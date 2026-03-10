Diana Șucu (50 de ani), soția acționarului majoritar de la Rapid, a vorbit despre accidentul în care a fost implicat jucătorul Kader Keita (25 de ani).

Fotbalistul se află sub control judiciar, după ce a lovit o femeie cu mașina și a părăsit locul accidentului.

Accidentul rutier s-a produs acum o săptămână, în jurul orei 05:45, așa cum a relatat anterior GOLAZO.ro, iar o femeia a ajuns în stare gravă la spital.

Diana Șucu a explicat care ar fi fost motivul pentru care a părăsit Kader Keita locul accidentului

Soția lui Dan Șucu a oferit detalii despre circumstanțele în care s-a produs accidentul.

„Omenește vorbind, mi-a fost foarte milă și de doamna care a fost lovită. Mi-a fost milă și de el. Are 25 de ani. Are o soție cu un copil acasă de 9 luni, însărcinată în două luni. Săracul de el, a fost plecat la Slobozia și a și jucat. S-au întors noaptea.

Probabil că a obosit, a mâncat, că el ține Ramadanul. Și ca să vezi cum e când e ceasul rău: i-a fost rău, s-a dus la moschee să se roage și, pe drumul de întoarcere spre casă, nu a văzut-o pe doamna respectivă și a lovit-o.

Sigur, se poate întâmpla oricui. Îmi e foarte milă de el și de doamna respectivă. Sigur, el trebuie să se supună legilor din România”, a spus Diana Șucu, conform fanatik.ro.

Ea a explicat că mijlocașul a plecat de la locul faptei din cauza confuziei și a fricii generate de oamenii adunați în jurul său.

„Cred că singurul lucru greșit pe care l-a făcut a fost faptul că a plecat de la locul accidentului. Dar am înțeles deja. S-a speriat. El a oprit mașina, a sunat la 112 și a stat 5-10 minute.

S-au strâns oamenii în jurul lui și au început să țipe la el. Nu știa nimeni limba engleză. Cred că s-a speriat și a fugit”, a mai spus Diana Șucu.

2024 este anul în care Kader Keita a ajuns în România, fiind transferat de CFR Cluj de la Sivasspor, iar în 2025 a fost împrumutat la Rapid, urmând să fie cumpărat definitiv

Dan Șucu, patronul Rapidului, i-a oferit lui Keita un avocat pentru a gestiona cazul.

„Soțul meu l-a ajutat. Are un avocat foarte bun. Dar el o să se supună legilor și rigorilor României. Doamne ajută să nu moară doamna și să fie bine.

Noi ne-am interesat. Dacă putem să ajutăm cu ceva, cumva, o să vedem. Dar e 100% responsabilitatea fotbalistului, nu a clubului, nu a lui Dan Șucu.

Probabil că, dacă venea de la discotecă, îl lăsa acolo să se descurce. Dar el e și un băiat foarte cuminte. Nu îl cunosc, dar am auzit.

Familist, tocmai i-a venit soția în România, probabil nu se mai descurca acolo singură. Omenește vorbind, Doamne ferește, i se poate întâmpla oricui. Putea să stea acasă să se roage acasă”, a mai spus Diana Șucu.

