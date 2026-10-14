Vinicius, conduită violentă  Semnal clar dat de Comitetul Arbitrilor din Spania: ce urmează pentru starul lui Real Madrid +10 foto
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Vinicius, conduită violentă Semnal clar dat de Comitetul Arbitrilor din Spania: ce urmează pentru starul lui Real Madrid

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 10:06
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 12:06
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Faza nu a fost inclusă în materialul video „Tiempo de Revisión”, publicat marți, în care sunt analizate unele dintre cele mai importante decizii de arbitraj din etapa precedentă.

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Potrivit informațiilor prezentate de presa spaniolă, regulamentul aplicabil acestei situații este prevăzut în documentul CARD, elaborat de CTA la începutul sezonului.

Acesta cuprinde criteriile de evaluare a diferitelor faze de joc și clasifică tragerea de păr în categoria acțiunilor care pot fi considerate conduite violente.

Vinicius Junior, în categoria acțiunilor sancționate cu roșu

Documentul CTA definește conduita violentă astfel:

„Comportamentul violent survine atunci când un jucător utilizează sau încearcă să utilizeze o forță excesivă ori brutalitate împotriva unui adversar, coechipier, oficial al meciului sau a oricărei alte persoane, indiferent dacă acțiunea implică sau nu o dispută pentru minge.

Astfel de acțiuni sunt caracterizate, de regulă, prin agresiune fizică sau un comportament violent care depășește în mod evident limitele permise în joc și pune în pericol integritatea fizică a celeilalte persoane. Conform Legilor Jocului, comportamentul violent trebuie sancționat cu eliminare”.

În aceeași secțiune sunt enumerate gesturile care pot atrage un cartonaș roșu, inclusiv loviturile cu cotul, capul sau pumnul, mușcăturile și tragerile de păr.

Formularea din document este explicită: „Un jucător lovește cu cotul, cu capul, cu pumnul sau cu palma, apucă de gât, împinge, lovește cu piciorul, mușcă, trage de păr etc. un adversar sau orice altă persoană, fără a disputa mingea, folosind o forță excesivă sau brutalitate”.

Prezența tragerii de păr în această enumerare explică intervenția sistemului VAR în faza în care a fost implicat Vinicius Junior. Arbitrul Isidro Díaz de Mera a fost chemat să revadă imaginile la recomandarea lui Alejandro Muñiz Ruiz, aflat în camera VAR, după incidentul de sâmbătă.

Suspendarea lui Vinicius depinde de încadrarea fazei

Următorul pas este stabilirea sancțiunii în funcție de articolul 130 și de modul în care va fi încadrată acțiunea.

Dacă gestul este considerat parte a fazei de joc, suspendarea ar putea fi de un meci. În cazul în care va fi apreciat drept un incident fără legătură directă cu desfășurarea jocului, pedeapsa ar putea ajunge la două meciuri.

Separat, Comitetul de Disciplină al Federației Regale Spaniole de Fotbal (RFEF) urmează să analizeze și reacția ulterioară a lui Vinicius Junior. Decizia în acest caz este așteptată sâmbătă.

Până la pronunțarea hotărârilor disciplinare, durata exactă a suspendării atacantului brazilian rămâne neconfirmată.

  • Dacă va primi două etape de suspendare, brazilianul va lipsi de la meciul cu Sevilla, programat pe 18 octombrie, și de la confruntarea cu Barcelona, din 25 octombrie, de pe Camp Nou.
  • O sancțiune de trei partide l-ar putea ține departe și de duelul cu Racing Santander.
Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga

Galerie foto (10 imagini)

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
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