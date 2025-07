„Tratează Dinamo cu respect!” Nicolescu, detalii de la negocierile cu Ianis Stoica: „Nu e corect să te întorci așa în 24 de ore”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat de ce a picat transferul lui Ianis Stoica (22 de ani) la gruparea bucureșteană.

Fotbalistul de la FC Hermannstadt a fost dorit cu insistență de „câini”, iar Gigi Becali a vrut să-l includă în schimbul Dennis Politic - Alexandru Musi.

Echipa sibiană ar fi primit trei jucători pentru starul său (Antwi, Edjouma și Gele), însă „s-a sucit” și mutarea nu s-a mai realizat.

Andrei Nicolescu îl critică pe Ianis Stoica: „Totuși, tratează Dinamo cu un pic de respect!”

Andrei Nicolescu susține că negocierile s-au aflat într-un stadiu foarte avansat, Dinamo fiind de acord cu toate cerințele fotbalistului, însă acesta s-a răzgândit, decizie pe care o cataloghează drept o lipsă de respect.

„Pentru noi era foarte logică (n.r. mutarea Politic = Musi + Ianis Stoica). Era o tranzacţie în care fiecare parte îşi proteja interesele. Aici vorbim de interesele pe care le avea Gigi Becali cu Hermannstadt şi interesul pe care îl avea cu noi. Noi voiam să construim ceva.

Dacă oamenii de acolo (n.r. Hermannstadt) mai întâi i-au spus ceva lui Gigi şi apoi altceva, nu e treaba mea, nu comentez. Eu am vrut să procedez aşa. De la asta am pornit şi am încercat să găsim o soluţie.

Am discutat cu el atunci când am avut ok-ul de la Hermannstadt. Iniţial, în prima zi totul a fost ok. Inclusiv condiţia legată de numărul de pe spate, care era ceva important pentru Ianis Stoica, şi noi am agreat-o.

După care, a doua zi, lucrurile s-au schimbat şi am înţeles că s-au schimbat şi în discuţiile purtate între Becali şi Hermannstadt.

După ce am simţit atunci, în prima zi, la discuţia cu Ianis Stoica, a doua zi mi s-a părut complet diferit şi am spus: «Totuşi, tratează Dinamo cu un pic de respect. Dacă ai spus nişte lucruri şi ţi le-ai asumat, nu e corect să te întorci aşa în 24 de ore» ”, a spus Nicolescu, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

În cele din urmă, Politic a ajuns la FCSB, iar Dinamo l-a primit pe Musi și încă aproape un milion de euro.

Ianis Stoica a rămas la FC Hermannstadt, a ratat o ocazie imensă în ultimele minute ale meciului cu FCSB (1-1), însă a marcat un gol în partida cu Metaloglobus (2-2).

2 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, potrivit Transfermarkt

Transferurile făcute de Dinamo în această vară

Cristi Mihai, mijlocaș

Danny Armstrong, extremă

Alexandru Musi, extremă

Charalampos Kyriakou, mijlocaș

Codruț Sandu, portar - împrumutat, ulterior, la Covrinul

Vadym Kyrychenko, atacant

Luca Bărbulescu, atacant

Nikita Stoinov, fundaș central

Mamoudou Karamoko, atacant

