Veste uriașă despre noul stadion Dinamo  Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă” +12 foto
Superliga

Veste uriașă despre noul stadion Dinamo Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 12:55
  • Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România, a vorbit azi despre stadionul Dinamo
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Arena e în stand-by de mai multe luni, după ce constructorul a identificat probleme care necesită suplimentarea finanțării.

Mbappe și Vinicius, gest controversat FOTO: Starurile de la Real Madrid au ascuns mesajul de susținere pentru Ceuta
Citește și
Mbappe și Vinicius, gest controversat FOTO: Starurile de la Real Madrid au ascuns mesajul de susținere pentru Ceuta
Citește mai mult
Mbappe și Vinicius, gest controversat FOTO: Starurile de la Real Madrid au ascuns mesajul de susținere pentru Ceuta

Cseke Attila despre noul stadion Dinamo: „În câteva săptămâni intră în faza de execuție”

„Acele probleme vor fi depășite și sunt aproape depășite.

Acum, trebuie să înțelegem că la lucrări publice, la o execuție de genul acesta nu întotdeauna se întâmplă exact ce s-a proiectat.

Adică la fața locului, în momentul în care se construiește, poate apărea necesitatea găsirii unor alte soluții.

La stadionul Dinamo, executantul a propus o altă soluție de fundare, pe piloți, astfel încât proiectul a trebuit ajustat din punct de vedere tehnic și economic. Asta a avut loc.

În perioada următoare ea trebuie confirmată prin rapoarte tehnice și de clubul Dinamo, avem o cofinanțare, și cu asta am depășit acest moment.

Asta înseamnă că în câteva săptămâni stadionul Dinamo intră în faza de execuție.

Imagini de azi, de la stadionul Dinamo FOTO GOLAZO (12).jpg
Imagini de azi, de la stadionul Dinamo FOTO GOLAZO (12).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Imagini de azi, de la stadionul Dinamo FOTO GOLAZO (1).jpg Imagini de azi, de la stadionul Dinamo FOTO GOLAZO (2).jpg Imagini de azi, de la stadionul Dinamo FOTO GOLAZO (3).jpg Imagini de azi, de la stadionul Dinamo FOTO GOLAZO (4).jpg Imagini de azi, de la stadionul Dinamo FOTO GOLAZO (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

La lucrările publice, la investițiile mari, aceste chestiuni pot să apară la fața locului, atunci când intri practic în teren. Despre asta este vorba la stadionul Dinamo.

Ne dorim [să depășim aceste faze], dar cel mai important e să facem ceva de calitate, care să dăinuie în timp.

Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă și nu numai, stadioanele se vor construi!”, a spus Cseke Attila azi.

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
labels.photo-gallery

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Au început consultările decisive la Cotroceni: lista scurtă a favoriților pentru funcția de premier. O propunere-surpriză nu e exclusă
Au început consultările decisive la Cotroceni: lista scurtă a favoriților pentru funcția de premier. O propunere-surpriză nu e exclusă
Au început consultările decisive la Cotroceni: lista scurtă a favoriților pentru funcția de premier. O propunere-surpriză nu e exclusă
dinamo constructie stadion dinamo santier cseke attila
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:02
„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?” Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România
„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?”  Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România
23:21
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
00:35
Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”
Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”
07:00
Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations League
Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Top stiri
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Special
16.09
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Citește mai mult
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo  Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
Superliga
16.09
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
Citește mai mult
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo  Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
Diverse
16.09
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
Citește mai mult
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"
B365
16.09
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"
Citește mai mult
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 18 rapid 20 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 15 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share