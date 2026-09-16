LPF a notificat-o oficial Echipa din Superliga e în pericol: „Există riscul să se retragă omologarea stadionului”

Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a vorbit despre starea unora dintre stadioanele pe care se dispută meciuri de Liga 1, în special legat de terenul de joc

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Petrolul s-ar putea muta pe altă arenă, la Târgoviște, din cauza stării dezastruoase a gazonului de pe „Ilie Oană”.

Oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal a spus că ploieștenii au fost notificați oficial în legătură cu o posibilă retragerea a omologării stadionului din acest motiv.

Justin Ștefan: „Poate cei de la Petrolul voiau să rezolve problema gazonului, dar nu au mecanismul legal”

„Când vii în Superligă, trebuie să îți faci socotelile. Cluburile promovează, iau un milion de euro din drepturi TV și ceva de la sponsori și pleacă după un an, lăsând jucătorii cu litigii. Trebuie să îți faci bine socotelile.

Nu merge «Am ajuns în Liga 1, dar nu avem bani să pornim instalația de degivrare». Nu ar trebui să stea în picioare.

Referitor la situația de la Petrolul și de la alte cluburi. Instituțiile statului nu acceptă ideea unei concesiuni pe termen lung, de 20-30 de ani. Și închiriază stadionul pe meci sau pe un an, într-un caz fericit.

Și ești legat de mâini și de picioare când vine vorba de investiții. Poate cei de la Petrolul voiau să rezolve problema gazonului. Dar nu au mecanismul legal și nu au certitudinea că peste o lună sau trei nu va fi un festival și acolo, iar arena va fi blocată.

LPF nu gestionează cluburile. Suntem organizația patronală a cluburilor. Ne putem așeza la masă și decidem ce stadion e impracticabil. Decizia e a arbitrului.

Discutăm cu CCA și zicem «Am decis că, dacă un stadion e impracticabil, mai ales iarna, și cineva nu pornește instalația, atunci pierde meciul».

La Petrolul deja am făcut notificare. Le-am atras atenția că există riscul să se retragă omologarea stadionului dacă, într-un timp rezonabil, nu-și rezolvă problemele. Pentru a-i sprijini în relația cu Primăria. Noi sperăm că, în baza acelei adrese, cei de la Primărie vor face toate demersurile.

Poate facem o întâlnire în octombrie și stabilim «Astea sunt condițiile care trebuie respectate iarna». Prima dată ai un avertisment, a doua oară avem o problemă. E simplu să inițiem o întâlnire.

Nu se încalcă niciun regulament. Chemăm CCA, anunțăm ce am stabilit, definim împreună ce înseamnă teren impracticabil și la revedere”, a spus Justin Ștefan la Prima Sport, conform gsp.ro.

FOTO Stadionul „Ilie Oană” are probleme cu gazonul

Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile: „Modelul portughez”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, vrea ca FRF să ia măsuri mai ferme și propune un sistem inspirat din Portugalia, în care echipele să fie sancționate dacă nu asigură condiții corespunzătoare de joc.

„Apropo de calitatea ierbii, a gazonului. Gândesc un document pe care să-l trimit la Federație, după modelul portughez. Ei au o comisie de clasificare care verifică, în perioada campionatului, dacă îndeplinești criteriile.

Prima dată te avertizează, a doua oară te obligă să joci pe un teren în apropiere și, dacă ai încălcat și a treia oară regula, joci pe terenul adversarei. E o propunere, dar trebuie să mergem un pic înainte” , a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

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