Transfer uluitor Căpitanul Spaniei de la EURO 2024 ar putea ajunge să joace în liga a doua
Alvaro Morata
Campionate

Transfer uluitor Căpitanul Spaniei de la EURO 2024 ar putea ajunge să joace în liga a doua

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 15:13
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 15:13
  • Alvaro Morata (33 de ani), fost căpitan al naționalei Spaniei la EURO 2024 și atacantul lui Como, și-ar fi dat acordul pentru transferul la o echipă din La Liga 2.
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Împrumutat de Como în sezonul trecut de la AC Milan și cumpărat definitiv vara aceasta, Alvaro Morata nu s-a impus la formația antrenată de Cesc Fabregas.

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Alvaro Morata, aproape de un transfer la Leganes

De două ori câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, atacantul și-ar fi dat acordul pentru transferul la Leganes, echipă din liga secundă a Spaniei, anunță marca.com.

Cele două cluburi lucrează, în acest moment, la finalizarea acestei mutări. Morata ar urma să fie împrumutat la Leganes în acest sezon, a precizat jurnalistul Fabrizio Romano.

6 milioane de euro
este cota de piață a lui Alvaro Morata, conform Transfermarkt

Alvaro Morata ar fi unul dintre cele mai importante transferuri din istorie realizate de Leganes, club care trece printr-o reconstrucție radicală.

Andres Pardo, directorul sportiv al lui Leganes, a vorbit recent despre potențialul transfer al atacantului la formația spaniolă.

„Sincer, nu mă așteptam să mă întrebați despre asta. Ei bine, nu este ca și cum astăzi (n.r. - miercuri) aș spune ceva nou. Nu vorbesc niciodată despre zvonuri privind transferuri ale unor jucători și vă spun mereu că, până când un jucător nu este aici, lângă mine, nu vom vorbi niciodată despre el.

Așa că profit de ocazie, dacă mă vede Alvaro (Morata), o să-i spun că ușile sunt deschise.

Nu sunt multe de spus, sincer. Evident, un jucător de un asemenea profil, care din punct de vedere sportiv nu lasă loc de nicio îndoială, ar trebui să țină cont de alte aspecte”, a declarat Pardo.

Morata, sezon sub așteptări la Como

Morata nu a impresionat în sezonul petrecut la Como. Fostul jucător al lui Juventus, Chelsea sau Atletico Madrid a marcat un singur gol în 30 de meciuri jucate.

Atacantul a fost căpitanul naționalei Spaniei la Euro 2024, competiție pe care ibericii au câștigat-o, după ce au învins Anglia în finală, scor 2-1.

Leganes are un început bun de sezon în La Liga 2, după ce a obținut o victorie și o remiză în primele două etape. Se află pe locul 5.

Cariera lui Alvaro Morata:

  • Juventus: 185 meciuri, 59 goluri, 40 pase decisive
  • Atletico: 154 meciuri, 58 goluri, 14 pase decisive
  • Real Madrid: 95 meciuri, 31 goluri, 11 pase decisive
  • Chelsea: 72 meciuri, 24 goluri, 6 pase decisive
  • Como: 30 meciuri, 1 gol, 2 pase decisive
  • AC Milan: 25 meciuri, 6 goluri, 2 pase decisive
  • Galatasaray: 16 meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive
87 de selecții
are Alvaro Morata la naționala Spaniei. A marcat 37 de goluri și a oferit 8 pase decisive

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