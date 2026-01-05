Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută”

Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la FC Hermannstadt, a vorbit despre negocierile cu FCSB, campioana României.

FCSB și Hermannstadt au ajuns la un acord pentru transferul lui Ciubotaru, în schimbul sumei de 450.000 de euro, dar jucătorul continuă să amâne o decizie finală.

Kevin Ciubotaru, despre motivul pentru care nu a semnat cu FCSB: „Mai vin și alte ocazii”

Întrebat dacă există vreo șansă să se realizeze transferul la FCSB, fotbalistul a răspuns:

„Nu cred, nu. Nu știu nimic. Am tot declarat, eu mă concentrez la Hermannstadt și atât. Sută la sută.

Eu vreau să mă concentrez pe ceea ce pot face eu, pe ceea ce pot schimba eu. Trebuie să-mi văd de treabă pe teren și să nu las chestiile neserioase să mă afecteze.

Contează, momentan, să joc, cât sunt tânăr. Hermannstadt este o echipă puternică, este o formație de Liga 1, asta contează pentru mine. Atât”, a spus Ciubotaru, conform gsp.ro.

Tânărul fotbalist este sigur că oferta de la FCSB nu va fi singura pe care o va primi de-a lungul carierei de la o echipă importantă.

„Nu, nu. Voi mai avea (n.r. - ocazii)... Da, este un «tren», dar în viață sunt mai multe trenuri. Dacă muncesc și voi fi serios, se vor mai ivi ocazii”.

20 de meciuri a adunat Kevin Ciubotaru în tricoul lui FC Hermannstadt, în acest sezon. A bifat două pase de gol

Kevin Ciubotaru ar fi putut ajunge la Dinamo

Deși tatăl său ține cu Dinamo, Kevin a ales Hermannstadt pentru oportunitățile sportive oferite:

„La Dinamo urma să semnez, doar că nu i-am văzut pe cei de acolo atât de hotărâți precum pe cei de la Hermannstadt. Planul sportiv al sibienilor mi-a plăcut mai mult.

Sunt foarte mulțumit aici, cred că s-a văzut. De când am început să joc pentru Hermannstadt, mi s-au ivit multe lucruri pe calea mea”, a mai spus fotbalistul.

400.000 de euro este cota de piață a fundașului stânga, potrivit transfermarkt.com

