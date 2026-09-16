A murit soția lui Ronald Koeman Fostul selecționer al Olandei, mesaj de adio emoționant: „La revedere, frumoasa mea”

Soția lui Ronald Koeman, Bartina Boddeveld, a murit marți, 15 septembrie, la vârsta de 65 de ani, după o lungă luptă cu cancerul la sân.

Cei doi erau căsătoriți din 1985 și aveau împreună trei copii: Tim, Ronald Jr. și Debbie.

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Bartina a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2010. După o perioadă de recuperare, boala a reapărut în 2018, iar în ultimii ani a continuat să urmeze tratamente.

Tragedie în familia Koeman. Fostul selecționer al Olandei și-a pierdut soția

Fostul selecționer al Olandei a anunțat vestea miercuri, printr-un mesaj publicat pe Instagram.

„Cu o tristețe imensă, dar și cu foarte multă mândrie și dragoste, ne luăm rămas-bun de la frumoasa mea soție, de la mama și bunica noastră atât de iubită”, a transmis familia Koeman.

În vara acestui an, pe când se afla alături de naționala Olandei la Campionatul Mondial, Koeman a explicat că soția sa nu l-a putut însoți din cauza tratamentului.

„Soția mea, Bartina, nu este aici cu mine. În fiecare miercuri după-amiază face ședințe de chimioterapie, iar apoi suferă din cauza efectelor secundare timp de una sau două zile.

Uneori, viața este grea pentru ea, pentru mine, pentru noi toți. Sperăm ca tratamentele să dea rezultate pozitive, dar este dificil”, declara atunci antrenorul.

44 de meciuri a adunat Ronald Koeman pe banca naționalei Olandei în cel mai recent mandat. A participat la Mondialul din 2026, unde echipa sa a fost eliminată de Maroc, scor 3-4. La EURO 2024, a ajuns până în semifinale, unde Olanda a pierdut cu Anglia, scor 1-2

În ultima perioadă, Koeman a vorbit deschis despre boala soției sale. La sfârșitul lunii iulie, a publicat pe Instagram o fotografie alături de Bartina, însoțită de mesajul: „Restul lucrurilor nu mai contează în viață”.

După anunțul decesului Bartinei Koeman, Federația Olandeză de Fotbal și mai multe cluburi la care Ronald Koeman a antrenat au transmis mesaje de condoleanțe.

„Cu tristețe am aflat despre moartea Bartinei Koeman, soția fostului nostru selecționer Ronald Koeman. Îi dorim lui Ronald, copiilor, nepoților, familiei și tuturor celor apropiați multă putere și sprijin pentru a trece peste această pierdere”, a transmis Federația Olandeză de Fotbal.

Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van onze oud-bondscoach Ronald Koeman.



We wensen Ronald, hun (klein)kinderen, familie en andere dierbaren heel veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies. 🧡 pic.twitter.com/pLZify00Ws — OnsOranje (@OnsOranje) September 16, 2026

Everton, echipă pe care Koeman a pregătit-o în perioada 2016-2017, a transmis: „Toți cei de la Everton îi transmit cele mai sincere condoleanțe fostului nostru antrenor Ronald Koeman și familiei sale după moartea soției sale, Bartina. Odihnească-se în pace”.

Everyone at Everton Football Club sends their deepest condolences to our former manager Ronald Koeman and his family following the passing of his wife, Bartina. May she rest in peace. — Everton (@Everton) September 16, 2026

Și Benfica Lisabona, club pe care olandezul l-a antrenat între 2005 și 2006, a reacționat: „Benfica transmite cele mai sincere condoleanțe fostului său antrenor Ronald Koeman și familiei sale pentru pierderea Bartinei Koeman.

În aceste momente de durere, clubul își exprimă întreaga solidaritate cu familia și apropiații”.

O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências ao seu antigo treinador Ronald Koeman e à sua família pelo falecimento de Bartina Koeman.



Neste momento de dor, o Clube manifesta toda a sua solidariedade à família e amigos. pic.twitter.com/YA8V8e97II — SL Benfica (@SLBenfica) September 16, 2026

Feyenoord, unde Koeman a antrenat între 2011 și 2014, a transmis un mesaj de susținere: „Din partea tuturor celor de la Feyenoord, le dorim lui Ronald Koeman, familiei și celor apropiați multă putere și curaj pentru a trece peste pierderea Bartinei Koeman”.

Namens iedereen bij Feyenoord wensen we Ronald Koeman, zijn familie en naasten alle sterkte en kracht toe bij het verwerken van het grote verlies van Bartina Koeman. 🤍 pic.twitter.com/QRDtVj5IJn — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 16, 2026

Barcelona a transmis, la rândul său: „Îi transmitem lui Ronald Koeman și familiei sale cele mai sincere condoleanțe și întreaga afecțiune a comunității Barcelonei pentru pierderea soției sale, Bartina Koeman. Odihnească-se în pace”.

Desde el FC Barcelona queremos trasladar nuestro más profundo pésame y todo el afecto del barcelonismo a Ronald Koeman y a su familia por la pérdida de su esposa, Bartina Koeman. Descanse en paz. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 16, 2026

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