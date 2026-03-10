Rednic, pregătit să revină Tehnicianul român a vorbit despre ultimul club antrenat: „Nu am vrut să-mi facă cineva echipa”

Mircea Rednic (63 de ani), ultima dată antrenor de la Standard Liege, este liber de contract.

Tehnicianul s-a despărțit de formația belgiană în august 2025, după un mandat de două luni.

Rednic a afirmat că despărțirea de Standard Liege a fost provocată de implicarea directorului sportiv Marc Wilmots (57 de ani) în deciziile tehnice ale echipei.

Antrenorul a declarat acum că a profitat de această perioadă pentru a se ocupa de sănătatea sa și a subliniat că se simte bine și pregătit să revină pe banca tehnică.

Mircea Rednic: „Am avut discuții în iarnă, inclusiv în Superliga. Din vară aș vrea să preiau o echipă”

„Sunt în România de câteva săptămâni. Sunt bine, sănătos, voinic. Asta e cel mai important. Am avut ceva discuții și în iarnă, inclusiv din Superliga, dar și din străinătate. Din vară aș vrea să preiau o echipă. Am avut și eu nevoie de ceva timp să mă ocup de mine.

Am avut și o intervenție chirurgicală la genunchi, pentru că precedenta nu fusese reușită. Am avut nevoie de mici retușuri, să spunem așa.

Nu a fost o intervenție grea, dar, știți cum este, ai nevoie de câteva săptămâni de pauză, recuperare”, a spus Rednic, conform digisport.ro.

Al doilea mandat al lui Mircea Rednic la Standard Liege s-a încheiat abrupt pe 27 august, la două luni de când semnase contractul.

Românul a stat prima dată pe banca belgienilor în sezonul 2012/2013, pentru 31 de partide.

Mircea Rednic, despre plecarea de la Standard Liege: „A fost ambiția unuia care a vrut să îmi arate că el e șeful”

Rednic a subliniat că a fost deranjat de implicarea excesivă a directorului sportiv Marc Wilmots, fost selecționer al Belgiei.

„Sunt un pic dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat la Standard, dar asta este viața. Nu am ce să le reproșez celor de acolo din punct de vedere sportiv. S-a și văzut că rezultatele nu au fost cu nimic mai bune după plecarea mea.

Din contră, au făcut 10 puncte din 27, iar eu am făcut 7 din 15. Dintre care, unul a fost cu campioana Belgiei, care acum este la 21 de puncte diferență. Când am plecat, Standard era la 6 puncte de primul loc.

A fost o ambiție a unuia (n.r. - Marc Wilmots) care a vrut să-mi demonstreze mie că el este șeful, dar eu nu pot să accept asta la 63 de ani. Nu am acceptat asta niciodată, să fiu marionetă și să-mi facă cineva echipa!

Ok, accept să discutăm, înțeleg că el a făcut transferurile și a cheltuit vreo 10 milioane de euro... Patronul îi reproșa că nu vedea calitatea pe care el ne-a zis-o tuturor”, a mai declarat Rednic.

M-a deranjat ceea ce s-a spus despre mine, cu toate că el și fiul său au participat la toate antrenamentele mele, inclusiv în pregătire. Niciodată nu a zis nimic, cu toate că a fost selecționer o perioadă. A avut cea mai bună generație și nu a avut rezultate. La Standard sunt puși la punct, eu eram preocupat de tot ceea ce apărea nou, sunt abonat și plătesc anual pentru site-uri de specialitate Mircea Rednic

Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic pe bancă

RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2

0-2 Standard Liege - Dender 1-1

Standard Liege - Genk 2-1

- Genk 2-1 Royale Union SG - Standard Liege 3-0

Standard Liege - Cercle Brugge 0-3

Rednic a subliniat că la Standard Liege a beneficiat de condiții excelente și de un staff foarte bine pregătit.

„Sunt super dotați cei de acolo, un laborator de fotbal. Cu drone la antrenamente, tot ce ai nevoie ca antrenor. De-aia spun că în România ar trebui să le facem statuie antrenorilor. Aveam doi analiști care oricând ar putea fi antrenori la câte știau. Îmi dădeau tot ceea ce le ceream. După antrenamente se puneau imagini în vestiare.

A fost o răutate din partea lui, mai ales că noi am jucam împreună. El a vrut să dirijeze totul, a schimbat totul în club, inclusiv la academie. Vrea să fie înconjurat numai de cunoștințele sale. Dacă era patron, care aducea banii, mai ziceai, dar așa...

Aveam nevoie de timp pentru că mie jucătorii mi-au venit pe rând în pregătire, câte 4, câte 2. Înainte să începem campionatul mi-a vândut fundașul la Lille. Voia să se implice prea mult și nu am putut să accept așa ceva la vârsta mea”, a mai declarat Rednic.

Nu caut scuze, puteam să rămân în continuare, dar nu eram eu. Nu mi-a căzut bine. Din momentul în care am spus că eu fac echipa, eu fac programul, a doua zi am fost demis. Voia să conducă totul. La început a fost alături de mine și mi-a spus că mă susține Mircea Rednic

De-a lungul carierei, Mircea Rednic a pregătit echipe precum Rapid, Al-Nassr, Universitatea Craiova, Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Poli Iași, Viitorul și UTA Arad.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport