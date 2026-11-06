Pe cine înfruntă Chivu Antrenorul lui Inter nu a pierdut în 4 meciuri cu Como. Fabregas: „Nu mă uit la 9-1, ci la cele 5 minute superficiale”
Chivu și Fabregas, al 5-lea meci direct în Italia. Foto: Imago
Campionate

Pe cine înfruntă Chivu Antrenorul lui Inter nu a pierdut în 4 meciuri cu Como. Fabregas: „Nu mă uit la 9-1, ci la cele 5 minute superficiale”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 17:33
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 17:33
  • Cristi Chivu îl așteaptă duminică la Milano pe Cesc Fabregas, dar revelația Como, locul 4 în Serie A și Champions, 9-1 în ultimul meci cu Lens, nu a învins echipa pregătită de român. 
  • Ce spune antrenorul spaniol înaintea celui de-al 5-lea duel direct cu Interul lui Chivu: duminică, de la ora 19:00. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Inter a pierdut primul meci în Serie A 2026-2027 tocmai în Derby della Madonnina și nu mai e lider.

După 1-3 cu Milan, Cristi Chivu înfruntă revelația italiană.

Como e pe locul 4 în Serie A, la două poziții și două puncte în spatele campioanei. E pe 4 și în Ligă!

Ultimul vis al lui Ronaldo Când poate ajunge Cristiano la golul 1.000. Matthaus îl atacă: „Sfârșitul a fost o rușine”
Citește și
Ultimul vis al lui Ronaldo Când poate ajunge Cristiano la golul 1.000. Matthaus îl atacă: „Sfârșitul a fost o rușine”
Citește mai mult
Ultimul vis al lui Ronaldo Când poate ajunge Cristiano la golul 1.000. Matthaus îl atacă: „Sfârșitul a fost o rușine”

Al 5-lea duel Chivu - Fabregas: două victorii Inter, două egaluri, 3 jocuri echilibrate

O echipă surprinzătoare, care vine după patru succese consecutive în Peninsulă și un incredibil 9-1 cu Lens în Champions.

Antrenorul nerazzurro a jucat de patru ori stagiunea trecută în fața alb-albaștrilor lui Cesc Fabregas.

Nico Paz, marele pericol pentru Carlos Augusto și Inter. Foto: Imago Nico Paz, marele pericol pentru Carlos Augusto și Inter. Foto: Imago
Nico Paz, marele pericol pentru Carlos Augusto și Inter. Foto: Imago

Are două victorii și două egaluri. Totuși, în afara primului duel direct, toate partidele au fost dificile.

  • 6 decembrie 2025: Inter - Como 4-0, în Serie A (două goluri în ultimele zece minute). 
  • 3 martie 2026: Como - Inter 0-0, în semifinala-tur a Cupei Italiei. 
  • 12 aprilie 2026: Como - Inter 3-4, în Serie A (gazdele au condus cu 2-0, oaspeții au întors, 2-4).
  • 21 aprilie 2026: Inter - Como 3-2, în semifinala-retur a Cupei Italiei (din nou, jucătorii lui Cesc au avut 2-0, dar campionii au răsturnat iar scorul, 3-2, punctând de două ori în ultimele 10 minute).

Fabregas, spre propriii jucători, înaintea partidei cu Chivu: „Golul primit m-a înfuriat”

Fabregas, 39 de ani, cu șapte mai tânăr decât Chivu, a spus înaintea partidei de duminică (19:00), potrivit Gazzetta.it:

„E normal să ne bucurăm după un asemenea moment (n.r. 9-1 cu Lens), dar fotbalul se mișcă într-o viteză amețitoare.

Le-am zis băieților să lase Lens în urmă și să ne concentrăm exclusiv pe Inter”.

Ne așteaptă un meci foarte dificil, pe terenul campioanei. Va fi solicitant și fizic, și mental. Mergem la Milano să ne arătăm adevărata identitate. Cesc Fabregas, antrenor Como

Catalanul le-a atras atenția propriilor jucători: „Nu mă uit la 9-1, ci la cele cinci minute superficiale din repriza secundă. Am făcut un joc bun, însă golul primit m-a înfuriat”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
serie a Cesc Fabregas Inter Milano Cristi Chivu como
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:00
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
00:15
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
07:00
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
06.11
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06.11
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
06.11
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
B365
05.11
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
Citește mai mult
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share