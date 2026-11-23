Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a oferit un nou spectacol total în fața jurnaliștilor, abordând în stilul său tranșant și ironic polemicile recente din fotbalul spaniol și european.

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Tehnicianul nu a ocolit niciun subiect sensibil, de la reproșurile adversarilor până la bani și programul încărcat al meciurilor.

Jose Mourinho: „Comesana are amnezie! Să nu ne bage în aceeași oală cu Negreira”

Villarreal a avut 2-0 după 7 minute în fața Barcelonei, însă a cedat în repriza secundă, iar catalanii s-au impus cu 3-2.

După meci, mijlocașul Santi Comesana a menționat și meciul pierdut în fața lui Real Madrid (0-1) în momentul în care s-a plâns de presiunea pusă pe arbitri de marile echipe. Reacția lui Mourinho nu a întârziat să apară.

„Are amnezie, pur și simplu are amnezie! La meciul cu Real Madrid era 2-0, meci terminat! Au anulat golul, Vinicius a fost eliminat, iar Real a jucat în zece oameni 20 de minute plus încă 8 de prelungiri...

Are amnezie! Sau le place să aleagă varianta ușoară: să ne bage pe amândouă (n.r. Real Madrid și Barcelona) în aceeași oală. Dacă vrea să o facă, treaba lui, dar să nu ne bage în aceeași oală cu cazul Negreira.

Când vine vorba de Negreira, să ne lase în afara sacului. Dacă vrea să spună prostii sau să aibă amnezii din astea mărunte, nu-i nicio dramă”, a spus Mourinho, potrivit as.com.

În prima repriză, 7 jucători de la Barça au protestat față de arbitru. L-a afectat. În repriza a doua, a început să ne arate cartonașe. A fluierat patru faulturi consecutive discutabile. Primul lor gol ne-a distrus psihologic. Portarul nostru nici măcar nu a atins mingea, iar ei au acordat un corner. Același lucru ni s-a întâmplat și la Bernabeu. Presiunea pe care Barcelona și Real Madrid o exercită asupra arbitrilor este intensă. Santi Comesana, mijlocaș Villarreal

Jose Mourinho: „Nu vă atingeți de salariul meu! Respect Luis Enrique, dar eu nu!”

Discuția a trecut rapid la conferințele de presă și la o remarcă mai veche a lui Luis Enrique, antrenorul lui PSG, care afirmase că ar fi dispus să renunțe 20-25% din salariu doar ca să scape de întâlnirile cu presa.

Răspunsul lui Mourinho a venit pe loc, stârnind râsete în sală: „Eu nu! Nici vorbă! Nu vă atingeți de salariul meu! Îl respect pe Luis, dar eu nu accept așa ceva! Să-mi taie din bani ca să nu mai vin la conferințe? Nu, nu. Aceleași conferințe, același salariu!”.

Jose Mourinho: „Vrem bani? Atunci muncim și riscăm!”

Pe tema calendarului infernal și a vocilor care cer reducerea numărului de partide, Mourinho a spus:

„Dacă vrem bani, trebuie să muncim mult și să ne asumăm riscuri. Așa e viața.

Dacă un jucător vrea să facă grevă pentru că sunt prea multe meciuri, să i se propună să câștige cu 50% mai puțin. Totul se rezumă la economie, iar noi trebuie să ne adaptăm și să suferim.

Antrenorii de club se plâng de meciurile echipelor naționale, dar pentru federații acele jocuri înseamnă supraviețuire financiară. Până la urmă, banul dictează totul!”.

Jose Mourinho: „Am noroc de mincinoși buni în echipă”

Chestionat despre victoriile smulse pe final de meci și oboseala lotului, tehnicianul a dezvăluit cum își simte jucătorii.

„Din fericire, am parte de mincinoși buni. Sunt acei jucători care îmi spun că sunt la sută la sută și gata de joc, deși nu sunt deloc.

Sunt niște mincinoși fantastici, îi ador, dar mint. După meciul cu Celta, Arda Guler și Bellingham erau storși de energie la mijlocul terenului, morți amândoi, dar au luptat până la capăt și au dat totul”.

Provocat să compare noua generație de antrenori tineri cu cea din care face parte, Mourinho a oferit o distincție tăioasă:

În generația noastră, ca să pari ceva, trebuia mai întâi să fii acel ceva. Astăzi, sunt mulți care par înainte de a fi. Iar unii doar par, fără să devină vreodată cu adevărat. Fotbalul nu s-a schimbat atât de mult în sine, cât s-au schimbat datele, analizele, staff-urile și instrumentele. Lumea s-a schimbat, iar noi trebuie să ne adaptăm. Charles Darwin spunea deja ceva despre asta Jose Mourinho, antrenor Real Madrid

După 13 etape, Real Madrid ocupă locul secund în clasamentul din La Liga, la trei puncte în spatele rivalei Barcelona.

Echipa antrenată de Jose Mourinho a câștigat toate cele patru meciuri disputate în faza principală a Ligii Campionilor, aflându-se tot pe locul 2, la egalitate cu liderul PSG, dar cu golaveraj mai slab (+8, față de +15).

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