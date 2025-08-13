Alvaro Morata a semnat  Atacantul va juca în Serie A, după plecarea cu scandal de la Galatasaray. Critici pentru turci în mesajul de adio

Alvaro Morata (32 de ani) a semnat cu formația italiană Como.

Echipa antrenată de Cesc Fabregas l-a adus sub formă de împrumut pe iberic, cu obligația de a-l cumpăra definitiv.

Atacantul spaniol a plecat de la Galatasaray la doar 6 luni de la venirea sa în Istanbul. Anunțul a fost făcut de Morata pe rețelele de socializare.

Como l-a împrumutat pe Alvaro Morata de la AC Milan pentru un sezon și va fi obligată să-l cumpere definitiv la finalul perioadei, scrie marca.com.

Căpitanul naționalei Spaniei a ajuns la Galatasaray în februarie anul acesta de la AC Milan, iar 6 luni mai târziu a fost cedat în Serie A, la Como, echipă care este antrenată de Cesc Fabregas, fostul coechipier de la națională al lui Morata.

Anunțul transferului a fost făcut de clubul italian prin intermediul rețelelor de socializare.

Pentru a rezilia contractul de împrumut cu Galatasaray, care valabil până în decembrie, Morata a cerut o compensație de 8 milioane de euro. În cele din urmă, cele două părți s-au înțeles pentru suma de 5 milioane de euro.

Como va fi a patra echipă la care Alvaro Morata va juca în ultimul an, după Atletico Madrid, AC Milan și Galatasaray.

Alvaro Morata, primele declarații la Como: „Sunt foarte fericit”

Atacantul spaniol a dat primele declarații din postura de jucător al lui Como.

„ Sunt foarte fericit că am ajuns la Como. Anul trecut, jucând împotriva lor, am putut aprecia echipa și proiectul. Se vede că există multă ambiție. Le promit fanilor și clubului că voi da 200% în fiecare antrenament și în fiecare meci. Abia aștept să port acest tricou”, a spus Alvaro Morata, potrivit site-ului oficial al clubului.

11 milioane de euro valorează Alvaro Morata, conform Transfermarkt

Morata, despărțire problematică de Galatasaray

Anunțul plecării sale de la clubul din Istanbul a fost făcut de Morata pe pagina sa de Instagram. Într-un mesaj de adio, atacantul spaniol le-a mulțumit fanilor pentru tot înainte de a ataca clubul pentru că „nu și-a respectat angajamentele”, scrie news.ro.

„ Angajamentele luate nu au fost onorate , în măsura în care nu am avut de ales decât să renunţ la o parte din salariul meu şi la celelalte drepturi contractuale pe care le dobândisem jucând aici.

Pentru mine, în viaţă ca şi în muncă, există principii care nu trebuie încălcate niciodată, cum ar fi respectul pentru drepturile fiecărui individ.

A nu recunoaşte şi a nu plăti ceea ce se cuvine este, în opinia mea, inacceptabil şi contrar valorilor de corectitudine şi profesionalism în care cred”, a scris Alvaro Morata, conform sursei citate.

De-a lungul carierei, Morata a jucat pentru cluburi foarte mari din Europa, precum Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid sau AC Milan.

229 de goluri a înscris Morata în cele 630 de meciuri disputate în cariera sa

