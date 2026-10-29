„A fost mai ieftin” ANAD explică de ce i-a dat unei firme înființate acum câteva săptămâni contractul pentru  controalele antidoping

Agenția Națională Anti-Doping a confirmat oficial blocajul semnalat ieri de GOLAZO.ro: în luna octombrie s-au făcut doar 6 controale, față de 250, cât era media lunară normală.

Blocajul a fost provocat de schimbarea firmei care recoltează probele. Noul furnizor e o firmă înregistrată în septembrie, chiar înainte de atribuirea directă a contractului

ANAD spune că singurul criteriu a fost „prețul mai mic per probă”. Și că nu a verificat când a fost înființată firma sau dacă are echipamentele necesare

În octombrie, 5 din cele 6 solicitări de testare din partea federațiilor sportive au fost refuzate (reprogramate), pentru că ANAD n-a avut cum să le facă și le-a încadrat la „risc scăzut”

Ambele firme au reacționat azi oficial. Toate detaliile acestui caz, mai jos în articol.

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Antidopingul a fost paralizat în luna octombrie. În România s-au făcut doar 2,4% din testele lunare obișnuite, din pricina unei situații conflictuale la ANAD.

Conducerea Agenției a schimbat brusc firma care s-a ocupat cu recoltarea probelor biologice în ultimii 9 ani. E vorba despre societatea Tengai Sport Management, deținută de soțul Ivonei Patzaichin. Fiica legendarului Ivan Patzaichin, implicată și ea în activitatea companiei, a reacționar dur într-un interviu pentru GOLAZO.ro, acuzând jocuri de interese și un contract acordat „cu dedicație” pentru firma Labora Nova Medical SRL, apărută peste noapte.

Într-o reacție oficială trimisă pe adresa redacției, ANAD spune că totul s-a făcut „în condițiile și limitele prevăzute de lege”. Iată, pe scurt, ce a transmis ANAD:

Da, contractul a fost acordat prin încredințare directă. Dar nu e „o procedură instituită special pentru noul prestator”, pentru că la fel a fost și înainte, cu firma familiei Patzaichin

Singurul criteriu a fost, conform ANAD, cel financiar. Agenția susține că firma câștigătoare a propus un cost de 975 lei / probă. Cu 9,3% mai mic decât prețul afișat în SICAP de firma familiei Patzaichin. Într-un an, asta ar însemna o economie de aproape 70.000 de euro, dacă luăm ca reper media de 250 de probe pe lună. Pe de altă parte, Ivona Patzaichin susținea în interviul pentru GOLAZO.ro că prețul firmei sale era în jur de 760 de lei / probă!

Selectarea prestatorului a avut în vedere avantajul economic al ofertei. ANAD susține descurajarea practicilor anticoncurențiale, inclusiv a situațiilor de dependență față de un singur prestator, în scopul asigurării transparenței, competitivității prețurilor și utilizării eficiente a fondurilor publice. Ștefan Rohnean, președintele Agenției Naționale Antidoping

Șefii Agenției spun că nu i-a interesat vechimea sau reputația firmei care a primit contractul, pentru că „recoltarea efectivă a probelor biologice este realizată exclusiv de ofițeri de control doping acreditați de ANAD, iar aceștia își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele internaționale aplicabile, indiferent de societatea comercială prin care prestează serviciile”. În plus, „legislația în vigoare nu condiționează atribuirea unui contract de o vechime minimă a operatorului economic”.

ANAD nu s-a interesat dacă firma care va procesa probele biologice la controalele antidoping deține echipamentele și kiturile necesare sau dacă are suficienți ofițeri acreditați. Pentru că asta „reprezintă o obligație contractuală care trebuie îndeplinită la momentul solicitării efectuării controalelor doping de către Agenție”. Noul contract a intrat în vigoare la 26 octombrie 2026.

Agenția susține că „nu a existat nicio situație de incompatibilitate sau de conflict de interese”, apropo de suspiciunile că oameni care au legătură cu ANAD sunt în spatele firmei care a câștigat noul contract

Ivona Patzaichin

În încheiere, ANAD a sugerat că renunțarea la colaborarea cu firma în care e implicată fiica lui Ivan Patzaichin a generat inclusiv amenințări! „Instituția își va continua activitatea cu aceeași independență și responsabilitate, fără a ceda presiunilor sau amenințărilor transmise prin diferite canale, indiferent de sursa acestora. Respectăm contribuția tuturor partenerilor cu care am colaborat de-a lungul timpului, însă această colaborare nu poate genera drepturi preferențiale și nici așteptarea unei continuități contractuale garantate”.

E regretabil faptul că, după aproximativ nouă ani de colaborare cu ANAD, într-un domeniu în care respectarea regulilor, integritatea și spiritul de fair-play ar trebui să reprezinte valori fundamentale, încheierea unei relații contractuale și selectarea unui alt prestator au generat o serie de suspiciuni și afirmații lipsite de un fundament factual. În sport, pierderea unui meci face parte din competiție, iar acceptarea rezultatului reprezintă o expresie a respectului față de reguli și față de ceilalți participanți. Ștefan Rohnean, președintele Agenției Naționale Antidoping

Replica integrală transmisă de ANAD poate fi citită mai jos.

UPDATE ora 12:45. A reacționat și firma care a câștigat noul contract, Labora Nova Medical SRL.

„Considerăm inadmisibil ca un fost prestator să transforme pierderea unui contract, într-o procedură la care a participat în condiții egale, într-o campanie publică de denigrare a concurentului care a oferit un preț mai mic. Nemulțumirea comercială nu justifică răspândirea unor acuzații neadevărate”

„Legea nu condiționează participarea la achizițiile publice de vechimea operatorului economic, iar faptul că o societate este nou-înființată nu poate fi prezentat ca indiciu al unei nereguli . De altfel, la momentul la care societatea concurentă, care astăzi ne denigrează, a obținut primul său contract, aceasta se afla exact în situația pe care acum o reproșează societății noastre, fără ca acest lucru să fi fost considerat atunci o problemă. Ceea ce a fost firesc pentru fostul prestator la începutul propriei activități nu poate deveni suspect astăzi doar pentru că este vorba despre un concurent. Echipa societății noastre este formată din profesioniști cu experiență în domeniul medical și în activitatea de control doping”

. De altfel, la momentul la care societatea concurentă, care astăzi ne denigrează, a obținut primul său contract, aceasta se afla exact în situația pe care acum o reproșează societății noastre, fără ca acest lucru să fi fost considerat atunci o problemă. Echipa societății noastre este formată din profesioniști cu experiență în domeniul medical și în activitatea de control doping” „Societatea dispune de personalul acreditat, de kiturile de recoltare și de echipamentele necesare, iar obligațiile asumate prin contract vor fi îndeplinite integral, cu respectarea standardelor internaționale”

„Acuzația de conflict de interese este nefondată. Niciunul dintre asociații sau reprezentanții societății nu face parte din personalul ANAD și niciunul nu a avut vreun rol în inițierea achiziției, în analiza ofertelor sau în atribuirea contractului”

„Contractul a fost atribuit în urma unei achiziții directe organizate de Agenția Națională Anti-Doping prin intermediul SEAP, la care societatea a participat în aceleași condiții ca orice alt operator economic, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute de lege și de documentația achiziției. Criteriul de atribuire a fost prețul cel mai mic, iar oferta noastră a fost considerabil mai mică decât ofertele celorlalți participanți, ceea ce înseamnă, în mod concret, o cheltuială mai redusă din bani publici pentru același serviciu, prestat la aceleași standarde. Atribuirea contractului este consecința firească a acestei oferte, iar orice altă interpretare este lipsită de temei”

Reacția integrală:

UPDATE ora 16:00. Firma Tengai Sport a revenit cu un comunicat al cărui titlu este „Semne de întrebare privind încrederea într-un sistem corect de control doping sau ce se întâmplă când pierzi din cauza arbitrilor”. Iată-l:

Procesul de recoltare a probelor biologice pentru competițiile sportive reprezintă un indicator de încredere esențial pentru comunitatea sportivă națională și internațională. De aceea, am considerat necesar să fie clarificat felul în care Agenția Națională Anti-Doping a atribuit contractul de prestări servicii pentru recoltarea probelor biologice unei companii înființate cu o lună în urmă.

Tengai Sport Management nu a contestat acest rezultat, ci a dorit să fie lămurit modul în care a fost evaluată capacitatea operatorului economic de a organiza serviciile de recoltare, de a asigura personalul acreditat și resursele logistice necesare.

Furnizorii internaționali de echipamente pentru control cu care societatea noastră a colaborat de-a lungul timpului s-au declarat surprinși de solicitările de ofertă primite la data de 12.10.2026 din partea unei societăți înființate pe 29.09.2026, pentru echipamente a căror livrare durează între 50 și 75 de zile. Suspiciunile sunt cu atât mai mari cu cât perioada în care ar trebui să se desfășoare activitatea pentru care este nevoie de aceste echipamente este octombrie-decembrie 2026. Acestea reprezintă un semnal de alarmă pe care nu îl putem ignora, în condițiile în care activitatea noastră în domeniu ne-a permis să apreciem cât de important este un climat de încredere, predictibilitate și transparență la nivel național și internațional, în interesul sportivilor și al publicului.

Referitor la acuzațiile privind presiuni sau amenințări pe care Tengai le-ar fi exercitat, considerăm că sunt afirmații foarte grave și solicităm ca acestea să fie dovedite. Singurul lucru pe care l-am făcut în ultima lună a fost să fim alături de colegii noștri, angajați cu contract pe perioadă nedeterminată, pentru care această pauză a ridicat o serie de semne de întrebare. Chiar și în aceste condiții de incertitudine, i-am asigurat pe ofițerii de control doping că orice experiență nouă este benefică și că ne dorim să colaborăm în continuare. Deși sunt angajații societății noastre, nu le-am interzis niciodată să colaboreze cu alte companii, inclusiv cu cele concurente.

Desigur, experiența noastră anterioară nu ne conferă niciun drept preferențial la atribuirea unor contracte. Ne exprimăm însă aceste neliniști pentru că, într-o comunitate profesională restrânsă și puternic specializată, astfel de situații pot genera întrebări legate de capacitatea operațională a tuturor celor din sistem. Dacă aceste întrebări rămân fără clarificări, ele pot afecta încrederea partenerilor internaționali în modul în care sunt organizate serviciile de control doping din România.

Stimularea concurenței este un lucru pe care ni-l dorim și de care am beneficiat în toți acești ani, deoarece nu am participat niciodată la licitațiile publice în calitate de ofertant unic. Considerăm acest lucru benefic pentru toate părțile, cu condiția ca procesul să se desfășoare în mod transparent și pe baza unor criterii clare și specifice de comparație.

Implicarea noastră în acest domeniu din ultimii nouă ani a reprezentat o mare provocare, dar mai ales o imensă satisfacție, pentru că am reușit să contribuim la modul în care activitatea antidoping este percepută ca o parte indispensabilă din viața oricărui sportiv profesionist. De aceea, dorim să mulțumim tuturor partenerilor pentru colaborare.

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