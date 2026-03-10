VASSARAS ȘI-A TOCAT PROTEJAȚII  În întâlnirea de azi cu reprezentanții cluburilor, șeful CCA a expus erorile pro-CFR ale cuplului Chivulete-Hațegan
Kyros Vassaras FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Superliga

VASSARAS ȘI-A TOCAT PROTEJAȚII În întâlnirea de azi cu reprezentanții cluburilor, șeful CCA a expus erorile pro-CFR ale cuplului Chivulete-Hațegan

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 20:07
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 20:15

Tema principală a ședinței a fost arbitrajul, în contextul mai multor erori care au umbrit finalul sezonului regular, erori condamnate de președinții de club în emisiunile TV.

Dinamo și FCSB se bat pe Arenă! Probleme mari cu programările: primăria nu permite două meciuri în 24h, cum a decis LPF. Ce urmează
Citește și
Dinamo și FCSB se bat pe Arenă! Probleme mari cu programările: primăria nu permite două meciuri în 24h, cum a decis LPF. Ce urmează
Citește mai mult
Dinamo și FCSB se bat pe Arenă! Probleme mari cu programările: primăria nu permite două meciuri în 24h, cum a decis LPF. Ce urmează

La întâlnire au participat reprezentanți ai 13 dintre cele 16 cluburi din Superliga. De asemenea, au fost prezenți și membri ai staff-ului echipelor naționale, printre care Jerry Gane, Costin Curelea, Adrian Iencsi și Răzvan Stanca.

Vassaras l-a „tocat” pe Hațegan

Un moment care i-a surprins pe cei prezenți a fost modul în care Vassaras s-a raportat la meciul Hermannstadt - CFR Cluj, partidă considerată extrem de importantă în stabilirea echipelor calificate în play-off.

De această dată într-un cadru privat, șeful arbitrilor ar fi recunoscut că în acel joc au existat trei decizii majore de arbitraj care au favorizat echipa din Cluj și care au influențat rezultatul.

Potrivit analizei prezentate în ședință, prima fază controversată a fost penalty-ul ratat de Hermannstadt în prelungirile primei reprize. Conform lui Vassaras, execuția ar fi trebuit repetată, deoarece un jucător al CFR-ului intrase aproximativ doi metri în careu înainte de șut.

A doua fază discutată a fost penalty-ul acordat celor de la CFR Cluj, după o intervenție asupra lui Păun. Concluzia transmisă în cadrul întâlnirii ar fi fost că lovitura de pedeapsă nu trebuia acordată.

Cea mai controversată fază analizată a venit în minutul 95, atunci când arbitrul Chivulete a acordat penalty pentru Hermannstadt. Potrivit explicațiilor lui Vassaras, decizia inițială a arbitrului din teren a fost corectă. Totuși, intervenția VAR, unde se afla Ovidiu Hațegan, a fost eronată.

Concret, Vassaras ar fi susținut că nu era o fază pentru intervenția VAR și că arbitrului nu trebuia să i se transmită că a greșit. Deși Chivulete a acordat corect penalty-ul, acesta a revenit asupra deciziei după discuția cu VAR.

Șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor ar fi catalogat partida drept „un exemplu clar de meci influențat de greșelile de arbitraj”.

S-a contrazis față de ce a publicat pe site-ul FRF

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât poziția exprimată acum diferă de analiza publicată anterior pe site-ul Federației Române de Fotbal.

După etapa respectivă, Vassaras analizase oficial doar faza executării penalty-ului ratat de Hermannstadt (minutul 45+4), precizând că lovitura trebuia repetată.

Penalty-ul ratat de Hermannstadt trebuia repetat FOTO Captură video Prima Sport 1 Penalty-ul ratat de Hermannstadt trebuia repetat FOTO Captură video Prima Sport 1
Penalty-ul ratat de Hermannstadt trebuia repetat FOTO Captură video Prima Sport 1

În același timp, acesta susținuse atunci că penalty-ul acordat ulterior CFR-ului a fost justificat, în urma intervenției VAR.

Toate fazele au fost pro-CFR

Toate erorile grave produse de brigada de arbitri, inclusiv de cei din cabina VAR, au fost în favoarea clujenilor:

  • Penalty-ul ratat de Sibiu trebuia repetat după intervenția VAR, însă Hațegan și Dumitrache, care s-au aflat în cabina VAR, n-au intervenit
  • Penalty-ul acordat CFR-ului de Chivulete a fost unul acordat cu foarte multă ușurință, Păun fiind foarte ușor atins de un adversar. VAR n-a intervenit pentru a anularea loviturii de pedeapsă
  • Penalty-ul acordat la ultima fază de Chivulete, în favoarea Sibiului, pentru faultul comis de Sinyan, a determinat, în mod inexplicabil și cu încălcarea protocolului VAR, o intervenție a cuplului Dumitrache - Hațegan, care l-au făcut pe Chivulete să anuleze penalty-ul

Citește și

Noapte nebună în Liga Campionilor Galatasaray o bate pe Liverpool, Barcelona remizează cu Newcastle » Echipa lui Drăgușin, rezultat umilitor cu Atletico Madrid
Liga Campionilor
23:55
Noapte nebună în Liga Campionilor Galatasaray o bate pe Liverpool, Barcelona remizează cu Newcastle » Echipa lui Drăgușin, rezultat umilitor cu Atletico Madrid
Citește mai mult
Noapte nebună în Liga Campionilor Galatasaray o bate pe Liverpool, Barcelona remizează cu Newcastle » Echipa lui Drăgușin, rezultat umilitor cu Atletico Madrid
Pariu trucat sub ochii lui Mățan Doi foști colegi ai „tricolorului” în MLS, la Columbus, suspendați pe viață 
Campionate
19:54
Pariu trucat sub ochii lui Mățan Doi foști colegi ai „tricolorului” în MLS, la Columbus, suspendați pe viață
Citește mai mult
Pariu trucat sub ochii lui Mățan Doi foști colegi ai „tricolorului” în MLS, la Columbus, suspendați pe viață 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CFR Cluj Ovidiu Hategan liga 1 arbitraj CCA Kyros Vassaras erori florin chivulete
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share