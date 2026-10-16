Probleme pentru Hagi! „Tricolorul” s-a accidentat în minutul 26 și a fost scos de pe teren

Andrei Borza (20 de ani), fundașul român al celor de la Corum FK, s-a accidentat în partida cu Caykur Rizespor.

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Borza a fost transferat de Corum FK în iulie 2026, de la Rapid București, pentru aproximativ 2,2 milioane de euro.

Andrei Borza s-a accidentat în minutul 26 al meciului Corum - Rizespor

Borza a fost titular în partida disputată pe terenul lui Corum FK, însă a rezistat mai puțin de o jumătate de oră.

În minutul 26, fundașul român a fost nevoit să părăsească terenul. Antrenorul Burak Yilmaz l-a introdus în locul său pe Arda Șengul.

Până în prezent, nu au apărut informații suplimentare despre starea lui Borza, fotbalist care a făcut parte din lotul lui Gică Hagi pentru primele partide din noul mandat al selecționerului.

România mai are programate două dueluri în Liga Națiunilor: cu Polonia (acasă), pe 14 noiembrie, și Bosnia (deplasare), pe 17 noiembrie.

Nicușor Bancu și Raul Opruț au fost celelalte opțiuni ale lui Hagi pentru postul de fundaș stânga. În meciul cu Bosnia, scor 2-4, selecționerul l-a folosit pe Lisav Eissat, într-un sistem cu patru apărători.

⏱️26' Çorum FK'da oyuncu değişikliği: Andrei Borza sakatlanarak oyuna devam edemedi; Arda Şengül oyuna dahil edildi! #ÇFKvÇRS #bizAnadoluyuz — Panna (@Pannaspor) October 16, 2026

Corum, promovat în prima ligă la finalul sezonului trecut, i-a oferit fundașului român un contract pe patru ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Borza a fost titular încă de la primul meci, cu Galatasaray, scor 2-2, și a adunat până acum 8 apariții. Românul a jucat peste 80 de minute în fiecare partidă, până la accidentarea cu Rizespor.

A oferit și o pasă decisivă în înfrângerea cu Beșiktaș, scor 2-6.

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