Dinamo amână transferul definitiv Motivul pentru care „câinii” nu activează clauza lui Bellaarouch

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a anunțat că intenționează să-l transfere definitiv pe Alaa Bellaarouch (24 de ani).

Totuși, clubul va amâna activarea clauzei de cumpărare până în primăvara anului 2027.

Motivul pentru care Dinamo nu face acest pas deocamdată, în rândurile de mai jos.

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Portarul marocan a ajuns la Dinamo în vara acestui an, sub formă de împrumut de la Sporting Braga, până la 30 iunie 2027.

„Câinii” au o opțiune de transfer definitiv în valoare de 500.000 de euro.

De ce nu activează Dinamo clauza lui Alaa Bellaarouch

Deși conducerea este mulțumită de prestațiile portarului, Dinamo nu se grăbește să achite suma necesară pentru a-l cumpăra definitiv.

„Dacă epatam cu banii, acum îi activam clauza lui Bellaarouch. Neepatând cu banii, o vom activa la momentul potrivit, cât mai aproape de momentul la care trebuie să facem asta.

Noi suntem acoperiți din punct de vedere al actelor. Undeva, în primăvară, vom rezolva cu el. E o opțiune pe care am exprimat-o public, trebuie să facem rost de bani”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

FOTO. Alaa Bellaarouch, în meciul Dinamo - FC Botoșani

Președintele dinamovist a vorbit și despre evoluția portarului marocan.

„Se simte foarte bine aici, progresul lui este cât se poate de clar. Își dorește mult mai mult, normal. Evident că fiecare jucător are o țintă mult mai mare decât Dinamo.

Vii aici să performezi și să mergi mai departe. Depinde foarte mult de evoluțiile lui”, a mai spus Nicolescu.

12 meciuri a disputat Alaa Bellaarouch pentru Dinamo, în care a primit 7 goluri și a păstrat poarta intactă de 5 ori

Dinamo ocupă primul loc în Superliga, cu 29 de puncte după 12 etape, și vine după victoria cu FC Botoșani, scor 2-0.

În etapa următoare, echipa lui Nuno Campos va întâlni CFR Cluj, duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00.

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