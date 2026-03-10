Galatasaray a produs surpriza și a învins-o pe Liverpool (1-0), iar Barcelona a remizat cu Newcastle (1-1).

Bayern a spulberat-o Atalanta cu 6-1, iar Atletico Madrid a învins-o pe Tottenham cu 5-2.

În optimile de finală, câștigătoarele din play-off se vor duela cu echipele care s-au clasat pe locurile 1-8 în faza principală a competiției.

Galatasaray - Liverpool 1-0

A marcat: M. Lemina (min. 7)

Arbitru : Jesus Gil Manzano (Spania), Asistenți : Ángel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso (Spania), VAR : Guillermo Cuadra Fernandez (Spania), AVAR : Valentín Gómez (Spania)

Atalanta - Bayern 1-6

Au marcat: Pasalic (min. 90+3) / Stanisic (min. 12), M. Olise (min. 22, min. 64), Gnabry (min. 25), N. Jackson (min. 52), J. Musiala (min. 67)

Arbitru : Espen Eskås (Norvegia), Asistenți : Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norvegia), VAR : Tiago Martins (Portugalia), AVAR : Dennis Higler (Olanda)

Atletico Madrid - Tottenham 5-2

Au marcat: M. Llorente (min. 6), Griezmann (min. 14), J. Alvarez (min. 15, min. 55), R. Le normand (min. 22) / P. Porro (min. 26), D. Solanke (min. 76)

Arbitru : Serdar Gözübüyük (Olanda), Asistenți : Patrick Inia, Rogier Honig (Olanda), VAR : Pol van Boekel (Olanda), AVAR : Rob Dieperink (Olanda)

Igor Tudor a luat o decizie drastică în minutul 17, după cel de-al treilea gol marcat de formația spaniolă. L-a scos din poartă pe Antonin Kinsky (22 de ani) și l-a introdus pe experimentatul Guglielmo Vicario (29 de ani).

Portarul ceh a dat pe lângă minge în minutul 15, la scurt timp după ce echipa primise un golul de 2-0, iar Julian Alvarez a profitat, i-a furat balonul și a înscris din nou.

După ce a fost înlocuit, Kinsky a părăsit terenul în lacrimi.

Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul român de la Tottenham, se află pe banca de rezerve și ar putea fi introdus în teren de antrenorul Igor Tudor.

Newcastle - Barcelona 1-1

Au marcat: H. Barnes (min. 86) / L. Yamal (min. 90+6 pen.)

Arbitru : Marco Guida (Italia), Asistenți : Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (Italia), VAR : Daniele Chiffi (Italia), AVAR : Marco Di Bello (Italia)

Tabloul UCL în fazele eliminatorii/ Foto: uefa.com

Echipele care se vor califica în sferturi urmează parcursul din tabel până în finală și, la fel ca în rundele anterioare, echipa din rândul de jos al fiecărei perechi va juca returul dublei respective pe teren propriu.

Câștigătoarea semifinalei din partea argintie a tabelului va fi desemnată echipe gazdă nominală pentru finală.

Programul fazei eliminatorii din Liga Campionilor:

Optimi de finală: 10/11 și 17/18 martie 2026

Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026

Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026

Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

