Ioan Andone (66 de ani) a comentat decizia selecționerului Gică Hagi (61 de ani) de a-l titulariza pe Ianis Hagi (27 de ani) în meciul cu Suedia, pierdut de „tricolori” cu scorul de 2-1.

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Ianis Hagi a început meciul cu Suedia din primul minut, dar a avut o evoluție sub așteptări, fiind criticat dur la finalul partidei.

Gică Hagi nu l-a inclus acum în lot pe Ianis pentru duelul cu Bosnia de pe Arena Națională.

Ioan Andone, despre Gică Hagi: „Eu nu mi-aș fi băgat niciodată copilul!”

Ioan Andone a precizat că, dacă era în locul lui Gică Hagi pe banca naționalei României, nu l-ar fi titularizat pe Ianis cu Suedia.

„Eu nu mi-aș fi băgat niciodată copilul! Dacă era fotbalist îi ziceam: «Stai la rând, te bag în alt meci». Cine îl cunoaște pe Gică știe că e încăpățânat și merge până în pânzele albe, indiferent că va pierde la sfârșit.

Niciodată nu mi-aș fi băgat copilul. Nu contează dacă avea sau nu meciuri jucate. Câteodată stai și te gândești de 10 ori.

Așa e Hagi. L-a pus căpitan la Farul devreme (n.r. - pe Ianis), i-a dat personalitate. Eu am o părere foarte, foarte bună”, a declarat Ioan Andone la Digi Sport.

Ioan Andone consideră că Ianis Hagi nu trebuie să fie comparat cu tatăl său, pentru că sunt două tipuri de fotbaliști total diferiți.

„Ianis e un tip foarte inteligent. Iar lumea îl compară cu tatăl lui. Nu trebuie să fie comparat cu Gică! Ianis Hagi e un tip de jucător, Gică e alt tip.

Cine mai avea plecarea lui Gică? Și stângul ăla, cu care îți punea mingea pe piept de la 50 de metri.

Deci e un alt tip de jucător, care joacă mult mai bine cu ambele picioare decât Gică Hagi. Are mai multe (plusuri). Trebuie să-i cauți și locul. Trebuie să ai pe în jurul lui și un sistem”, a mai completat Andone.

Pentru meciul cu Bosnia, Gică Hagi a renunțat la 6 jucători care au fost titulari în duelul cu Suedia. Este vorba de Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

„Regele” a decis să-i mai lase în afara lotului și pe Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Față de duelul cu Suedia în lot se regăsesc nume precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan și Daniel Bîrligea.

Lotul României pentru partida cu Bosnia

PORTARI : Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru FUNDAȘI : Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat

: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat MIJLOCAȘI : Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir ATACANȚI: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie: Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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