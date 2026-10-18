Răspuns pentru Baciu  VIDEO. Reghecampf a comentat afirmațiile fostului antrenor de la FCSB: „Mă cobor foarte mult”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul de la FCSB, a reacționat după declarațiile lui Marius Baciu (51 de ani), fostul tehnician al roș-albaștrilor.

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Baciu a fost demis de FCSB la finalul lui septembrie, după 4 luni petrecute la cârma formației roș-albastre.

VIDEO. Laurențiu Reghecampf, despre Baciu: „Nu am cum să răspund”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu FC Voluntari, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat dacă se consideră norocos că a avut mai mult la dispoziție să lucreze cu echipa, în comparație cu Marius Baciu.

În urmă cu câteva zile, fostul antrenor de la FCSB a precizat că transferurile întârziate la echipă au contribuit într-o anumită măsură la demiterea sa.

„Perioada lui Marius Baciu a fost perioada lui Marius Baciu. Perioada cu Laurențiu Reghecampf este perioada cu Laurențiu Reghecampf.

Nu am cum să mă cert vreodată cu Marius Baciu, pentru că mi-a fost coleg. Nu am cum să răspund la ceea ce spune el, pentru că, sincer, mă cobor foarte mult.

Nu am de ce să răspund. El poate să răspundă la ceea ce s-a întâmplat în perioada când el a fost antrenor. Și eu nu am ce să comentez. Este dreptul lui să o facă. Și respect asta”, a declarat Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf a explicat că nu a fost deranjat de declarațiile fostului său coleg.

„Nu mă deranjează cu nimic. V-am spus că n-am ce să vă spun. Nu are cum să mă deranjeze un fost coleg. Eu am foarte multe amintiri cu Baciu.

A mai spus cineva odată că am câștigat un campionat datorită unei pregătiri făcute în iarnă, dar nu mă deranjează cu absolut nimic”.

Am pregătit meciul de mâine seară (n.r. - de luni) și sperăm ca rezultatul să fie unul pozitiv. Alte lucruri nu sunt noi, le știți foarte bine pentru că aveți foarte multe informații și știți și programul de la fostul antrenor (n.r. - Marius Baciu), deci nu are rost să mai intrăm în discuții. Nu? Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB

FC Voluntari - FCSB se joacă luni, de la ora 21:00, în etapa #12 din Superliga. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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