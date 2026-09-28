Elvir Koljic (31 de ani) a prefațat duelul dintre România și Bosnia și a avut un mesaj superb la adresa lui Gică Hagi.

Meciul din etapa #2 a Ligii Națiunilor se joacă astăzi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Fotbalistul bosniac trecut pe la Rapid și U Craiova își dorește un meci cu multe reușite și a sărit în apărarea lui Gică Hagi, contestat pentru unele decizii pentru primele două meciuri ale naționalei.

Elvir Koljic: „Bosnia, țara în care am crescut. România, țara prin care am trecut preț de 8 ani”

„Cred că o să fie un meci interesant, ca și data trecută. Ținând cont de meciurile anterioare, când s-a terminat 1-0. Asta pot să zic, că țin cu ambele echipe: cu Bosnia, țara mea în care am crescut, și cu România, prin care am trecut preț de 8 ani.

Cred că România are mai multă presiune acum decât Bosnia, având în vedere toată presiunea creată în toată țara. Așa că eu ce-mi doresc și ce pot să zic este că un egal ar fi foarte bun pentru ambele naționale. Să vedem un meci bun, cu multe goluri, asta îmi doresc eu.

Da, Bosnia a avut câteva meciuri bune, are o echipă bună, iar Barbarez a creat o echipă tânără. Cu un lider precum Dzeko, pentru care se apropie ultimul meci...

Asta va fi o mare problemă pentru noi, cred că nimeni nu este încă pregătit pentru ce va fi după. Dar vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Elvir Koljic, potrivit sport.ro.

Koljic s-a despărțit de Rapid la finalul sezonului trecut, iar acum evoluează în Grecia, la Iraklis, pentru care a bifat 4 apariții.

Elvir Koljic: „Noi, în Bosnia, avem mai mult respect pentru Hagi”

Ulterior, fostul atacant din Liga 1 a surprins cu o declarație la adresa selecționerului Gică Hagi.

„Până acum, Bosnia este o echipă bună, cu mulți tineri. Dar și România are jucători buni și un antrenor foarte bun. Cred că are nevoie de puțin timp să regleze tot ce este acolo și cred că va reuși.

Cu toții știm cine este domnul Hagi. Lumea din Bosnia oferă mai mult respect pentru domnul Hagi decât în România.

Ce primesc eu și ce văd pe Instagram, pe TikTok și ce se vorbește pe acolo... Cred că ar trebui să existe puțină răbdare și să fie lăsat cineva care știe ce trebuie să facă. Vedem ce va fi.

(n.r. - Sergej Barbarez a declarat că domnul Hagi a fost idolul lui) Da, da, de asta zic că avem mai mult respect noi, cei din Bosnia, decât lumea din România. Cu siguranță el va depăși asta, pentru că a fost un jucător bun și un antrenor bun la Farul, având în vedere ce a făcut și ce jucători a scos de acolo.

El știe ce trebuie să facă și nu degeaba a preluat funcția asta, nu se băga oriunde. Așa că o să fie un meci interesant și toată grupa va fi interesantă”, a mai spus Elvir Koljic.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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