Compagno, aproape de transfer O echipă din Italia a pus ochii pe fostul atacant de la FCSB : „L-ar putea tenta oportunitatea de a îmbrăca un tricou prestigios”

Andrea Compagno (28 de ani) se află pe lista de transferuri a clubului Sampdoria, locul 16 în Serie B.

Fostul atacant de la FCU Craiova și FCSB este aproape de a-și îndeplini visul de a reveni în Italia, țara sa natală.

Andrea Compagno, aproape de un transfer la Sampdoria

Un site apropiat clubului din Genova menționează faptul că directorul tehnic Pietro Accardi și-l dorește pe Compagno la echipa sa, iar acesta ar putea fi adus gratis, fiind liber de contract după plecarea din China.

„Sampdoria are nevoie de un atacant. Pe lista lui Pietro Accardi se aflau Alberto Cerri și Antonio Raimondo, care au plecat la Salernitana, și Andrea Petagna, care a lucrat cu Leonardo Semplici, care l-ar dori alături de el.

Dar, în ultimele ore, numele lui Andrea Compagno, un atacant eliberat de Tianjin Jinmen Tiger, o echipă chineză, a apărut pe listă.

În China a marcat 17 goluri în 26 de meciuri de campionat, dar a dat tot ce a avut mai bun în România. 20 de goluri în 55 de meciuri cu FCSB între 2022 și 2024 și multe alte aventuri, cum ar fi cea de la Craiova, pe care a terminat-o cu 26 de goluri în 61 de meciuri.

Compagno a marcat întotdeauna. Are golurile în sânge și, în ciuda faptului că a jucat în ligi inferioare, ar putea fi o întărire plăcută pentru Sampdoria, care, în Serie B, ar avea un atacant capabil să înscrie în diferite ligi și diferite țări.

Sunt câteva echipe din Serie A interesate de el, inclusiv Rapid București. Accardi l-ar putea tenta cu prestigiul său și oportunitatea de a îmbrăca un tricou prestigios ca Sampdoria”, precizează clubdoria46.it.

Compagno a mai jucat în Italia pentru echipe precum ASD Due Torri, Pinerolo FC, SSD Argentina Arma, Borgosesia Calcio sau Nuorese Calcio, toate din Serie D (Liga 4).

3.500.000 de euro este cota de piață a lui Andrea Compagno, potrivit transfermarkt.com

Andrea Compagno: „Nu o să fie vreo șansă să mă întorc în România”

Andrea Compagno a vorbit pentru GOLAZO.ro despre viitorul său și a explicat de ce nu ia în calcul o revenire în Liga 1:

„Visul meu e să mă întorc în Italia. Nu știu ce îmi lipsește. Poate că nu am nivelul să joc în Serie A. Sunt ceva discuții, dar nu am de unde să știu ce o să fie. Aștept impresarul să văd ce oferte îmi aduce. Vorbesc cu el zilnic.

Ascult fiecare ofertă. Am auzit de interesul lui Rapid și CFR, sunt două echipe mari din România. Una e marea rivală a echipei la care am jucat, are suporteri incredibili, așa cum aveau și Steaua sau Craiova.

E o onoare să fiu dorit de cele două. Dar nu cred că o să fie vreo șansă să mă întorc în România. După acest an bun am o oportunitate să rămân la același nivel salarial. Nu sunt ipocrit, am o vârstă la care trebuie să mă gândesc și la bani.

Vreau să nu mă gândesc doar la salariu, dar aș vrea să joc la un nivel bun. Discut cu impresarul tot ce ajunge la noi”, a declarat italianul la finalul anului 2024.