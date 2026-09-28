Ana Demmer, logodnica lui Creed Humphrey, jucătorul lui Kansas City Chiefs, a organizat petrecerea burlăcițelor chiar pe stadion, în timpul meciului cu Indianapolis Colts, scor 33-30.

Episodul amintește de gestul lui Daniel Bîrligea, care a filmat un clip de promovare pentru nunta sa, imediat după prima înfrângere cu Auda, 2-3.

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Ana Demmer se pregătește de nuntă și a ales să își aducă prietenele pentru petrecerea burlăcițelor chiar pe Arrowhead Stadium la meciul logodnicului său.

FOTO. Logodnica și-a ținut petrecerea burlăcițelor pe stadion și a coborât cu prietenele pe teren după meci

Acestea au venit îmbrăcate în echipamentul complet roșu al celor de la Chiefs, inclusiv cu căști, și s-au distrat într-o lojă în timpul partidei.

După meci, fetele au coborât pe gazon pentru o ședință foto, mimând mai multe faze de joc.

După meci, grupul a coborât pe teren pentru o ședință foto, profitând de ocazia de a imortaliza evenimentul într-un decor rezervat, de regulă, sportivilor.

Creed Humphrey este unul dintre jucătorii importanți de la Kansas City Chiefs. A cerut-o de nevastă pe Demmer în iunie după aproape un an de relație.

Gestul amintește de cel pentru care Daniel Bîrligea a fost aspru criticat după eșecul FCSB din meciul tur cu Auda, 2-3, din preliminariile Conference League.

Aceștia s-au îmbrățișat, au dansat și s-au sărutat la mijlocului terenului, însoțiți de un fotograf, fiind filmați inclusiv din dronă, într-un moment de neînțeles pentru cei rămași încă în tribunele stadionului.

Spre deosebire de Bîrligea, echipa lui Humphrey a reușit să câștige meciul.

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