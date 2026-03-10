Dinamo și FCSB se bat pe Arenă! Probleme mari cu programările: primăria nu permite două meciuri în 24h, cum a decis LPF. Ce urmează +11 foto
Dinamo și FCSB sunt programate în play-off/play-out într-un interval prea scurt pentru a putea evolua amândouă pe Arena Națională în etapa #2.
Superliga

Dinamo și FCSB se bat pe Arenă! Probleme mari cu programările: primăria nu permite două meciuri în 24h, cum a decis LPF. Ce urmează

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 19:34
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 21:44
  • Dinamo și FCSB sunt programate în play-off/play-out într-un interval prea scurt pentru a putea evolua amândouă pe Arena Națională în etapa #2.

Dinamo - Universitatea Craiova e programat de LPF în acest moment joi, 19 martie, de la ora 20:30, iar FCSB - UTA Arad vineri, 20 martie, de la ora 19:00.

Schimbare majoră la Dinamo Andrei Nicolescu semnalează erorile „de cascadorii râsului”: „Poate ar trebui făcută mai repede”
Citește și
Schimbare majoră la Dinamo Andrei Nicolescu semnalează erorile „de cascadorii râsului”: „Poate ar trebui făcută mai repede”
Citește mai mult
Schimbare majoră la Dinamo Andrei Nicolescu semnalează erorile „de cascadorii râsului”: „Poate ar trebui făcută mai repede”

Și Dinamo, și FCSB vor să evolueze pe Arenă în etapa a doua din play-off/out

Asta înseamnă că partidele se dispută în mai puțin de 24 de ore pe cel mai mare stadion al țării, lucru care nu este permis de Primăria Capitalei, care administrează Arena.

Ori orele sau chiar zilele vor fi schimbate, ori una dintre cele două rivale va trebui să-și mute meciul pe alt stadion.

  • Partidele nu pot fi împinse spre weekend pentru că selecționerul vrea ca vineri seară să aibă jucătorii de la Craiova și FCSB (și, eventual, Dinamo) disponibili pentru pregătirea barajului.

Președintele dinamovist Andrei Nicolescu a comentat situația, la Prima Sport:

„Nu știu să răspund la întrebarea asta acum (n.r. ce se întâmplă cu partidele), pentru că nu știu cum s-au făcut programările și nici nu mi-am permis să sun la primărie să vedem ce și cum.

Dacă gazonul era bun, probabil se putea juca la un interval așa scurt, dar nu e cazul. Gazonul a suferit foarte tare.

Probabil, apropo de relația cu naționala, sunt discuții mai complexe, nu le știu eu.

Măcar să jucăm unii mai devreme și unii mai târziu, ca într-un cuplaj (râde).

Dinamo - U Craiova se joacă pe Arena Națională. Dacă Primăria refuză, nu știu, noi avem solicitare pentru acest meci”.

Dinamo se va muta cel mai probabil pe „Arc” pe finalul campionatului

Conducătorul roș-albilor a vorbit și despre partidele lui Dinamo de pe finalul sezonului, când Arena va fi indisponibilă din cauza evenimentelor extrasportive:

„Pentru ultimele două meciuri acasă din play-off vom discuta și cu fanii, să vedem ce zic. Un meci în deplasare e destul de greu de făcut, adică în alt oraș. Va rămâne probabil stadionul Arcul de Triumf pentru meciurile 8 și 9, cu CFR și cu FC Argeș”.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %
Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (11 imagini)

Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+11 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în CFR Cluj - Dinamo 2-0

Citește și

Noapte nebună în Liga Campionilor Galatasaray o bate pe Liverpool, Barcelona remizează cu Newcastle » Echipa lui Drăgușin, rezultat umilitor cu Atletico Madrid
Liga Campionilor
23:55
Noapte nebună în Liga Campionilor Galatasaray o bate pe Liverpool, Barcelona remizează cu Newcastle » Echipa lui Drăgușin, rezultat umilitor cu Atletico Madrid
Citește mai mult
Noapte nebună în Liga Campionilor Galatasaray o bate pe Liverpool, Barcelona remizează cu Newcastle » Echipa lui Drăgușin, rezultat umilitor cu Atletico Madrid
Oficial Echipa din Liga 1 și-a schimbat antrenorul: „La cât mai multe realizări!”
Superliga
18:56
Oficial Echipa din Liga 1 și-a schimbat antrenorul: „La cât mai multe realizări!”
Citește mai mult
Oficial Echipa din Liga 1 și-a schimbat antrenorul: „La cât mai multe realizări!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo liga 1 lpf uta arad arena nationala fcsb u craiova programare
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share