Ceara, nici la CFR   Ioan Varga explicat de ce a picat transferul: „Nu prezintă garanție”
Anderson Ceara
Superliga

Ceara, nici la CFR Ioan Varga explicat de ce a picat transferul: „Nu prezintă garanție”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 23:52
  • Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit de ce nu s-a realizat transferul lui Anderson Ceara (27 de ani) la formația din Gruia.
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Brazilianul era ca și transferat la FCSB în această vară, dar mutarea a picat în ultimul moment.

La vizita medicală, medicii fostei campioane a României au descoperit că Ceara ar avea probleme în zona meniscului, acesta fiind motivul pentru care mutarea nu s-a mai realizat.

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Ioan Varga, despre transferul picat al lui Ceara: „Nu ne prezintă garanție”

După ce mutarea la FCSB a picat, brazilianul a intrat pe radarul celor de la CFR, dar nici de această dată transferul nu s-a putut realiza din cauza problemelor cu care acesta s-a confruntat în trecut.

Ioan Varga a confirmat acum că Anderson Ceara nu va ajunge la echipa antrenată de Antonio Folha.

„Ieri (n.r. joi) nu eram decis asupra a ceea ce voi face cu el. După ce a făcut RMN-ul, ne-am decis să ne vedem de treabă. Nu vreau să discut despre situația jucătorului, ca să nu-i stric imaginea.

Dar nu prezintă garanție și nu are rost să dai sute de mii pe ceva care se poate rupe oricând. Nu pot să risc. Deja le-am transmis celor de la Csikszereda ce decizie am luat. Am preferat să stau și să găsesc pe altcineva”, a declarat Ioan Varga, conform digisport.ro.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Anderson Ceara, conform Transfermarkt

Potrivit lui Ioan Varga, CFR Cluj era dispusă să achite între 500.000-600.000 de euro pentru transferul lui Ceara.

Cifrele lui Anderson Ceara în sezonul 2025/2026:

  • 40 de meciuri
  • 2.845 minute bifate
  • 8 goluri marcate
  • 7 pase de gol

Mihai Stoica, despre accidentările lui Ceara: „Nu are ligament la un genunchi”

După ce mutarea lui Ceara la FCSB nu s-a mai realizat, oficialul fostei campioane dezvăluia ce a reieșit la controalele medicale efectuate de fotbalistul brazilian.

„Eu am spus foarte clar aici că nu ne-am înțeles și că nu are rost să discutăm. Gigi, la fel, a spus că nu-l mai luăm, dar nu a dat alte detalii. Domnul Szondy a spus că jucătorul nu a trecut controlul medical.

Dacă erau corecți, ne spuneau din start că a fost operat de ligamente încrucișate la ambii genunchi. O să vă citesc acum rezultatele controlului medical:

«Leziune de grad 3 la meniscul intern, ruptură completă cu grefă la ligamentul încrucișat anterior», adică ligamentul a fost rupt complet, operat cu grefă și s-a rupt și grefa. Deci, practic, el nu are ligament la un genunchi.

Apoi, «Entezopatie cronică și condromalacie patelară de grad 1-2». Acum, că am spus asta, cred că toți cei care conduc site-uri de specialitate pot întreba orice specialist, orice ortoped de specialitate.

Noi am avut trei ortopezi care au spus clar că nu putem să dăm bani mulți pe un jucător cu asemenea probleme”, declara Mihai Stoica la Prima Sport.

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