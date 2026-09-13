Ce se întâmplă cu Muhar și Drăguș Marius Baciu anunță ce planuri are pentru noile transferuri la meciul cu Petrolul

Marius Baciu a vorbit înaintea meciului cu Petrolul despre situația ultimelor transferuri făcute de FCSB: Drăguș, Muhar și Korenica, ultimul deja cu minute în meciul cu Dinamo.

FCSB - Petrolul se va disputa luni, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Antrenorul a recunoscut că timpul pentru integrarea noilor veniți a fost extrem de scurt, dar lipsa soluțiilor din lot ar putea face ca o parte dintre aceștia să fie folosiți imediat, chiar la meciul de mâine cu Petrolul.

Marius Baciu: „O parte sigur vor juca”

„Mai avem o zi. Nu știu dacă o să-i vedem pe toți titulari mâine, dar o parte sigur. Nu putem să așteptăm foarte mult, nu avem multe soluții.

Așteptăm pauza, atunci vom regla problemele fizice și tactice. Bineînțeles, depindem și de câți jucători vor rămâne aici, pentru că vor fi și plecări la loturile naționale”, a declarat Marius Baciu.

Drăguș pregătit de debut

Dintre ultimele două achiziții, Drăguș pare cel mai nerăbdător să intre pe teren. Atacantul a făcut inclusiv pregătire suplimentară pentru a recupera diferența față de colegii săi.

„Drăguș își dorește foarte mult să joace, se antrenează foarte bine. Noi îi cerem echilibru, ca nu cumva să riște. Clar că el a muncit suplimentar, a lucrat separat cu Tommy Neubert.

Va fi și debutul lui. Poate juca atât în bandă, cât și atacant. Depinde de context. Are nevoie de spații și poate evolua chiar și în spatele atacantului”, a explicat Baciu.

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