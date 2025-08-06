De ce a semnat Musi cu Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu l-am adus ca să le demonstrăm ceva celor de la FCSB” » Ce s-a întâmplat cu Băluță și Ștefănescu +25 foto
Andrei Nicolescu. Foto: GOLAZO.ro
De ce a semnat Musi cu Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu l-am adus ca să le demonstrăm ceva celor de la FCSB" » Ce s-a întâmplat cu Băluță și Ștefănescu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 10:37
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 10:37
  • Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a vorbit despre cât de simplu a fost să îl convingă pe Alexandru Musi (21 de ani) să părăsească FCSB.
  • Nicolescu a dezvăluit motivele pentru care mutarea lui Marius Ștefănescu (26 de ani) de la campioana României nu s-a concretizat.

După transferul său la Dinamo, Musi s-a adaptat rapid și a înscris 2 goluri în 4 meciuri. Ultima reușită a fost chiar împotriva fostei sale echipe, în marele derby câștigat de Dinamo cu scorul de 4-3.

Andrei Nicolescu: „Nu l-am adus pe Musi ca să le demonstrăm ceva celor de la FCSB!”

În cazul lui Musi, Nicolescu a subliniat faptul că fotbalistul a fost atras de proiectul sportiv al clubului și s-a integrat rapid în sistemul de joc propus de antrenori.

„E fericit, asta e cel mai important. Se simte în ambientul lui aici, e cel mai important. Și nimeni nu a discutat cu el «Vai, joci împotriva FCSB-ului, trebuie să demonstrezi», este doar bucuria lui că e în teren și se integrează în sistemul pe care îl construim.

Mă bucur pentru el, sper să facă un sezon bun. Noi am discutat cu el și i-am explicat cum vrem să-l integrăm. El nu a venit cu resentimente față de ce s-a întâmplat (n.r. - la FCSB). A înțeles că e un proiect în care el urmează să fie integrat.

Astea au fost argumentele. Nu ne-am gândit să luăm pe cineva de la FCSB ca să le arătăm noi”, a mai spus Nicolescu.

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Întrebat dacă salariul lui Alexandru Musi se încadrează în media echipei sau o depășește, Nicolescu a precizat

„Salariul lui e în media echipei. Creșterea salarială față de ce avea a fost foarte mică. Negocierile au fost decente. Nu asta a fost pe primul plan niciodată ”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

3 goluri
a reușit Alexandru Musi în cele 31 de meciuri jucate pentru roș-albaștri în sezonul 2024-2025

Andrei Nicolescu: „La Ștefănescu s-au pus pe tapet salariul și potențialele câștiguri”

Atacantul Marius Ștefănescu a negociat cu Dinamo, dar pretențiile sale salariale au fost mult prea ridicate pentru „câini”.

La Ștefănescu a fost altă discuție, dar și la celălalt, Băluță. Cumva, s-au pus pe tapet ce salariu și potențialele câștiguri au fost din partea cealaltă și trebuia să le egalăm sau să fim mai sus”, a declarat oficialul „câinilor”.

Președintele lui Dinamo a vorbit și despre modul în care este administrat bugetul clubului.

Pentru noi este calea normală, nu este SF.(n.r. - Science Fiction). Considerăm că la nivelul fotbalului din România sunt jucători care câștigă prea mult, dar nu la noi. Andrei Nicolescu

Jucătorul de la FCSB a ajuns în cele din urmă în Turcia, după ce a semnat un contract pe 3 ani cu Konyaspor.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi în Dinamo - FCSB 4-3

