabloul UCL în fazele eliminatorii/ Foto: uefa.com

Echipele care se vor califica în sferturi urmează parcursul din tabel până în finală și, la fel ca în rundele anterioare, echipa din rândul de jos al fiecărei perechi va juca returul dublei respective pe teren propriu.

Câștigătoarea semifinalei din partea argintie a tabelului va fi desemnată echipe gazdă nominală pentru finală.

Programul fazei eliminatorii din Liga Campionilor:

  • Optimi de finală: 10/11 și 17/18 martie 2026 
  • Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026 
  • Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026 
  • Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

Citește și

„Dacă ajung banii la copii, da!” Ilie Năstase, pentru GOLAZO.ro, despre proiectul de lege pentru declararea anului 2027 drept Anul Ilie Năstase: „Mai puțin festivism”
Tenis
15:34
„Dacă ajung banii la copii, da!” Ilie Năstase, pentru GOLAZO.ro, despre proiectul de lege pentru declararea anului 2027 drept Anul Ilie Năstase: „Mai puțin festivism”
Citește mai mult
„Dacă ajung banii la copii, da!” Ilie Năstase, pentru GOLAZO.ro, despre proiectul de lege pentru declararea anului 2027 drept Anul Ilie Năstase: „Mai puțin festivism”
„Îi pun în contract”  Gigi Becali, anunț despre un fotbalist de la FCSB: „Voi avea o discuție cu el”
Superliga
14:56
„Îi pun în contract” Gigi Becali, anunț despre un fotbalist de la FCSB: „Voi avea o discuție cu el”
Citește mai mult
„Îi pun în contract”  Gigi Becali, anunț despre un fotbalist de la FCSB: „Voi avea o discuție cu el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liverpool Liga Campionilor bayern munchen Atletico Madrid fc barcelona
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share