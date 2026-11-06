Ionuț Chirilă a refuzat Postul propus de Andrei Nicolescu nu a fost pe placul antrenorului de la CS Dinamo » Ce condiție a pus

Ionuț Chirilă (60 de ani), actualul antrenor al celor de la CS Dinamo, a primit o ofertă din partea lui Dinamo, formația din Liga 1.

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele clubului, a dezvăluit că i-a propus tehnicianului o funcție, însă acesta a refuzat.

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Din iulie 2026, Ionuț Chirilă o antrenează pe CS Dinamo, echipă din Liga 2, care aparține Clubului Sportiv Dinamo, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Andrei Nicolescu i-a propus lui Ionuț Chirilă să antreneze Dinamo 2: „A zis că nu vine la Liga 3”

Întrebat dacă tehnicianul ar putea ajunge în viitor la Dinamo, Andrei Nicolescu a dezvăluit că a discutat deja cu acesta despre posibilitatea de a prelua echipa a doua a clubului.

„Eu am vorbit cu Ionuț și i-am propus să preia echipa a doua. A zis că nu vine la Liga 3. Și atunci am zis să facem o muncă și să reușim să ducem în Liga 2 echipa secundă a clubului, și vom vedea atunci.

Lucrurile s-ar schimba dacă echipa a doua a lui Dinamo ar ajunge în liga secundă. Eu doar i-am spus de ideea construcției unei echipe de copii pe care să o ia de la zero și pe care să poată să o formeze.

Mă gândeam că era o oportunitate și pentru noi, și pentru el să facă chestia asta, dar a zis că nu vine la Liga 3, ar veni la Liga a doua. Din păcate, noi n-aveam echipă la Liga a 2-a.

Discutăm de ani de zile de această fuziune dintre cele două echipe și ne-am fi dorit foarte mult ca CS, de fapt, să reprezinte echipa a doua a clubului și să nu mai avem discuții legate de identitate și alte lucruri, de cine e Dinamo”, a dezvăluit oficialul „câinilor”, conform fanatik.ro.

10 este locul ocupat de Dinamo 2 în seria 5 din Liga 3, după 12 etape, cu 12 puncte

Înaintea meciului cu Steaua, încheiat 0-0, Ionuț Chirilă a declarat că unul dintre obiectivele sale este să ajungă să o învingă pe Dinamo, echipa din prima ligă, din postura de antrenor al celor de la CS Dinamo.

Întrebat despre această declarație, Andrei Nicolescu a răspuns:

„Sper ca asta să nu se întâmple decât într-un eventual meci amical, pentru că dacă aș lua-o în serios, asta înseamnă că acolo, la CS Dinamo, se dorește schimbarea legii, modificarea statutului și alte lucruri care nu cred că corespund interesului familiei Dinamo”, a declarat Nicolescu.

Cu Ionuț Chirilă pe bancă, CS Dinamo a înregistrat 9 înfrângeri, două victorii și două remize în acest sezon. Echipa ocupă locul 20 în Liga 2, cu 8 puncte.

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