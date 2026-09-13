Dinamo știe ce face cu Karamoko Andrei Nicolescu a anunțat decizia luată de „câini” în privința atacantului

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Mamoudou Karamoko (27 de ani), atacant care a fost aproape să plece în ultimele zile de mercato.

Francezul a avut o ofertă din Rusia, de la Orenburg, club care îl transferase în această vară și pe Maxime Sivis.

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Mutarea nu s-a mai realizat, deși Dinamo era dispusă să îl cedeze în schimbul unei sume consistente.

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Andrei Nicolescu anunță decizia lui Dinamo în cazul lui Karamoko

Actuala înțelegere a atacantului expiră la finalul sezonului, însă Dinamo are prevăzută în contract o clauză prin care poate prelungi acordul cu încă un an.

„Deocamdată e cu noi, îşi face treaba. Noi punem toată energia ca el să performeze cât mai bine. Se simte bine, înţelege din ce în ce mai mult sistemul în care joacă Mister, iar din orice fază poate crea pericol.

E o opțiune de prelungire automată a contractului. Putem să prelungim încă un an. Cu siguranță vom activa opțiunea. E un jucător important, de care avem nevoie.

Nu știu nici eu dacă-și dorea foarte mult (n.r. - să plece în Rusia). Noi eram dispuși să-l dăm, dar doar la un anumit preț”, a declarat Nicolescu pentru fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, în etapa #8 din Liga 1

Karamoko a ajuns la Dinamo în vara lui 2025. În acest sezon, atacantul francez a marcat două goluri și a livrat o pasă decisivă în șase meciuri.

Per total, are 34 de apariții și nouă goluri și două assisturi pentru „câini”.

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