Naționala provoacă scandal în Liga 1 Lucescu a cerut ca Dinamo - Craiova să fie joi, 19 martie, roș-albii au acceptat doar după ce s-a mutat Rapid - Dinamo

Campionatul se va întrerupe după disputarea primelor două etape de play-off și play-out, însă programarea meciurilor de săptămâna viitoare a creat dispute între echipele de Liga 1.

Cel mai tare meci din runda a doua e Dinamo - Craiova, pe care Lucescu îl voia programat joi, pe 19 martie, cerere cu care cei din „Ștefan cel Mare” nu au fost, inițial, de acord. Află care e motivul, în rândurile de mai jos.

Campionatul intern va fi afectat, din perspectiva programării meciurilor, din cauza pregătirii meciului de baraj pe care naționala României îl va disputa cu Turcia.

Naționala provoacă scandal în Liga 1

A doua etapă de play-off și meciul FCSB-ului din play-out, din aceeași rundă, sunt programate, la solicitarea lui Mircea Lucescu, în cursul săptămânii viitoare, nu în weekend.

Selecționerul dorește astfel ca toți jucătorii pe care îi va chema din Liga 1 să aibă o distanță de cel puțin 6 zile între ultimul meci de campionat și ziua în care va avea loc Turcia - România.

În acest sens, staff-ul echipei naționale a schițat tabloul meciurilor pe care le dorește să se joace pe 19 și 20 martie.

Joi, 19 martie: Dinamo - Craiova, ora 20:30

Vineri, 20 martie: FCSB - UTA, ira 19:00

Vineri, 20 martie: CFR - Rapid, ora 21:45

Sâmbătă, 21 martie: FC Argeș - U Cluj, ora 20:30

Solicitarea, cu care LPF n-a avut nimic împotrivă, mai ales că au existat discuții inclusiv între Lucescu și Gino Iorgulescu, nu le-a picat bine celor de la Dinamo.

Conform celor de la Ligă, șefii din „Ștefan cel Mare” s-au simțit dezavantajați pentru că ar avea două zile în minus de refacere față de Craiova, fiindcă în acest weekend, în prima etapă de play-off, Craiova - Argeș se joacă vineri, în timp ce Rapid - Dinamo era stabilit pentru duminică.

În cele din urmă, pentru ca Dinamo să fie de acord să joace joi cu Craiova, s-a decis mutarea derby-ului Rapid - Dinamo. Nu se mai joacă duminică, ci sâmbătă seara, zi în care, FCSB - Metaloglobus a fost programat mai devreme, la ora 18:15.

În plus, s-a schimbat și derby-ul U Cluj - CFR, care era programat pentru luni, astfel că va avea loc duminică seara, de la 20:30.

Cum arată programarea primelor două etape

ETAPA 1

Vineri, 13 martie

UTA - Hermmanstadt, 17:30

Craiova - FC Argeș, 20:30

Sâmbătă, 14 martie

FCSB - Metaloglobus, 18:15

Rapid - Dinamo, 21:00

Duminică, 15 martie

Oțelul - Csikszereda, 15:00

U Cluj - CFR, 20:30

Luni, 16 martie

Botoșani - Slobozia, 17:30

Farul - Petrolul, 20:30

ETAPA 2

Joi, 19 martie

Dinamo - Craiova, 20:30

Vineri, 20 martie

FCSB - UTA, 19:00

CFR - Rapid, 21:49

Sâmbătă, 21 martie

Csikszereda - Farul, 17:30

FC Argeș - U Cluj, 20:30

Duminică, 22 martie

Hermannstadt - Botoșani, 18:00

Luni, 23 martie

Slobozia - Oțelul, 20:30

