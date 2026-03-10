VASSARAS ȘI-A TOCAT PROTEJAȚII  În întâlnirea de azi cu reprezentanții cluburilor, șeful CCA a expus erorile pro-CFR ale cuplului Chivulete-Hațegan

Întâlnirea de azi dintre Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, și reprezentanții cluburilor din Superliga, desfășurată la sediul Federației Române de Fotbal, a durat aproximativ trei ore, și a fost plină de discuții intense.

Tema principală a ședinței a fost arbitrajul, în contextul mai multor erori care au umbrit finalul sezonului regular, erori condamnate de președinții de club în emisiunile TV.

La întâlnire au participat reprezentanți ai 13 dintre cele 16 cluburi din Superliga. De asemenea, au fost prezenți și membri ai staff-ului echipelor naționale, printre care Jerry Gane, Costin Curelea, Adrian Iencsi și Răzvan Stanca.

Vassaras l-a „tocat” pe Hațegan

Un moment care i-a surprins pe cei prezenți a fost modul în care Vassaras s-a raportat la meciul Hermannstadt - CFR Cluj, partidă considerată extrem de importantă în stabilirea echipelor calificate în play-off.

De această dată într-un cadru privat, șeful arbitrilor ar fi recunoscut că în acel joc au existat trei decizii majore de arbitraj care au favorizat echipa din Cluj și care au influențat rezultatul.

Potrivit analizei prezentate în ședință, prima fază controversată a fost penalty-ul ratat de Hermannstadt în prelungirile primei reprize. Conform lui Vassaras, execuția ar fi trebuit repetată, deoarece un jucător al CFR-ului intrase aproximativ doi metri în careu înainte de șut.

A doua fază discutată a fost penalty-ul acordat celor de la CFR Cluj, după o intervenție asupra lui Păun. Concluzia transmisă în cadrul întâlnirii ar fi fost că lovitura de pedeapsă nu trebuia acordată.

Cea mai controversată fază analizată a venit în minutul 95, atunci când arbitrul Chivulete a acordat penalty pentru Hermannstadt. Potrivit explicațiilor lui Vassaras, decizia inițială a arbitrului din teren a fost corectă. Totuși, intervenția VAR, unde se afla Ovidiu Hațegan, a fost eronată.

Concret, Vassaras ar fi susținut că nu era o fază pentru intervenția VAR și că arbitrului nu trebuia să i se transmită că a greșit. Deși Chivulete a acordat corect penalty-ul, acesta a revenit asupra deciziei după discuția cu VAR.

Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor ar fi catalogat partida drept „un exemplu clar de meci influențat de greșelile de arbitraj”.

S-a contrazis față de ce a publicat pe site-ul FRF

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât poziția exprimată acum diferă de analiza publicată anterior pe site-ul Federației Române de Fotbal.

După etapa respectivă, Vassaras analizase oficial doar faza executării penalty-ului ratat de Hermannstadt (minutul 45+4), precizând că lovitura trebuia repetată.

Penalty-ul ratat de Hermannstadt trebuia repetat FOTO Captură video Prima Sport 1

În același timp, acesta susținuse atunci că penalty-ul acordat ulterior CFR-ului a fost justificat, în urma intervenției VAR.

Toate fazele au fost pro-CFR

Toate erorile grave produse de brigada de arbitri, inclusiv de cei din cabina VAR, au fost în favoarea clujenilor:

Penalty-ul ratat de Sibiu trebuia repetat după intervenția VAR, însă Hațegan și Dumitrache, care s-au aflat în cabina VAR, n-au intervenit

Penalty-ul acordat CFR-ului de Chivulete a fost unul acordat cu foarte multă ușurință, Păun fiind foarte ușor atins de un adversar. VAR n-a intervenit pentru a anularea loviturii de pedeapsă

Penalty-ul acordat la ultima fază de Chivulete, în favoarea Sibiului, pentru faultul comis de Sinyan, a determinat, în mod inexplicabil și cu încălcarea protocolului VAR, o intervenție a cuplului Dumitrache - Hațegan, care l-au făcut pe Chivulete să anuleze penalty-ul

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport