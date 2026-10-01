„Stanciu a semnat deja” Decizia pe care ar fi luat-o mijlocașul român, după ce a fost dorit de mai multe cluburi din Liga 1: „E alegerea lui”

Sorin Cârțu (70 de ani) a dezvăluit că Nicolae Stanciu (33 de ani) a semnat deja în Superligă.

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Internaționalul român a intrat recent în atenția celor de la U Cluj, iar FCSB nu a ezitat și a intrat rapid pe fir, Mihai Stoica susținând ulterior că a rezolvat în proporție de 75% transferul.

Miercuri, campioana U Craiova ar fi intrat și ea în cursă pentru mutarea mijlocașului.

Sorin Cârțu: „Stanciu a semnat deja cu U Cluj”

Acum, oficialul oltenilor susține că Stanciu a luat deja o decizie și a semnat cu echipa pregătită de Cristiano Bergodi.

„Am primit o informaţie de la cineva. Mi se pare avizat, deoarece e din lumea politică. Stanciu deja a semnat cu U Cluj.

Aşa că, ce să comentez?! Nici nu pot să spui ceva de jucător, atâta timp cât nu e al tău. Eu aşa am primit informaţia, e un tip avizat, nu vorbeşte după ureche. E susţinător al Craiovei şi a fost din zona noastră, dar are conexiuni în lumea politică.

Stanciu nu poate juca inter, nu ce a jucat acum. Interul are alte caracteristici. Pe el l-ai văzut vreodată să primească în poziţia asta?

E fotbalist bun, îmi place, dar acum poate i-a ajuns şi lui, că e plecat de mult afară. E în zona lui, din Alba Iulia. E acasă şi e foarte bine. E alegerea lui şi e şi o chestie sentimentală. Ai 30 şi ceva de ani şi vrei să mai stai pe acasă.

Dacă din partea Craiovei au fost discuţii, înseamnă că au fost discuţii între antrenor, director sportiv şi conducere. E un fotbalist bun, bun fotbalist”, a spus Cârţu, potrivit primasport.ro.

De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Alba-Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și, în prezent, la Dalian Yingbo.

11 goluri și 5 pase decisive a reușit Stanciu în acest sezon, în 25 de apariții pentru Dalian Yingbo

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