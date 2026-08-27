Neplătit de aproape un an! Noul star de la CFR Cluj nu a încasat niciun salariu de când a sosit + 7 luni fără bani și la fosta echipă! +32 foto
Stefan Drazic FOTO Sport Pictures
Superliga

Neplătit de aproape un an! Noul star de la CFR Cluj nu a încasat niciun salariu de când a sosit + 7 luni fără bani și la fosta echipă!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 14:02
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 14:02
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că atacantul Stefan Drazic (34 de ani), proaspăt sosit în Gruia, nu și-a mai primit salariul de aproape un an.
  • Sârbul încă trebuie să primească banii pe șapte luni de la APOEL Nicosia, fosta sa echipă.
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CFR Cluj l-a transferat gratis pe Drazic vara aceasta, iar atacantul a impresionat sub conducerea lui Marius Șumudică, cel care a spus că și l-a dorit încă din perioada când antrena în Turcia.

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Marius Șumudică, despre Drazic: „Imaginați-vă 10 luni să fii neplătit”

Stefan Drazic a avut evoluții solide de la sosirea sa în Gruia, reușind să bifeze 6 contribuții de gol în 6 meciuri disputate.

Marius Șumudică a remarcat implicarea și jocul foarte bun al sârbului, deși nu ar mai fost plătit de 10 luni. Drazic nu și-a primit banii de la CFR în ultima perioadă din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul, care au dus la intrarea în insolvență.

„A venit la club și a spus că, în ciuda faptului că el are salariul respectiv, să-i dați lui mai puțin ca să le puteți oferi și celorlalți jucători, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Este un om cu o inimă extraordinară, iar soția lui i-a oferit de curând un al doilea copil.

A plecat de la APOEL neplătit timp de 7 luni de zile. A venit la CFR, n-a încasat nici aici vreun ban. Imaginați-vă 10 luni să fii neplătit și să joci cum a jucat aseară (n.r. duminică, cu FCSB, scor 1-0). Din punctul meu de vedere, jos pălăria. De astfel de jucători are nevoie CFR”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

275.000 de euro
este cota de piață a lui Stefan Drazic, conform Transfermarkt

În duelul cu FCSB, Marius Șumudică i-a cerut lui Drazic să ajute echipa pe faza defensivă, iar atacantul s-a conformat imediat.

I-am zis lui Drazic în partea secundă de două ori și nu a fost nevoie să mă mai repet, când m-a surprins un pic FCSB, să lase fundașii centrali să construiască și să coboare să închidă, ca și cum devenea un număr șase. Și a făcut foarte bine lucrul ăsta”, a mai spus antrenorul de la CFR.

CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

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Marius Șumudică: „Am vrut să-l iau în Turcia”

Șumudică și l-a dorit pe Drazic și în perioada când antrena în Turcia, dar transferul nu s-a concretizat. Când a avut ocazia acum să-l aducă pe sârb în Gruia, antrenorul nu a stat pe gânduri.

„Drazic e un jucător pe care-l cunosc bine, Marian Copilu l-a adus aici și m-a întrebat și pe mine. Am vrut să-l iau în Turcia. El era la APOEL Nicosia atunci și mi s-a cerut o sumă de un milion și ceva și la Gaziantep, la timpul respectiv, nu am putut să-l iau.

M-a întrebat Marian (Copilu) de el și i-am spus: «Ia-l cu ochii închiși!». Au făcut transferul, am avut o discuție săptămâna asta cu el. I-am zis că trebuie să se implice mai mult, să vorbească mai mult, pentru că este o voce”, a mai declarat Marius Șumudică.

80 de meciuri
a jucat Stefan Drazic pentru APOEL Nicosia. A marcat 21 de goluri și a oferit 12 pase decisive

VIDEO. Golul marcat de Cordea în CFR - FCSB 1-0

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