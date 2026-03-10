Martor la incredibila serie de gafe FOTO. Drăgușin a văzut de pe bancă stupefiantul start de meci la Atletico - Tottenham. Ce s-a întâmplat!

- Radu Drăgușin a fost rezervă marți seară, la Atletico Madrid - Tottenham 5-2, în Liga Campionilor.
- După un sfert de oră, era 3-0 pentru Atletico. Greșeli uluitoare în apărarea lui Spurs. Două ale portarului Kinsky, una a lui Van de Ven.
- Ce a făcut antrenorul Igor Tudor după aceste erori! Nu a împiedicat scorul final rău. Croatul riscă să fie concediat.
Radu Drăgușin nu a mai fost titular la Tottenham. Odată ce și-a revenit și Danso după accidentare, iar căpitanul Romero putea juca, pentru că suspendarea era valabilă în Premier League, antrenorul Igor Tudor a început cu tridentul așteptat de fundași centrali.
Danso - stoper dreapta, Romero - în mijloc, Van de Ven - stoper stânga.
Dar tehnicianul croat a făcut și o altă modificare, neașteptată.
Vicario, portarul titular, a trecut pe banca de rezerve, înlocuit la start de Kinsky.
Portarul Kinsky, două gafe cumplite. Van de Ven, și el una. 3-0 Atletico!
Începutul meciului a fost incredibil. Înfiorător. O serie de gafe, de pierderi de echilibru, de lufturi. Niciodată nu s-a mai văzut așa ceva în Liga Campionilor, o asemenea înlănțuire de greșeli.
Minutul 6, 1-0 Atletico. Kinsky a dat cu stângu-n dreptu' după ce a alunecat, mingea a ajuns la Alvarez, care i-a pasat lui Llorente. Șut și gol.
Minutul 14, 2-0 Atletico. Van de Ven a alunecat și el ca ultim apărător, Griezmann a scăpat singur, l-a fentat pe Danso, revenit în viteză, și a înscris cu ușurință.
Minutul 15, 3-0 Atletico. Van de Ven i-a pasat în spate lui Kinsky, goalkeeperul a încercat să continue dintr-o atingere, dar a lovit iar greșit balonul și l-a lăsat pe Alvarez cu poarta goală în față.
Schimbare de portari după doar 17 minute! Și 4-0!
Era minutul 17 când antrenorul lui Tottenham a luat decizia radicală.
A înlocuit portarul. Kinsky, out. Vicario a intrat pe teren. Kinsky s-a dus direct la vestiare. Era puternic afectat psihic.
Dezastrul nu se terminase. În minutul 22, 4-0 Atletico. Nici Vicario nu a putut respinge corect mingea după o lovitură liberă, Le Normand a fost atent, punctând din apropiere.
Tottenham, alt antrenor demis?
Pedro Porro a redus scorul, 4-1 (26), dar prima repriză a fost per total îngrozitoare pentru Tottenham.
După a patra înfrângere consecutivă, antrenorul Tudor riscă să fie demis la echipa lui Drăgușin.
Croatul l-a înlocuit luna trecută pe Thomas Frank, dat afară după opt luni.
Alvarez, sprint de 50 de metri pe contraatac. 5-1!
În minutul 55, a fost și mai rău pentru Spurs. După ocazia mare a lui Richarlison, putea fi 4-2, imediat, în aceeași fază, pe contraatac, Alvarez a evadat după pasa lui Griezmann.
Argentinianul a sprintat 50 de metri cu mingea la picior și a șutat pe lângă Vicario. 5-1!
A gafat și Oblak la Atletico: 5-2
Oblak, portarul lui Atleti, a fost contaminat de erorile lui Kinsky, gafând și el.
O pasă greșită, direct la adversar. Porro a recuperat, i-a trimis mingea rapid lui Solanke și londonezii au redus scorul (76). Final, 5-2.
Jucătorii lui Tottenham s-au dat cap în cap
În prelungiri, alt moment incredibil în apărarea lui Tottenham.
Romero și Palhinha, coechipieri, s-au dat cap în cap încercând să-l deposedeze de minge pe Sorloth.
Un șoc teribil. Amândoi s-au dus direct la vestiare, cu dureri mari de cap.