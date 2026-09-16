Veste uriașă despre noul stadion Dinamo  Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România, a vorbit azi despre stadionul Dinamo

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Arena e în stand-by de mai multe luni, după ce constructorul a identificat probleme care necesită suplimentarea finanțării.

Cseke Attila despre noul stadion Dinamo: „În câteva săptămâni intră în faza de execuție”

„Acele probleme vor fi depășite și sunt aproape depășite.

Acum, trebuie să înțelegem că la lucrări publice, la o execuție de genul acesta nu întotdeauna se întâmplă exact ce s-a proiectat.

Adică la fața locului, în momentul în care se construiește, poate apărea necesitatea găsirii unor alte soluții.

La stadionul Dinamo, executantul a propus o altă soluție de fundare, pe piloți, astfel încât proiectul a trebuit ajustat din punct de vedere tehnic și economic. Asta a avut loc .

În perioada următoare ea trebuie confirmată prin rapoarte tehnice și de clubul Dinamo, avem o cofinanțare, și cu asta am depășit acest moment.

Asta înseamnă că în câteva săptămâni stadionul Dinamo intră în faza de execuție.

La lucrările publice, la investițiile mari, aceste chestiuni pot să apară la fața locului, atunci când intri practic în teren. Despre asta este vorba la stadionul Dinamo.

Ne dorim [să depășim aceste faze], dar cel mai important e să facem ceva de calitate, care să dăinuie în timp.

Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă și nu numai, stadioanele se vor construi!” , a spus Cseke Attila azi.

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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