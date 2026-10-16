„N-am făcut asta în viața mea!” Atacantul lui Csikszereda, după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs: „Dumnezeu a văzut ce s-a întâmplat”

OȚELUL - CSIKSZEREDA 1-1. Dusan Vukovic (24 de ani), atacantul oaspeților, a contestat deciziile luate de Istvan Kovacs în meciul de la Galați.

Fotbalistul consideră că echipa sa trebuia să primească penalty în minutul 65, după contactul dintre el și Paul Iacob (30 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Kovacs a acordat inițial lovitura de pedeapsă, dar și-a schimbat decizia după intervenția VAR și l-a avertizat pe Vukovic pentru simulare.

Dusan Vukovic, după penalty-ul anulat: „Nu am simulat niciodată în viața mea”

„Am intrat pe teren și, la prima atingere a mingii, m-am prefăcut că șutez și am căzut. Pentru mine, a fost penalty clar. Dar arbitrul a decis să verifice faza la VAR, a considerat că am simulat și mi-a dat primul cartonaș galben.

Adversarul a intervenit târziu. A vrut să respingă mingea, dar m-a lovit peste genunchi și am căzut.

Dacă nu simțeam acea lovitură, puteam să șutez, să marchez sau să fac altceva. Nu am vrut să simulez. Nu am făcut asta niciodată în viața mea”, a declarat Vukovic după meci, la Digi Sport.

Inițial, a fost un contact care poate să păcălească un arbitru și care nu are impact asupra atacantului. Ulterior, atacantul duce piciorul drept spre apărător, caută contactul și cade pentru a obține un penalty. A fost simulare. Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, pentru fanatik.ro

Atacantul a rămas pe teren doar câteva minute după anularea penalty-ului. În minutul 73, Vukovic a primit al doilea cartonaș galben, fiind eliminat.

„După două minute, am făcut un fault în jumătatea lor de teren. Nu era un atac periculos, era un fault obișnuit, cum vezi la fiecare meci.

A venit la mine și mi-a dat al doilea cartonaș galben fără să-mi spună un cuvânt. L-am întrebat de ce, dar nu a vrut să vorbească cu mine.

Nu știu de ce a luat această decizie. Poate a considerat că am jucat prea agresiv sau ceva de genul acesta. În prima repriză am văzut niște intrări ale adversarilor, la dueluri pentru minge, care puteau fi sancționate cu galben sau chiar roșu, dar arbitrul nu le-a considerat așa.

Nu vreau să vorbesc despre arbitru, dar, dacă mă întrebați, pentru mine a fost penalty clar”, a spus atacantul.

Al doilea avertisment (n.r. al lui Vukovic) este evident, un jucător care știe că a fost avertizat anterior își asumă un risc major să aibă un asemenea atac cu piciorul ridicat. La fel și în cazul jucătorului care a dus brațul în fața adversarului (n.r. Kukovec). Avea un avertisment și a folosit brațul de o asemenea manieră. Cristi Balaj, fost arbitru FIFA

În minutul 77, Csikszereda a rămas în nouă jucători, după ce Nino Kukovec a primit și el al doilea cartonaș galben.

Cu toate acestea, formația din Miercurea Ciuc a rezistat până la final și a obținut un punct în deplasarea de la Galați, scor 1-1.

„A fost o seară dificilă pentru noi, dar Dumnezeu a văzut ce s-a întâmplat astăzi. Vreau să-mi cer scuze suporterilor. Întotdeauna dau tot ce am mai bun, dar colegii mei m-au ajutat și mi-au salvat seara.

Nu știu ce să mai spun. A fost o seară foarte dificilă pentru mine”, a încheiat Vukovic.

Paul Iacob, despre penalty-ul anulat: „Eram sigur că nu a fost”

Fundașul Oțelului a comentat și el faza din minutul 65.

„L-am atins, i-am pus mâna pe abdomen, am știut chestia asta din teren, dar contactul a fost prea ușor ca să-l incomodeze. Mi-am dat seama încă de pe teren că nu a fost penalty.

M-am uitat acum și pe reluare, se vede clar cum îmi retrag piciorul. În primă fază pun piciorul în pământ, după care îl ating și trag piciorul, ceea ce i-am spus și lui Istvan.

Mi-a spus că se verifică și în momentul în care mi-a spus că se verifică, chiar n-aveam dubii, pentru că am simțit și cred că am suficientă experiență ca să-mi dau seama când este penalty și când nu”, a declarat Paul Iacob după meci.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport