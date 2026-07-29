FRF a făcut anunțul Regulă nouă pentru  jucătorii eligibili U21! Cluburile din Superliga își pot trimite fotbaliștii tineri în Liga 2
FRF
Superliga

FRF a făcut anunțul Regulă nouă pentru jucătorii eligibili U21! Cluburile din Superliga își pot trimite fotbaliștii tineri în Liga 2

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 20:24
  • Comitetul Executiv al FRF a aprobat Regulamentul de Cooperare a Cluburilor, între cele din Superliga şi cele din Liga 2.
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Noul act normativ are rolul de a sprijini dezvoltarea tinerilor jucători români, oferindu-le oportunitatea de a evolua constant la nivel de seniori în competiţiile naţionale, fără a pierde legătura contractuală cu clubul de provenienţă.

Regulile se aplică exclusiv competițiilor organizate în România, potrivit frf.ro.

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Regulă nouă pentru jucătorii tineri din România

Cluburile din Superliga vor putea încheia un parteneriat de colaborare cu o formație din Liga 2 doar în situația în care nu au deja o echipă satelit.

Regulamentul interzice încheierea unor astfel de acorduri cu mai multe cluburi din eșalonul secund în același sezon.

În cadrul acestui acord sunt eligibili doar jucători născuți la sau după 1 ianuarie 2004, aflați sub contract cu o echipă din Superliga și eligibili pentru reprezentativele de tineret ale României.

Contractul de colaborare va avea o durată de un sezon, iar fiecare club din Superliga va putea înscrie în acest sistem maximum cinci jucători eligibili.

Reguli privind timpii de joc şi protecţia integrităţii fizice

FRF a făcut public și regulamentul care prevede modul în care tinerii fotbaliști pot juca pentru două cluburi în același timp: cel de care aparține și cel din Liga 2.

„Pentru a proteja starea fizică a tinerilor fotbalişti angrenaţi în dubla legitimare / activitate, regulamentul stabileşte limite stricte pentru meciurile disputate în zile consecutive între cele două cluburi:

Dacă un jucător evoluează mai mult de 60 de minute într-un meci, nu va putea juca în niciun alt meci pentru celălalt club partener până în cel puţin a treia zi de la încheierea jocului precedent (ex. Vineri - Duminică).

Dacă a evoluat între 30 şi 60 de minute, poate juca maximum 45 de minute a doua zi la celălalt club. (ex. Vineri - Sâmbătă)

Dacă a evoluat sub 30 de minute, poate juca maximum 60 de minute a doua zi la celălalt club. (ex. Vineri - Sâmbătă)

Sancţiune: Nerespectarea acestor intervale poate duce la pierderea celui de-al doilea meci prin forfait, în urma unei contestaţii depuse de echipa adversă în termen de maximum 24 de ore de la terminarea jocului.

Clubul de cooperare va notifica Clubul principal cât mai curând posibil după ce ia cunoştinţă de orice accidentare suferită de un jucător în timp ce se află la Clubul de cooperare, nu va iniţia nicio opţiune de tratament pentru respectivul jucător fără a le discuta şi a conveni mai întâi cu echipa medicală a Clubului principal”, a mai scris sursa citată.

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