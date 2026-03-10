„Am stat de vorbă șapte ore cu Rădoi” Mihai Stoica, detalii din culisele revenirii fostului selecționer la FCSB și o amintire din 2002: „Iubi, închid, că a venit Mirel!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre negocierile purtate cu Mirel Rădoi (44 de ani), noul antrenor al echipei.

Mirel Rădoi i-a succedat lui Elias Charalambous la FCSB, după ce cipriotul nu a reușit să califice echipa în play-off, iar acum noul antrenor are ca obiectiv calificarea formației în preliminariile Conference League.

Mihai Stoica: „Aveam mare nevoie de el.

Mihai Stoica a dezvăluit detalii despre negocierile cu patronul Gigi Becali și motivele pentru care Mirel Rădoi a decis să revină pe banca roș-albaștrilor după 11 ani.

„A cam spus Gigi tot. Trăgeam speranțe, dar nu prea trăgeam. Trebuia să facă un gest extraordinar Mirel pentru noi, că noi aveam foarte mare nevoie de el acum.

Când spun noi, mă refer la toată suflarea roș-albastră. L-a făcut. Acum sper și cred cu convingere că ne vom îndeplini obiectivul și vom juca din nou în preliminariile unei competiții europene, Conference League.

Am fost sceptic, pentru că mă gândeam: «Acceptă Mirel? Acceptă Gigi să treacă în latura cealaltă și să lase un antrenor să facă tot ce trebuie să facă un antrenor?». Obstacole extrem de mari în opinia mea. Dar uite că au fost toate depășite.

D-aia nici nu am vrut să vorbesc, că mi-era teamă să nu se strice, să nu se facă până la urmă, să nu se materializeze și să risc să mă gândesc numai la ce mi-aș dori și să mă comport ca și cum s-ar fi rezolvat. Uite că s-a rezolvat.

Am primit și o veste destul de bună. Meciul nostru de vineri a fost mutat sâmbătă. Ne-am fi dorit să fim și noi anunțați înainte de a citi în presă. Dar nu contează asta. Mirel Rădoi are o zi în plus să pregătească meciul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Am avut o întâlnire ieri, după care am vorbit la telefon. La 16:30 ne-am întâlnit să vorbim puțin și ne-am despărțit la 23:30. Doar șapte ore am stat de vorbă. Mihai Stoica

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, sâmbătă, 14 martie, de la ora 18:15, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Mă aștept la o resetare a unor jucători, care nu au arătat prea bine în ultima perioadă. Nici din punct de vedere al atitudinii. Că fotbalul nu se uită, dar atitudinea se schimbă în funcție de adversar, de perioadă. Sunt mulți factori.

Ideea e că era o blazare la toate nivelurile la noi. Și aveam nevoie de cineva care să schimbe starea de spirit. Nu cred că exista o persoană care să poată face asta mai bine decât Mirel”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

FOTO: FCSB, primul antrenament cu Mirel Rădoi antrenor

Mihai Stoica a vorbit despre motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta FCSB-ului

Întrebat ce l-a determinat pe Rădoi să revină în fotbalul românesc la patru luni după despărțirea de Universitatea Craiova, Mihai Stoica a explicat:

„Ca să ne dea o mână de ajutor. Pentru că a realizat și el că e singura noastră soluție. Noi alternativă nu aveam. S-au vehiculat niște nume prin presă, am discutat cu Gigi.

Sunt nume despre care nu am discutat, dar au apărut prin presă. În fine, fiecare are prieteniile lui și, dacă mai are nevoie, mai apare prin presă numele lui.

Dar Mirel era singura variantă pentru a face o mini-revoluție de care aveam nevoie la momentul ăsta”.

Mihai Stoica a punctat că Gigi Becali își va respecta promisiunea și nu va interveni în deciziile legate de echipă: „ Vă garantez că se va ține de promisiune. Asta e în afara oricărui dubiu.

Nici măcar nu se pune problema. Așa va fi. Altfel nu venea Mirel. Și este un test și pentru Gigi, un test al răbdării, și dacă îl trece cred că el va avea cel mai mare câștig în plan personal și spiritual.

Pentru el ar fi excepțional să renunțe la practicile pe care le-a avut în ultima vreme, de vreo 20 de ani (n.r. – râde), și să treacă la nivelul următor. Asta e realitatea”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica: „Ar fi un mare eșec să fie primul sezon fără calificarea în competițiile europene după 23 de ani”

Potrivit înțelegerii, Rădoi o va conduce FCSB până la vară. Tehnicianul ar avea deja o ofertă importantă pentru sezonul viitor, de aproximativ 1,6 milioane de euro, conform declarațiilor lui Gigi Becali.

Întrebat dacă Rădoi ar putea continua la FCSB și după vară, oficialul roș-albaștrilor a răspuns:

„Nu e de discutat asta. E mult mai complicat. Vom vedea la momentul respectiv. Pe noi ne interesează să jucăm sau nu prima manșă a barajului pentru Conference League, pe 24 mai. Depinde de licențierea unor echipe.

După aceea să jucăm barajul decisiv pentru Conference. Pentru noi, Conference e acum extrem de important. Ar fi un mare eșec ca după 23 de ani în actuala formulă să fie primul sezon fără calificarea în competițiile europene.

Pentru că performanța asta e fenomenală, 22 de ani la rând în cupele europene. E o performanță uriașă, dar trebuie să facem tot ce putem să nu se oprească seria

Mihai Stoica, episod din perioada în care Rădoi era jucător: „«Închid, că vine Mirel»”

Mirel Rădoi a evoluat ca jucător la FCSB până în 2008, când s-a transferat la Al-Hilal, iar Mihai Stoica a povestit un episod care l-a impresionat profund.

„Noi am lucrat prima dată împreună în 2002. Cred că am mai spus-o. Era un zumzet în vestiar. Eu abia venisem la echipă, mă uitam de pe hol în vestiar.

Am văzut un jucător în vestiar care a spus «Iubi, închid, închid, că a venit Mirel!». Nu era voie să vorbești la telefon în vestiar. Și s-a făcut liniște în vestiar.

Și am zis: «Copilul ăsta de 21 de ani să poată să impună atât respect?». Asta a fost prima chestie neașteptată pe care am descoperit-o. Era 2002. Era deja căpitan. Și am stat și m-am gândit ce lider a mai avut după aceea FCSB/Steaua. Nu prea am mai avut.

Au fost generații excepționale, au fost rezultate excepționale, dar nu a fost niciun jucător care să impună atât de mult respect și de la o vârstă fragedă. Cu leadershipul te naști, nu îl poți dobândi pe parcurs”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica: „Era pe lista mea de dorințe”

Mihai Stoica a mărturisit că i-a părut rău că a pierdut prima perioadă a lui Mirel Rădoi la echipă, deoarece și-ar fi dorit să colaboreze cu el, dar atunci se afla în închisoare, ca urmare a condamnării în „Dosarul Transferurilor”.

„Să ajungi să colaborezi dintr-o funcție importantă cu oameni care au scris istorie pentru Steaua... Am lucrat cu Marius Lăcătuș antrenor la Galați, antrenor și președinte la Steaua, am lucrat cu Helmuth Duckadam, am lucrat cu Victor Pițurcă, indiferent de relația pe care am avut-o după aceea. Cu Ștefan Iovan.

Apoi, următoarea generație lipită de „Super Steaua” lui Andrei Vochin. Am lucrat cu Ilie Dumitrescu antrenor la Galați și cu Dan Petrescu la Urziceni. Am trecut la următoarea generație.

Era pe lista mea de dorințe. Aveam regretul ăsta. Eram puțin «plecat» (n.r. – ironic) în 2015, când a venit Mirel antrenor la Steaua și am zis poate, poate, odată și odată vom lucra împreună. Când a ajuns selecționer am zis că nu mai avem cum. Dar uite că bifez și capitolul ăsta.

Ce aș putea să îmi doresc? Mi-am dorit să lucrez cu Răzvan Lucescu, dar nu s-a putut. Vorbesc strict de Steaua. E mai mult decât visa un puști. Nu te puteai gândi niciodată că vei ajunge la acest nivel și că o să colaborezi cu toate numele astea”, a mai declarat oficialul campioanei României.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport