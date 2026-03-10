„Au început să țipe la el” Diana Șucu a explicat motivul pentru care Keita a părăsit locul accidentului: „S-a speriat, s-au strâns oameni în jurul lui” +8 foto
Kader Keita. Foto: Sportpictures
Superliga

„Au început să țipe la el” Diana Șucu a explicat motivul pentru care Keita a părăsit locul accidentului: „S-a speriat, s-au strâns oameni în jurul lui”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 21:02
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 21:02
  • Diana Șucu (50 de ani), soția acționarului majoritar de la Rapid, a vorbit despre accidentul în care a fost implicat jucătorul Kader Keita (25 de ani).
  • Fotbalistul se află sub control judiciar, după ce a lovit o femeie cu mașina și a părăsit locul accidentului.

Accidentul rutier s-a produs acum o săptămână, în jurul orei 05:45, așa cum a relatat anterior GOLAZO.ro, iar o femeia a ajuns în stare gravă la spital.

VASSARAS ȘI-A TOCAT PROTEJAȚII  În întâlnirea de azi cu reprezentanții cluburilor, șeful CCA a expus erorile pro-CFR ale cuplului Chivulete-Hațegan
Citește și
VASSARAS ȘI-A TOCAT PROTEJAȚII În întâlnirea de azi cu reprezentanții cluburilor, șeful CCA a expus erorile pro-CFR ale cuplului Chivulete-Hațegan
Citește mai mult
VASSARAS ȘI-A TOCAT PROTEJAȚII  În întâlnirea de azi cu reprezentanții cluburilor, șeful CCA a expus erorile pro-CFR ale cuplului Chivulete-Hațegan

Diana Șucu a explicat care ar fi fost motivul pentru care a părăsit Kader Keita locul accidentului

Soția lui Dan Șucu a oferit detalii despre circumstanțele în care s-a produs accidentul.

„Omenește vorbind, mi-a fost foarte milă și de doamna care a fost lovită. Mi-a fost milă și de el. Are 25 de ani. Are o soție cu un copil acasă de 9 luni, însărcinată în două luni. Săracul de el, a fost plecat la Slobozia și a și jucat. S-au întors noaptea.

Probabil că a obosit, a mâncat, că el ține Ramadanul. Și ca să vezi cum e când e ceasul rău: i-a fost rău, s-a dus la moschee să se roage și, pe drumul de întoarcere spre casă, nu a văzut-o pe doamna respectivă și a lovit-o.

Sigur, se poate întâmpla oricui. Îmi e foarte milă de el și de doamna respectivă. Sigur, el trebuie să se supună legilor din România”, a spus Diana Șucu, conform fanatik.ro.

VIDEO. Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul accidentului

Ea a explicat că mijlocașul a plecat de la locul faptei din cauza confuziei și a fricii generate de oamenii adunați în jurul său.

„Cred că singurul lucru greșit pe care l-a făcut a fost faptul că a plecat de la locul accidentului. Dar am înțeles deja. S-a speriat. El a oprit mașina, a sunat la 112 și a stat 5-10 minute.

S-au strâns oamenii în jurul lui și au început să țipe la el. Nu știa nimeni limba engleză. Cred că s-a speriat și a fugit”, a mai spus Diana Șucu.

2024
este anul în care Kader Keita a ajuns în România, fiind transferat de CFR Cluj de la Sivasspor, iar în 2025 a fost împrumutat la Rapid, urmând să fie cumpărat definitiv

Dan Șucu, patronul Rapidului, i-a oferit lui Keita un avocat pentru a gestiona cazul.

„Soțul meu l-a ajutat. Are un avocat foarte bun. Dar el o să se supună legilor și rigorilor României. Doamne ajută să nu moară doamna și să fie bine.

Noi ne-am interesat. Dacă putem să ajutăm cu ceva, cumva, o să vedem. Dar e 100% responsabilitatea fotbalistului, nu a clubului, nu a lui Dan Șucu.

Probabil că, dacă venea de la discotecă, îl lăsa acolo să se descurce. Dar el e și un băiat foarte cuminte. Nu îl cunosc, dar am auzit.

Familist, tocmai i-a venit soția în România, probabil nu se mai descurca acolo singură. Omenește vorbind, Doamne ferește, i se poate întâmpla oricui. Putea să stea acasă să se roage acasă”, a mai spus Diana Șucu.

FOTO Cum arată locul unde s-a produs accidentul

Galerie foto (8 imagini)

Cum arată locul unde s-a produs acciddentul provocat de Kader Keita FOTO GOLAZO.ro.jpeg Cum arată locul unde s-a produs acciddentul provocat de Kader Keita FOTO GOLAZO.ro.jpeg Cum arată locul unde s-a produs acciddentul provocat de Kader Keita FOTO GOLAZO.ro.jpeg Cum arată locul unde s-a produs acciddentul provocat de Kader Keita FOTO GOLAZO.ro.jpeg Cum arată locul unde s-a produs acciddentul provocat de Kader Keita FOTO GOLAZO.ro.jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Campioana furioasă: „Duceți-vă dracului!” VIDEO. Mirra Andreeva, ieșire necontrolată: „Nu sunt mândră” » A șocat publicul de la Indian Wells
Tenis
20:22
Campioana furioasă: „Duceți-vă dracului!” VIDEO. Mirra Andreeva, ieșire necontrolată: „Nu sunt mândră” » A șocat publicul de la Indian Wells
Citește mai mult
Campioana furioasă: „Duceți-vă dracului!” VIDEO. Mirra Andreeva, ieșire necontrolată: „Nu sunt mândră” » A șocat publicul de la Indian Wells
Multiball în fotbalul românesc Măsura luată de FRF pentru meciurile din Liga 1 și Cupa României
Diverse
19:59
Multiball în fotbalul românesc Măsura luată de FRF pentru meciurile din Liga 1 și Cupa României
Citește mai mult
Multiball în fotbalul românesc Măsura luată de FRF pentru meciurile din Liga 1 și Cupa României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Kader Keita rapid accident diana sucu
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share