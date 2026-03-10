Dinamo și FCSB se bat pe Arenă! Probleme mari cu programările: primăria nu permite două meciuri în 24h, cum a decis LPF. Ce urmează

Dinamo și FCSB sunt programate în play-off/play-out într-un interval prea scurt pentru a putea evolua amândouă pe Arena Națională în etapa #2.

Dinamo - Universitatea Craiova e programat de LPF în acest moment joi, 19 martie, de la ora 20:30, iar FCSB - UTA Arad vineri, 20 martie, de la ora 19:00.

Și Dinamo, și FCSB vor să evolueze pe Arenă în etapa a doua din play-off /out

Asta înseamnă că partidele se dispută în mai puțin de 24 de ore pe cel mai mare stadion al țării, lucru care nu este permis de Primăria Capitalei, care administrează Arena.

Ori orele sau chiar zilele vor fi schimbate, ori una dintre cele două rivale va trebui să-și mute meciul pe alt stadion.

Partidele nu pot fi împinse spre weekend pentru că selecționerul vrea ca vineri seară să aibă jucătorii de la Craiova și FCSB (și, eventual, Dinamo) disponibili pentru pregătirea barajului.

Președintele dinamovist Andrei Nicolescu a comentat situația, la Prima Sport:

„Nu știu să răspund la întrebarea asta acum (n.r. ce se întâmplă cu partidele), pentru că nu știu cum s-au făcut programările și nici nu mi-am permis să sun la primărie să vedem ce și cum.

Dacă gazonul era bun, probabil se putea juca la un interval așa scurt, dar nu e cazul. Gazonul a suferit foarte tare.

Probabil, apropo de relația cu naționala, sunt discuții mai complexe, nu le știu eu.

Măcar să jucăm unii mai devreme și unii mai târziu, ca într-un cuplaj (râde).

Dinamo - U Craiova se joacă pe Arena Națională. Dacă Primăria refuză, nu știu, noi avem solicitare pentru acest meci”.

Dinamo se va muta cel mai probabil pe „Arc” pe finalul campionatului

Conducătorul roș-albilor a vorbit și despre partidele lui Dinamo de pe finalul sezonului, când Arena va fi indisponibilă din cauza evenimentelor extrasportive:

„Pentru ultimele două meciuri acasă din play-off vom discuta și cu fanii, să vedem ce zic. Un meci în deplasare e destul de greu de făcut, adică în alt oraș. Va rămâne probabil stadionul Arcul de Triumf pentru meciurile 8 și 9, cu CFR și cu FC Argeș”.

