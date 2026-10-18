Nicolescu a găsit soluția Cum ar putea fi atrași mai mulți fani pe stadion: „De ce să nu se facă asta la Dinamo, FCSB sau Rapid?”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a găsit o soluție pentru a atrage mai mulți fani la stadion la meciurile echipelor din Superliga.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși Dinamo și Rapid sunt pe primele două locuri în România, fanii celor două echipe nu s-au îngrămădit să asiste la meciurile jucate în etapa #12.

Vineri, pe Arena Națională, Dinamo a învins FC Botoșani cu scorul de 2-0, în timp ce Rapid a trecut sâmbătă de Corvinul, tot cu 2-0, pe Giulești.

Soluția găsită de Andrei Nicolescu: „De ce să nu se joace de la ora 17:00?”

La meciul „câinilor” de pe cel mai mare stadion al țării, care a început la ora 21:00, au fost prezenți 10.429 de spectatori.

În schimb, la partida dintre Rapid și Corvinul, care s-a jucat sâmbătă de la 21:30, 7.328 de fani au fost pe Giulești.

Andrei Nicolescu consideră că echipe precum Dinamo, FCSB sau Rapid ar trebui să joace mai devreme, pentru a atrage mai mulți fani la stadion.

„Cred că ar trebui cumva noi, ca și cluburi, cel puțin sâmbăta și duminica, să evităm acest prime time.

Adică (n.r. acum) echipele care sunt în prima parte a clasamentului trebuie să joace tot timpul în ora ultimă.

Ora ultimă, în perioada de iarnă, nu mai e potrivită pentru audiență la stadion. De ce să nu se joace de la ora 17:00 sâmbătă? De ce să nu joace Rapidul, FCSB sau Dinamo de la 17, de la 18?

Dacă tot nu suntem în stare să schimbăm această regulă în care depindem cumva de meciurile internaționale și ne alegem orele la care joacă echipele din România în funcție de programul din Spania, din Italia și așa mai departe...”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Nicolescu a făcut referire la meciul dintre Rapid și Corvinul, care a început cu o întârziere de peste 5 minute din cauză că deținătorii drepturilor TV transmiteau Real Betis – Barcelona (2-5) din La Liga, meci încheiat după ora 21:30.

Dinamo se află pe primul loc în Superliga, cu 29 de puncte acumulate după 12 etape. Rapid ocupă locul secund, la două lungimi în spatele „câinilor”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport