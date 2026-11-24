Universitatea Craiova a anunțat transferul lui Mike Arana (17 ani), internațional din Honduras cu 6 selecții la naționala de seniori.

Mutarea va fi oficializată în luna ianuarie a anului viitor.

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Mike Arana evoluează la Real Espana, din prima ligă din Honduras, club care l-a transferat la începutul acestui an.

U Craiova a anunțat transferul lui Mike Arana

Mike Arana este un jucător important pentru Real Espana și, în ciuda vârstei sale fragede, a bifat deja 6 prezențe la naționala de seniori a Hondurasului.

Pe 31 martie 2026, extrema dreaptă a devenit cel mai tânăr jucător care a debutat vreodată pentru echipa națională, la doar 17 ani, două luni și nouă zile, în partida amicală împotriva selecționatei statului Peru, scor 2-2.

„Mike Arana va fi noul leu din familia Științei!

Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Real España pentru mutarea lui Mike Arana, în vârstă de doar 17 ani, considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Honduras.

Mutarea va fi oficializată pe data de 22 ianuarie 2027, în ziua în care fotbalistul va împlini 18 ani.

În această perioadă, Mike Arana participă alături de naționala Hondurasului la Campionatul Mondial U17 din Qatar, fiind la a doua sa prezență consecutivă la un turneu final mondial, după ediția din 2025.

Te așteptăm în familia Științei, Mike!”, a transmis Universitatea Craiova pe Facebook.

Naționala U17 a Hondurasului se află în grupa L la Campionatul Mondial din Qatar, alături de Serbia, Columbia și Japonia. La această competiție participă și reprezentativa similară a României.

150.000 de euro este cota de piață a lui Mike Arana, conform Transfermarkt

În acest sezon, Mike Arana a marcat două goluri în 7 meciuri jucate pentru Real Espana, toate în campionat. A bifat, în total, 381 de minute pe teren.

Este primul transfer efectuat de campioana României în acest final de an.

U Craiova este lider în acest moment în Superliga, cu 36 de puncte acumulate după 16 etape, la 3 lungimi distanță de Dinamo, pe care o va înfrunta în etapa următoare.

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