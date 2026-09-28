Mai rău ca Bîrligea! VIDEO+FOTO. Logodnica și-a ținut petrecerea burlăcițelor pe stadion și a coborât cu prietenele pe teren după meci +12 foto
Alte sporturi

Mai rău ca Bîrligea! VIDEO+FOTO. Logodnica și-a ținut petrecerea burlăcițelor pe stadion și a coborât cu prietenele pe teren după meci

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 19:30
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 19:30
  • Ana Demmer, logodnica lui Creed Humphrey, jucătorul lui Kansas City Chiefs, a organizat petrecerea burlăcițelor chiar pe stadion, în timpul meciului cu Indianapolis Colts, scor 33-30.
  • Episodul amintește de gestul lui Daniel Bîrligea, care a filmat un clip de promovare pentru nunta sa, imediat după prima înfrângere cu Auda, 2-3.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ana Demmer se pregătește de nuntă și a ales să își aducă prietenele pentru petrecerea burlăcițelor chiar pe Arrowhead Stadium la meciul logodnicului său.

Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Citește și
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 

FOTO. Logodnica și-a ținut petrecerea burlăcițelor pe stadion și a coborât cu prietenele pe teren după meci

Acestea au venit îmbrăcate în echipamentul complet roșu al celor de la Chiefs, inclusiv cu căști, și s-au distrat într-o lojă în timpul partidei.

După meci, fetele au coborât pe gazon pentru o ședință foto, mimând mai multe faze de joc.

După meci, grupul a coborât pe teren pentru o ședință foto, profitând de ocazia de a imortaliza evenimentul într-un decor rezervat, de regulă, sportivilor.

Logodnica lui Creed Hmphrey și-a făcut petrecerea burlăcițelor pe stadion (1).jpg
Logodnica lui Creed Hmphrey și-a făcut petrecerea burlăcițelor pe stadion (1).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Logodnica lui Creed Hmphrey și-a făcut petrecerea burlăcițelor pe stadion (1).jpg Logodnica lui Creed Hmphrey și-a făcut petrecerea burlăcițelor pe stadion (2).jpg Logodnica lui Creed Hmphrey și-a făcut petrecerea burlăcițelor pe stadion (3).jpg Logodnica lui Creed Hmphrey și-a făcut petrecerea burlăcițelor pe stadion (4).jpg Logodnica lui Creed Hmphrey și-a făcut petrecerea burlăcițelor pe stadion (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Creed Humphrey este unul dintre jucătorii importanți de la Kansas City Chiefs. A cerut-o de nevastă pe Demmer în iunie după aproape un an de relație.

Gestul amintește de cel pentru care Daniel Bîrligea a fost aspru criticat după eșecul FCSB din meciul tur cu Auda, 2-3, din preliminariile Conference League.

Aceștia s-au îmbrățișat, au dansat și s-au sărutat la mijlocului terenului, însoțiți de un fotograf, fiind filmați inclusiv din dronă, într-un moment de neînțeles pentru cei rămași încă în tribunele stadionului.

Spre deosebire de Bîrligea, echipa lui Humphrey a reușit să câștige meciul.

Citește și

Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
NFL daniel birligea kansas city chiefs petrecerea burlacitelor Creed Humphrey
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:15
Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
00:54
Se gândește Hagi să demisioneze? Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”
Se gândește Hagi să demisioneze?  Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”
00:19
„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
23:35
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Top stiri
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1
28.09
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Citește mai mult
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Tenis
28.09
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Liga Națiunilor
28.09
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Citește mai mult
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină
B365
27.09
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină
Citește mai mult
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 6 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share