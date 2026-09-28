Obiectivul lui Lukic Atacantul lui U Cluj este pregătit de România - Bosnia: „Va fi un meci special pentru mine”

- Joko Lukic (27 de ani), atacantul lui U Cluj și al naționalei Bosniei, a prefațat meciul cu România de astăzi, de pe Arena Națională.
- Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, cu începere de la ora 21:45.
Jovo Lukic a fost convocat de selecționerul Sergej Barbarez pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, iar atacantul lui U Cluj ar putea bifa minute contra „tricolorilor”.
Joko Lukic, înainte de România - Bosnia: „Normal că vreau să înscriu”
Golgheterul Superligii din sezonul trecut a declarat că meciul cu România are o însemnătate aparte pentru el.
„Va fi un meci special pentru că voi evolua cu naţionala împotriva ţării unde joc, unde trăiesc cu familia mea, aşa că va fi un meci foarte special pentru mine.
Da, de ce nu?! Când înscriu goluri, lumea zice că sunt bun, când nu înscriu, zice că sunt slab. Normal că vreau să înscriu, este meseria mea”, a declarat Jovo Lukic, conform primasport.ro.
FOTO. Antrenamentul Bosniei înaintea meciului cu România
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Întrebat dacă se va bucura dacă va marca contra României, Lukic a precizat: „Puțin, nu foarte mult, dar mă voi bucura la fiecare gol”.
În primul meci din Liga Națiunilor, Bosnia a remizat cu Polonia, scor 0-0, partidă în care atacantul lui U Cluj a evoluat doar un singur minut.
Lotul României pentru partida cu Bosnia
- PORTARI: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
- FUNDAȘI: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
- MIJLOCAȘI: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
- ATACANȚI: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă
Programul României în Nations League
- 25 septembrie: Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)