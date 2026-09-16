„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod” +6 foto
Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”

alt-text Cătălin Țepelin
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 17:22
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 19:53
  • Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit, în podcastul „Profu' de Sport”, despre unul dintre cele mai dificile momente ale carierei sale și despre felul în care episodul scandalului de dopaj cu cocaină i-a influențat imaginea publică.
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Fostul internațional român spune că nu privește cu regret perioada respectivă, considerând că experiența l-a ajutat să devină omul de astăzi.

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Adrian Mutu, despre scandalul care i-a marcat cariera: „Nu am regrete”

Mutu este, însă, deranjat de faptul că o parte a publicului a rămas concentrată asupra greșelilor sale, fără să țină cont de performanțele obținute ulterior.

„E ușor acum, când te uiți înapoi, să zici «Da, regret…». Nu am regrete, pentru că experiența aia m-a făcut să fiu omul care sunt acum”, a spus Mutu.

Fostul atacant consideră că parcursul său trebuie privit în ansamblu, nu doar prin prisma momentelor controversate.

„Ei ar trebui să judece tot pachetul, nu doar o parte. Adică dacă tu stai să te uiți la cariera mea, nu judeca prima parte și-apoi uiți de a doua! Că nu merge așa.

În pachetul ăsta normal că intervine povestea asta, dar și revenirea după povestea asta. Pentru că eu toate reușitele astea, cel mai bun din Serie A, golgeterul all-time al naționalei, le-am obținut după, nu înainte!”.

Galerie foto (6 imagini)

Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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Adrian Mutu: „Orice om are o cădere”

Mutu spune că experiența prin care a trecut ar fi putut avea și o altă semnificație dacă ar fi fost transformată într-un exemplu despre greșeală și revenire.

„Tu îți dai seama, dacă eram în America, ce exemplu puteam să devin? Pentru că orice om are o cădere. Orice om!

Eu nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”.

Pentru Mutu, mesajul pe care îl lasă în urmă nu este doar cel al unei greșeli, ci și al posibilității de a reveni după aceasta.

„Să le arătăm oamenilor ce înseamnă să iei decizii greșite, dar și ce înseamnă după aia să reușești să te redresezi, să înveți din greșeala pe care ai făcut-o și să ai succes și mai mare decât înainte.

Pentru că eu asta am făcut: am avut succes mai mare decât înainte”, a adăugat el.

Adrian Mutu: „Sunt și golgheterul all-time al naționalei”

Mutu a vorbit și despre raportul dintre greșelile sale și performanțele obținute pentru echipa națională.

„Nu zic că noi nu am făcut greșelile noastre. Am făcut, dar am avut și performanțe. Totuși, sunt aici în fața ta pentru tot ce am fost.

Eu sunt și golgheterul all-time al naționalei. Am făcut ceva pentru echipa națională a României”.

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