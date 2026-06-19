Transferul lui Anderson Ceara (27 de ani) la FCSB a picat pe ultima sută metri, aspect confirmat de patronul Gigi Becali.

Motivul ar fi legat de o problemă medicală, identificată ulterior înțelegerii.

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Deși cei de la Csikszereda anunțaseră oficial despărțirea de Ceara, finanțatorul de la FCSB a informat, vineri seară, că mutarea nu se va concretiza.

Anderson Ceara nu ar fi trecut vizita medicală la FCSB

Ajuns în București de câteva zile pentru ultimele detalii ale transferului, jucătorul brazilian ar fi întâmpinat dificultăți pe ultima sută de metri.

Concret, medicii ar fi descoperit că Ceara ar avea câteva probleme în zona meniscului, acesta fiind motivul pentru care mutarea nu s-a mai realizat.

„A picat testul, iar FCSB nu a trecut peste acest aspect. Nu au fost de acord să-l refacă”, au transmis oameni apropiați clubului Csikszereda, potrivit gsp.ro.

Clubul harghitean a oferit rapid o reacție, fiind complet surprins de situația fotbalistului.

„Anderson nu a avut nicio accidentare la Miercurea Ciuc! A jucat toate meciurile la parametrii cei mai buni... E imposibil să aibă ceva”, au transmis oameni din club pentru sursa citată.

Declarațiile făcute de Gigi Becali în privința transferului eșuat

„Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu-i problemă de bani, dar nu găsim jucătorii pe care îi dorim. Pe Ceara l-am dat înapoi.

A căzut transferul! Nu pot să spun de ce. Voi o să aflați, dar nu pot să spun eu care e problema. Nu este și nici nu va fi jucătorul nostru”, spusese Gigi Becali azi, la Digi Sport.

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