A murit soția lui Ronald Koeman Fostul selecționer al Olandei, mesaj de adio emoționant: „La revedere, frumoasa mea”
Bartina Boddeveld şi Ronald Koeman. Foto: Imago
Campionate

A murit soția lui Ronald Koeman Fostul selecționer al Olandei, mesaj de adio emoționant: „La revedere, frumoasa mea”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 17:48
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 17:48
  • Soția lui Ronald Koeman, Bartina Boddeveld, a murit marți, 15 septembrie, la vârsta de 65 de ani, după o lungă luptă cu cancerul la sân.
  • Cei doi erau căsătoriți din 1985 și aveau împreună trei copii: Tim, Ronald Jr. și Debbie.
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Bartina a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2010. După o perioadă de recuperare, boala a reapărut în 2018, iar în ultimii ani a continuat să urmeze tratamente.

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Tragedie în familia Koeman. Fostul selecționer al Olandei și-a pierdut soția

Fostul selecționer al Olandei a anunțat vestea miercuri, printr-un mesaj publicat pe Instagram.

„Cu o tristețe imensă, dar și cu foarte multă mândrie și dragoste, ne luăm rămas-bun de la frumoasa mea soție, de la mama și bunica noastră atât de iubită”, a transmis familia Koeman.

În vara acestui an, pe când se afla alături de naționala Olandei la Campionatul Mondial, Koeman a explicat că soția sa nu l-a putut însoți din cauza tratamentului.

„Soția mea, Bartina, nu este aici cu mine. În fiecare miercuri după-amiază face ședințe de chimioterapie, iar apoi suferă din cauza efectelor secundare timp de una sau două zile.

Uneori, viața este grea pentru ea, pentru mine, pentru noi toți. Sperăm ca tratamentele să dea rezultate pozitive, dar este dificil”, declara atunci antrenorul.

44 de meciuri
a adunat Ronald Koeman pe banca naționalei Olandei în cel mai recent mandat. A participat la Mondialul din 2026, unde echipa sa a fost eliminată de Maroc, scor 3-4. La EURO 2024, a ajuns până în semifinale, unde Olanda a pierdut cu Anglia, scor 1-2

În ultima perioadă, Koeman a vorbit deschis despre boala soției sale. La sfârșitul lunii iulie, a publicat pe Instagram o fotografie alături de Bartina, însoțită de mesajul: „Restul lucrurilor nu mai contează în viață”.

După anunțul decesului Bartinei Koeman, Federația Olandeză de Fotbal și mai multe cluburi la care Ronald Koeman a antrenat au transmis mesaje de condoleanțe.

„Cu tristețe am aflat despre moartea Bartinei Koeman, soția fostului nostru selecționer Ronald Koeman. Îi dorim lui Ronald, copiilor, nepoților, familiei și tuturor celor apropiați multă putere și sprijin pentru a trece peste această pierdere”, a transmis Federația Olandeză de Fotbal.

Everton, echipă pe care Koeman a pregătit-o în perioada 2016-2017, a transmis: „Toți cei de la Everton îi transmit cele mai sincere condoleanțe fostului nostru antrenor Ronald Koeman și familiei sale după moartea soției sale, Bartina. Odihnească-se în pace”.

Și Benfica Lisabona, club pe care olandezul l-a antrenat între 2005 și 2006, a reacționat: „Benfica transmite cele mai sincere condoleanțe fostului său antrenor Ronald Koeman și familiei sale pentru pierderea Bartinei Koeman.

În aceste momente de durere, clubul își exprimă întreaga solidaritate cu familia și apropiații”.

Feyenoord, unde Koeman a antrenat între 2011 și 2014, a transmis un mesaj de susținere: „Din partea tuturor celor de la Feyenoord, le dorim lui Ronald Koeman, familiei și celor apropiați multă putere și curaj pentru a trece peste pierderea Bartinei Koeman”.

Barcelona a transmis, la rândul său: „Îi transmitem lui Ronald Koeman și familiei sale cele mai sincere condoleanțe și întreaga afecțiune a comunității Barcelonei pentru pierderea soției sale, Bartina Koeman. Odihnească-se în pace”.

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