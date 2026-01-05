Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Andre Duarte, 28 de ani, a făcut luni al doilea antrenament cu FCSB la centrul Gloria Sports Arena și GOLAZO.ro l-a urmărit pas cu pas.

În Antalya vor fi și zile cu ploaie în această perioadă, dar nu astăzi, luni, 5 ianuarie.

FCSB a deschis al doilea antrenament al cantonamentului și cerul s-a luminat în Belek. Soare, însă nu prea cald. 15 grade și răcoare, ideal pentru fotbal.

Gloria Sports Arena, cea mai frumoasă bază de pregătire din sudul Turciei, era aranjată perfect, numai verde oriunde privești în interiorul complexului.

Alibec, sărbătorit în culoarul cu palme. 35 de ani!

La 11:15, jucătorii lui Elias Charalambous au ieșit pe terenul al doilea al centrului sportiv. Primul era ocupat de Beșiktaș, dar ambele sunt la de bune.

Cele două echipe se înfruntă aici pe 9 ianuarie, la ora locala 17:00 (16:00 la București).

Mihai Stoica, directorul general, urmărea antrenamentul de pe margine.

Atmosfera era relaxată la inceput. Jucătorii râdeau, spuneau glume.

Au făcut un culoar și prin el a pătruns Denis Alibec. Atacantul veteran a împlinit 35 de ani și a fost sărbătorit cu palma prietenești în acel culoar.

Andre Duarte e deja integrat la FCSB

Toți ochii erau pe Andre Duarte. Fundașul central portughez, 28 de ani, ex-FCU Craiova, e marea noutate la FCSB. Toți ochii sunt pentru el.

Lusitanul arată deja integrat la roș-albaștri. Se pregătește bine, e atent la ce îi cere preparatorul fizic Thomas Neubert la încălzire.

Se implică 100% în antrenament, stretching, alergări, sprinturi, răsuciri, salturi.

Pregătirea e dură, intensă, dinamică, iar el e permanent prezent. Se mișcă natural, e agil, chiar dacă e înalt și masiv.

Când încălzirea se încheie, jucătorii trec la minge și Duarte arată că îi cunoaște secretele. Control bun al balonului, pasă corectă.

