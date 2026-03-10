Rednic, pregătit să revină Tehnicianul român a vorbit despre ultimul club antrenat: „Nu am vrut să-mi facă cineva echipa”
Mircea Rednic/ Foto: IMAGO
Diverse

Rednic, pregătit să revină Tehnicianul român a vorbit despre ultimul club antrenat: „Nu am vrut să-mi facă cineva echipa”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 22:42
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 09:20
  • Mircea Rednic (63 de ani), ultima dată antrenor de la Standard Liege, este liber de contract.
  • Tehnicianul s-a despărțit de formația belgiană în august 2025, după un mandat de două luni.
  • Rednic a afirmat că despărțirea de Standard Liege a fost provocată de implicarea directorului sportiv Marc Wilmots (57 de ani) în deciziile tehnice ale echipei.

Antrenorul a declarat acum că a profitat de această perioadă pentru a se ocupa de sănătatea sa și a subliniat că se simte bine și pregătit să revină pe banca tehnică.

Victor Osimhen, în lacrimi FOTO. Gestul făcut de fanii lui Galatasaray înaintea meciului cu Liverpool
Citește și
Victor Osimhen, în lacrimi FOTO. Gestul făcut de fanii lui Galatasaray înaintea meciului cu Liverpool
Citește mai mult
Victor Osimhen, în lacrimi FOTO. Gestul făcut de fanii lui Galatasaray înaintea meciului cu Liverpool

Mircea Rednic: „Am avut discuții în iarnă, inclusiv în Superliga. Din vară aș vrea să preiau o echipă”

„Sunt în România de câteva săptămâni. Sunt bine, sănătos, voinic. Asta e cel mai important. Am avut ceva discuții și în iarnă, inclusiv din Superliga, dar și din străinătate. Din vară aș vrea să preiau o echipă. Am avut și eu nevoie de ceva timp să mă ocup de mine.

Am avut și o intervenție chirurgicală la genunchi, pentru că precedenta nu fusese reușită. Am avut nevoie de mici retușuri, să spunem așa.

Nu a fost o intervenție grea, dar, știți cum este, ai nevoie de câteva săptămâni de pauză, recuperare”, a spus Rednic, conform digisport.ro.

  • Al doilea mandat al lui Mircea Rednic la Standard Liege s-a încheiat abrupt pe 27 august, la două luni de când semnase contractul.
  • Românul a stat prima dată pe banca belgienilor în sezonul 2012/2013, pentru 31 de partide.

Mircea Rednic, despre plecarea de la Standard Liege: „A fost ambiția unuia care a vrut să îmi arate că el e șeful”

Rednic a subliniat că a fost deranjat de implicarea excesivă a directorului sportiv Marc Wilmots, fost selecționer al Belgiei.

„Sunt un pic dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat la Standard, dar asta este viața. Nu am ce să le reproșez celor de acolo din punct de vedere sportiv. S-a și văzut că rezultatele nu au fost cu nimic mai bune după plecarea mea.

Din contră, au făcut 10 puncte din 27, iar eu am făcut 7 din 15. Dintre care, unul a fost cu campioana Belgiei, care acum este la 21 de puncte diferență. Când am plecat, Standard era la 6 puncte de primul loc.

A fost o ambiție a unuia (n.r. - Marc Wilmots) care a vrut să-mi demonstreze mie că el este șeful, dar eu nu pot să accept asta la 63 de ani. Nu am acceptat asta niciodată, să fiu marionetă și să-mi facă cineva echipa!

Ok, accept să discutăm, înțeleg că el a făcut transferurile și a cheltuit vreo 10 milioane de euro... Patronul îi reproșa că nu vedea calitatea pe care el ne-a zis-o tuturor”, a mai declarat Rednic.

M-a deranjat ceea ce s-a spus despre mine, cu toate că el și fiul său au participat la toate antrenamentele mele, inclusiv în pregătire. Niciodată nu a zis nimic, cu toate că a fost selecționer o perioadă. A avut cea mai bună generație și nu a avut rezultate. La Standard sunt puși la punct, eu eram preocupat de tot ceea ce apărea nou, sunt abonat și plătesc anual pentru site-uri de specialitate Mircea Rednic

Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic pe bancă

  • RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2 
  • Standard Liege - Dender 1-1 
  • Standard Liege - Genk 2-1
  • Royale Union SG - Standard Liege 3-0 
  • Standard Liege - Cercle Brugge 0-3

Rednic a subliniat că la Standard Liege a beneficiat de condiții excelente și de un staff foarte bine pregătit.

„Sunt super dotați cei de acolo, un laborator de fotbal. Cu drone la antrenamente, tot ce ai nevoie ca antrenor. De-aia spun că în România ar trebui să le facem statuie antrenorilor. Aveam doi analiști care oricând ar putea fi antrenori la câte știau. Îmi dădeau tot ceea ce le ceream. După antrenamente se puneau imagini în vestiare.

A fost o răutate din partea lui, mai ales că noi am jucam împreună. El a vrut să dirijeze totul, a schimbat totul în club, inclusiv la academie. Vrea să fie înconjurat numai de cunoștințele sale. Dacă era patron, care aducea banii, mai ziceai, dar așa...

Aveam nevoie de timp pentru că mie jucătorii mi-au venit pe rând în pregătire, câte 4, câte 2. Înainte să începem campionatul mi-a vândut fundașul la Lille. Voia să se implice prea mult și nu am putut să accept așa ceva la vârsta mea”, a mai declarat Rednic.

Nu caut scuze, puteam să rămân în continuare, dar nu eram eu. Nu mi-a căzut bine. Din momentul în care am spus că eu fac echipa, eu fac programul, a doua zi am fost demis. Voia să conducă totul. La început a fost alături de mine și mi-a spus că mă susține Mircea Rednic

De-a lungul carierei, Mircea Rednic a pregătit echipe precum Rapid, Al-Nassr, Universitatea Craiova, Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Poli Iași, Viitorul și UTA Arad.

Citește și

„Am stat de vorbă șapte ore cu Rădoi” Mihai Stoica, detalii din culisele revenirii fostului selecționer la FCSB și o amintire din 2002: „Iubi, închid, că a venit Mirel!”
Superliga
20:53
„Am stat de vorbă șapte ore cu Rădoi” Mihai Stoica, detalii din culisele revenirii fostului selecționer la FCSB și o amintire din 2002: „Iubi, închid, că a venit Mirel!”
Citește mai mult
„Am stat de vorbă șapte ore cu Rădoi” Mihai Stoica, detalii din culisele revenirii fostului selecționer la FCSB și o amintire din 2002: „Iubi, închid, că a venit Mirel!”
Rodri, reclamat la poliție Starul lui Manchester City, acuzat de vecini că a folosit o dronă pentru supraveghere
Campionate
20:47
Rodri, reclamat la poliție Starul lui Manchester City, acuzat de vecini că a folosit o dronă pentru supraveghere
Citește mai mult
Rodri, reclamat la poliție Starul lui Manchester City, acuzat de vecini că a folosit o dronă pentru supraveghere

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mircea Rednic Standard Liege romania revenire
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share