Csikszereda traversează o perioadă de criză profundă, atât pe plan sportiv, cât și financiar.

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Ciucanii sunt „lanterna roșie” din Superliga, cu doar 6 puncte acumulate după 16 etape, însă problemele nu se opresc aici.

Jucătorii de la Csikszereda, neplătiți de patru luni! Străinii au depus memorii

Ca și în cazul lui Sepsi, Csikszereda are dificultăți în ceea ce privește situația financiară a clubului, după reducerea sprijinului venit din Ungaria.

Din informațiile GOLAZO.ro, elevii antrenați de Valentin Suciu nu și-au mai primit salariul de 4 luni!

De asemenea, nici bonusul de salvare de la retrogradare în sezonul trecut nu a fost achitat. Mai mult decât atât, mai mulți jucători străini au depus deja memoriu la FRF.

În acest context, fotbaliștilor nu le mai stă deloc gândul la fotbal.

Aceștia abia se mai antrenează și se gândesc deja la variantele pe care le-ar putea avea la dispoziție în această iarnă.

Pentru Csikszereda urmează două meciuri cu FCSB, ambele în deplasare: unul în campionat, sâmbătă, de la ora 20:00, și celălalt în Cupa României, pe 1 decembrie, tot de la ora 20:00.

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