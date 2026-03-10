Martor la incredibila serie de gafe FOTO. Drăgușin a văzut de pe bancă stupefiantul start de meci la Atletico - Tottenham. Ce s-a întâmplat! +29 foto
Momentul când Kinsky a fost înlocuit de Vicario Foto: Imago
Martor la incredibila serie de gafe FOTO. Drăgușin a văzut de pe bancă stupefiantul start de meci la Atletico - Tottenham. Ce s-a întâmplat!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 00:03
  • Radu Drăgușin a fost rezervă marți seară, la Atletico Madrid - Tottenham 5-2, în Liga Campionilor.
  • După un sfert de oră, era 3-0 pentru Atletico. Greșeli uluitoare în apărarea lui Spurs. Două ale portarului Kinsky, una a lui Van de Ven.
  • Ce a făcut antrenorul Igor Tudor după aceste erori! Nu a împiedicat scorul final rău. Croatul riscă să fie concediat.

Radu Drăgușin nu a mai fost titular la Tottenham. Odată ce și-a revenit și Danso după accidentare, iar căpitanul Romero putea juca, pentru că suspendarea era valabilă în Premier League, antrenorul Igor Tudor a început cu tridentul așteptat de fundași centrali.

Victor Osimhen, în lacrimi FOTO. Gestul făcut de fanii lui Galatasaray înaintea meciului cu Liverpool
Victor Osimhen, în lacrimi FOTO. Gestul făcut de fanii lui Galatasaray înaintea meciului cu Liverpool
Victor Osimhen, în lacrimi FOTO. Gestul făcut de fanii lui Galatasaray înaintea meciului cu Liverpool

Danso - stoper dreapta, Romero - în mijloc, Van de Ven - stoper stânga.

Dar tehnicianul croat a făcut și o altă modificare, neașteptată.

Vicario, portarul titular, a trecut pe banca de rezerve, înlocuit la start de Kinsky.

Portarul Kinsky, două gafe cumplite. Van de Ven, și el una. 3-0 Atletico!

Începutul meciului a fost incredibil. Înfiorător. O serie de gafe, de pierderi de echilibru, de lufturi. Niciodată nu s-a mai văzut așa ceva în Liga Campionilor, o asemenea înlănțuire de greșeli.

Minutul 6, 1-0 Atletico. Kinsky a dat cu stângu-n dreptu' după ce a alunecat, mingea a ajuns la Alvarez, care i-a pasat lui Llorente. Șut și gol.

Atletico - Tottenham, gafele lui Van de Ven si Kinsky la golul 2. Capturi X (5).jpg
Atletico - Tottenham, gafele lui Van de Ven si Kinsky la golul 2. Capturi X (5).jpg

Galerie foto (29 imagini)

Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (3).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (4).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (5).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (6).jpg Atletico - Tottenham, gafa lui Kinsky la primul gol. Capturi X (7).jpg
+29 Foto
Minutul 14, 2-0 Atletico. Van de Ven a alunecat și el ca ultim apărător, Griezmann a scăpat singur, l-a fentat pe Danso, revenit în viteză, și a înscris cu ușurință.

Minutul 15, 3-0 Atletico. Van de Ven i-a pasat în spate lui Kinsky, goalkeeperul a încercat să continue dintr-o atingere, dar a lovit iar greșit balonul și l-a lăsat pe Alvarez cu poarta goală în față.

Schimbare de portari după doar 17 minute! Și 4-0!

Era minutul 17 când antrenorul lui Tottenham a luat decizia radicală.

A înlocuit portarul. Kinsky, out. Vicario a intrat pe teren. Kinsky s-a dus direct la vestiare. Era puternic afectat psihic.

Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (2).jpg
Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (2).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (1).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (3).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (4).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (6).jpg Atletico - Tottenham, schimbare Kinsky - Vicario. Capturi X (8).jpg
+12 Foto
Dezastrul nu se terminase. În minutul 22, 4-0 Atletico. Nici Vicario nu a putut respinge corect mingea după o lovitură liberă, Le Normand a fost atent, punctând din apropiere.

Tottenham, alt antrenor demis?

Pedro Porro a redus scorul, 4-1 (26), dar prima repriză a fost per total îngrozitoare pentru Tottenham.

După a patra înfrângere consecutivă, antrenorul Tudor riscă să fie demis la echipa lui Drăgușin.

Croatul l-a înlocuit luna trecută pe Thomas Frank, dat afară după opt luni.

Alvarez, sprint de 50 de metri pe contraatac. 5-1!

În minutul 55, a fost și mai rău pentru Spurs. După ocazia mare a lui Richarlison, putea fi 4-2, imediat, în aceeași fază, pe contraatac, Alvarez a evadat după pasa lui Griezmann.

Argentinianul a sprintat 50 de metri cu mingea la picior și a șutat pe lângă Vicario. 5-1!

A gafat și Oblak la Atletico: 5-2

Oblak, portarul lui Atleti, a fost contaminat de erorile lui Kinsky, gafând și el.

O pasă greșită, direct la adversar. Porro a recuperat, i-a trimis mingea rapid lui Solanke și londonezii au redus scorul (76). Final, 5-2.

Jucătorii lui Tottenham s-au dat cap în cap

În prelungiri, alt moment incredibil în apărarea lui Tottenham.

Romero și Palhinha, coechipieri, s-au dat cap în cap încercând să-l deposedeze de minge pe Sorloth.

Un șoc teribil. Amândoi s-au dus direct la vestiare, cu dureri mari de cap.

Liga Campionilor Atletico Madrid tottenham radu dragusin Micky van de Ven Antonin Kinsky
21:18
Mai multe știri de ultimă oră

