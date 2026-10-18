„Am buncăr în casă!” Un fotbalist român povestește cum e viața în Israel și ce clauză specială are în contract

Raul Bălbărău (25 de ani), portarul român al echipei Bnei Sakhnin, a povestit cum este viața sa în Israel, pe fondul conflictelor militare din regiune.

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Fostul fotbalist al Stelei și al Petrolului Ploiești spune că are o cameră securizată în locuință.

În plus, contractul său prevede că va fi evacuat rapid din țară în cazul izbucnirii unui conflict în zona în care locuiește.

Raul Bălbărău: „Am în contract ca în 36 de ore să fiu scos din țară”

Bălbărău a ajuns în Israel în luna august și evoluează pentru Bnei Sakhnin, formație aflată pe locul 8 în prima ligă, cu 8 puncte după 7 etape.

Fotbalistul român a ales să joace în Israel, în ciuda conflictelor militare din regiune.

Războiul dintre Israel și Hamas a început pe 7 octombrie 2023, iar ulterior tensiunile din Orientul Mijlociu s-au extins.

În iunie 2025, Israelul și Iranul s-au confruntat direct. Un nou conflict între cele două țări a început pe 28 februarie 2026, după atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului.

Cu toate acestea, Raul Bălbărău spune că nu a avut probleme de siguranță de când a ajuns în Israel, potrivit prosport.ro.

Nicio sirenă! De când sunt aici, din august, eu nu am auzit nicio sirenă până acum. Dacă îmi zicea cineva că o să fie așa liniște, nici nu credeam! Raul Bălbărău, portar la Bnei Sakhnin

Portarul român a precizat că locuința sa dispune de o cameră securizată, destinată protecției în cazul unui atac.

„Oricum, în caz de ceva, eu am buncăr în casă. E camera aia securizată, pe care o au aproape toate locuințele de aici. Dar nu am avut nici cea mai mică problemă până acum.

Și, tot în caz de, Doamne ferește!, război în zona mea, am în contract ca în 36 de ore să fiu scos din țară. În plus, dacă se întrerupe cumva campionatul din acest motiv, există clauză în contract și mi se plătesc salariile până la final de contract.

Dar, repet, nu mi s-a întâmplat să am vreo problemă. Uneori, viața de aici mi se pare ca viața de acasă. Păi, doctorul de la club vorbește românește, frizerul știe românește, unul dintre șefi vorbește românește.

La Haifa e restaurant românesc. Am doi colegi români la echipă, Daniel Paraschiv și Antonio Sefer și evident că vorbim românește. Nu am schimbat mare lucru în stilul de viață”, a transmis Bălbărău.

Raul Bălbărău, titular la Bnei Sakhnin

Bălbărău a disputat șapte meciuri pentru Bnei Sakhnin, în care a primit șase goluri și a păstrat poarta intactă de patru ori.

În România, portarul a evoluat în 47 de meciuri pentru Petrolul Ploiești și în 28 pentru Steaua București.

De-a lungul carierei, a mai jucat la Noah Yerevan, în Armenia, și la Debreceni VSC, în Ungaria.

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