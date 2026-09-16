TAS a închis dosarul Drăgan - Burleanu  Tribunalul de la Lausanne a anunțat când va da verdictul +14 foto
Președintele FRF, Răzvan Burleanu (stânga), și contracandidatul său, Ilie Drăgan (dreapta), care a contestat la TAS alegerile pentru șefia Federației din martie 2026
Nationala

TAS a închis dosarul Drăgan - Burleanu Tribunalul de la Lausanne a anunțat când va da verdictul

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 06:45
  • TAS a închis procedura probatorie în cazul în care Ilie Drăgan contestă alegerea lui Răzvan Burleanu pentru al patrulea mandat la șefia FRF. Verdictul este așteptat până la sfârșitul anului.
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Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunțat părțile că procedura probatorie din dosarul Ilie Drăgan vs. Federația Română de Fotbal s-a încheiat.

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TAS a stabilit termenul pentru verdictul în procesul Ilie Drăgan - Răzvan Burleanu

Într-o notificare transmisă la 27 august 2026, TAS precizează că, în conformitate cu articolul R59 din Codul TAS, „procedura probatorie este acum închisă”, iar sentința arbitrală va fi comunicată părților în maximum patru luni.

Astfel, verdictul în disputa dintre Ilie Drăgan și FRF este așteptat cel târziu la 27 decembrie 2026.

Documentul TAS prin care Tribunalul de Arbitraj Sportiv anunță închiderea procedurii probatorii în cazul Ilie Drăgan - FRF și precizează că verdictul va fi comunicat în maximum patru luni. Documentul TAS prin care Tribunalul de Arbitraj Sportiv anunță închiderea procedurii probatorii în cazul Ilie Drăgan - FRF și precizează că verdictul va fi comunicat în maximum patru luni.
Documentul TAS prin care Tribunalul de Arbitraj Sportiv anunță închiderea procedurii probatorii în cazul Ilie Drăgan - FRF și precizează că verdictul va fi comunicat în maximum patru luni.

Drăgan contestă al patrulea mandat al lui Burleanu

Ilie Drăgan a contestat la TAS dreptul lui Răzvan Burleanu de a candida pentru un al patrulea mandat consecutiv la conducerea FRF.

La alegerile din 18 martie 2026, Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce Drăgan a primit 5 voturi.

Miza procesului de la Lausanne este validitatea alegerii lui Burleanu. Drăgan susține că statutul FRF nu permite unei persoane să dețină funcția de președinte pentru mai mult de trei mandate și a atacat candidatura actualului șef al Federației.

Spaniolul Kepa Larumbe, arbitrul unic al dosarului Drăgan - Burleanu

TAS a decis în martie ca speța să fie judecată de un singur arbitru, iar procedura a continuat după ce Ilie Drăgan a achitat inclusiv partea de costuri care revenea FRF.

Arbitrul unic desemnat să soluționeze cauza este avocatul spaniol Kepa Larumbe. Ilie Drăgan a solicitat recuzarea acestuia, însă cererea i-a fost respinsă.

Tribunalul București a trimis disputa la Lausanne

În paralel, Ilie Drăgan a încercat să obțină în instanțele din România suspendarea efectelor alegerii lui Răzvan Burleanu.

Tribunalul București a respins cererea de suspendare și a stabilit că măsurile provizorii legate de alegerile FRF trebuie solicitate tribunalului arbitral de la Lausanne, în condițiile existenței procedurii de la TAS.

În acest moment, procesul de la Lausanne a ajuns în faza finală. Prin notificarea din 27 august, TAS a confirmat că nu mai sunt de administrat probe, iar următorul pas este redactarea și comunicarea sentinței. Verdictul este așteptat cel târziu pe 27 decembrie 2026.

Galerie foto (14 imagini)

Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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