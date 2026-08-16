„Nu e nimic!” FOTO. Eliminare controversată în Oțelul - Craiova » Discuție aprinsă în direct: „Dă-mi voie să te contrazic”

Oțelul - U Craiova. Alexandru Crețu (34 de ani), mijlocașul campioanei, a fost eliminat în prima repriză a partidei după ce a încasat două cartonașe galbene în mai puțin de 10 minute.

Faza în urma căreia a fost acordat al doilea cartonaș i-a făcut pe Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu, comentatorii Prima Sport, să se contrazică în direct.

Ce a declarat Crețu după meci despre eliminarea sa, mai jos în articol.

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În minutul 29 al partidei de la Galați, Alexandru Crețu l-a faultat pe Andrezinho în afara careului, iar arbitrul Marcel Bîrsan l-a sancționat pe mijlocaș.

FOTO. Eliminarea lui Crețu i-a făcut pe Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu să se contrazică în direct

Astfel, Crețu a părăsit prematur terenul, lăsându-și echipa în inferioritate numerică după doar jumătate de oră de joc. Acesta mai fusese avertizat în minutul 23.

Faza a fost verificată inclusiv în camera VAR în vederea acordării unui penalty, dar s-a decis că faultul s-a produs în afara careului și a fost doar lovitură liberă pentru Oțelul.

Contactul dintre Crețu și Andrezinho a încins dialogul dintre comentatorii Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu.

Grădinescu a considerat că a existat o atingere, iar Crețu trebuia să fie eliminat, în timp ce Cosmescu a avut o părere diametral opusă.

Emil Grădinescu: Cartonaș galben pentru proteste pentru Patrick (Fernandes).

Bogdan Cosmescu: Nu, e eliminat Crețu. Ia al doilea cartonaș galben și este lovitură liberă. Nu este penalty! E o împingere...

Emil Grădinescu: Nu, nu, e la nivelul picioarelor, să știi, este ceva.

Bogdan Cosmescu: Nu e nimic!

Emil Grădinescu: Nu, este ceva.

Bogdan Cosmescu: Dă-mi voie să te contrazic. Știu că te deranjează, dar dă-mi voie să te contrazic.

Emil Grădinescu: Gata, sunt de acord că ai dreptul să fii în dezacord cu mine.

Alexandru Crețu: „Cred că din două nu faci un fault de galben”

La finalul partidei, Alexandru Crețu a vorbit despre eliminarea sa din meciul de la Galați.

„O seară nefericită pentru mine. Îmi pare rău, îmi cer scuze față de colegi pentru că i-am lăsat să muncească singuri. Îi felicit. Puteau, în final, să scoată cele trei puncte. Am luat un eurogol, cum luăm în fiecare etapă.

Ca să explic cele două galbene… l-am întrebat și pe Marcel (n.r. Bîrsan, arbitrul partidei) acum, am avut o discuție așa la rece cu el. La primul galben mi-a zis că e forță disproporționată în duelul cu adversarul meu. Acum, nu știu ce să înțeleg din asta.

Puteam să fiu mai atent. Nici nu vreau să comentez cum am luat cele două galbene, dar cred că din două nu faci un fault de galben. Nu mai contest nimic, pentru că e terminat meciul, am pierdut două puncte și nu aveam voie”, a spus Crețu la Digi Sport.

Oțelul - U Craiova, echipele de start

Oțelul : Dur-Bozoancă - Sylla, Christopoulos, Iacob, Silva - Ciobanu, Lameira, Pedro - Andrezinho, Patrick, Frunză

: Dur-Bozoancă - Sylla, Christopoulos, Iacob, Silva - Ciobanu, Lameira, Pedro - Andrezinho, Patrick, Frunză Rezerve : Contra, Paharnicu, Neicu, Olteanu, Zhelev, Bordun, Aftene, Bălănică, Lungu, Paulino

: Contra, Paharnicu, Neicu, Olteanu, Zhelev, Bordun, Aftene, Bălănică, Lungu, Paulino Antrenor : Stjepan Tomas

: Stjepan Tomas Craiova : Sava - Crețu, Stevanovic, Screciu - Mora, Anzor, Băluță, Teles - Etim, Al-Hamlawi, Băsceanu

: Sava - Crețu, Stevanovic, Screciu - Mora, Anzor, Băluță, Teles - Etim, Al-Hamlawi, Băsceanu Rezerve : Popescu, Maxim, Romanchuk, Nsimba, Baiaram, Bancu, Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Rus, Matei

: Popescu, Maxim, Romanchuk, Nsimba, Baiaram, Bancu, Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Rus, Matei Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho Arbitru : Bîrsan Marcel. Asistenți: Ghinguleac Adrian și Neacșu Ionuț-Traian. Arbitru VAR : Dima Iulian. Arbitru AVAR : Marcu Claudiu

: Bîrsan Marcel. Asistenți: Ghinguleac Adrian și Neacșu Ionuț-Traian. : Dima Iulian. : Marcu Claudiu Stadion: Oțelul

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