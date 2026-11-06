Pe cine înfruntă Chivu Antrenorul lui Inter nu a pierdut în 4 meciuri cu Como. Fabregas: „Nu mă uit la 9-1, ci la cele 5 minute superficiale”

Cristi Chivu îl așteaptă duminică la Milano pe Cesc Fabregas, dar revelația Como, locul 4 în Serie A și Champions, 9-1 în ultimul meci cu Lens, nu a învins echipa pregătită de român.

Ce spune antrenorul spaniol înaintea celui de-al 5-lea duel direct cu Interul lui Chivu: duminică, de la ora 19:00.

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Inter a pierdut primul meci în Serie A 2026-2027 tocmai în Derby della Madonnina și nu mai e lider.

După 1-3 cu Milan, Cristi Chivu înfruntă revelația italiană.

Como e pe locul 4 în Serie A, la două poziții și două puncte în spatele campioanei. E pe 4 și în Ligă!

Al 5-lea duel Chivu - Fabregas: două victorii Inter, două egaluri, 3 jocuri echilibrate

O echipă surprinzătoare, care vine după patru succese consecutive în Peninsulă și un incredibil 9-1 cu Lens în Champions.

Antrenorul nerazzurro a jucat de patru ori stagiunea trecută în fața alb-albaștrilor lui Cesc Fabregas.

Nico Paz, marele pericol pentru Carlos Augusto și Inter. Foto: Imago

Are două victorii și două egaluri. Totuși, în afara primului duel direct, toate partidele au fost dificile.

6 decembrie 2025: Inter - Como 4-0 , în Serie A (două goluri în ultimele zece minute).

, în Serie A (două goluri în ultimele zece minute). 3 martie 2026: Como - Inter 0-0 , în semifinala-tur a Cupei Italiei.

, în semifinala-tur a Cupei Italiei. 12 aprilie 2026: Como - Inter 3-4 , în Serie A (gazdele au condus cu 2-0, oaspeții au întors, 2-4).

, în Serie A (gazdele au condus cu 2-0, oaspeții au întors, 2-4). 21 aprilie 2026: Inter - Como 3-2, în semifinala-retur a Cupei Italiei (din nou, jucătorii lui Cesc au avut 2-0, dar campionii au răsturnat iar scorul, 3-2, punctând de două ori în ultimele 10 minute).

Fabregas, spre propriii jucători, înaintea partidei cu Chivu: „Golul primit m-a înfuriat”

Fabregas, 39 de ani, cu șapte mai tânăr decât Chivu, a spus înaintea partidei de duminică (19:00), potrivit Gazzetta.it:

„E normal să ne bucurăm după un asemenea moment (n.r. 9-1 cu Lens), dar fotbalul se mișcă într-o viteză amețitoare.

Le-am zis băieților să lase Lens în urmă și să ne concentrăm exclusiv pe Inter”.

Ne așteaptă un meci foarte dificil, pe terenul campioanei. Va fi solicitant și fizic, și mental. Mergem la Milano să ne arătăm adevărata identitate. Cesc Fabregas, antrenor Como

Catalanul le-a atras atenția propriilor jucători: „Nu mă uit la 9-1, ci la cele cinci minute superficiale din repriza secundă. Am făcut un joc bun, însă golul primit m-a înfuriat”.

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