Top weekend matches #8 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 3-4 octombrie

Avem cinci propuneri foarte bune în acest weekend în Liga Națiunilor. Hai să le vedem!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Începem seria recomandărilor cu un joc de intensitate maximă.

Sâmbătă, de la ora 19:00, se dispută Croația - Anglia.

Locul 3 la ultimul Mondial, Anglia este favorită pe hârtie. Lotul său, cotat la 1,4 miliarde de euro, e de peste trei ori mai scump decât cel al Croației, estimat la 434 milioane.

Dar când vorbești de Croația veteranului Modric, nimic nu este imposibil. Mai ales că inepuizabilii alb-roșii joacă acasă, la Rijeka.

După înfrângerile în fața Spaniei, ambele caută victoria pentru a rămâne în plasa campioanei mondiale.

Tot sâmbătă avem alt duel al aceleiași grupe din elita Nations League, Spania - Cehia, de la ora 21:45.

Cel mai dezechilibrat meci al acestei grupe, între locul 1 și locul 48 în clasamentul FIFA.

Spania lui Lamine Yamal e campioana lumii și campioana Europei, vrea să recupereze trofeul Ligii Națiunilor și vine după victorii în fața Angliei (3-2) și Croației (4-1).

Cehia poate doar să încerce să reducă proporțiile scorului în această partidă de la Oviedo.

Să vedem ce propuneri interesante are și duminică!

Pornim cu altă confruntare foarte interesantă, Portugalia - Norvegia, la ora 21:45.

Vikingii lui Erling Haaland vor revanșa după ce au pierdut prima confruntare directă, 1-2 la Oslo.

Cu Jorge Jesus pe bancă, lusitanii sunt favoriți și la Porto, chiar dacă nu mai e Ronaldo, care a părăsit cantonamentul naționalei după conflictul cu selecționerul.

Goncalo Ramos a înscris golul victoriei în tur, la Norvegia - Portugalia 1-2. Foto: Imago

Nu doar valoarea lotului le e favorabilă portughezilor, un miliard față de 620 de milioane, ci și jocul, mai percutant și mai eficient decât cel al norvegienilor.

Acesta a fost aspectul decisiv și în meciul-tur.

Continuăm cu altă ciocnire cu scântei, Grecia - Germania, de la 21:45.

Nimeni nu se aștepta ca Jurgen Klopp să piardă primul meci acasă ca selecționer al Germaniei, dar s-a întâmplat.

Grecia a învins pe 27 septembrie, 1-0 la Augsburg, și va fi o partidă incendiară la revanșa de la Salonic, pe „vulcanul” Toumba.

Ultima recomandare este Olanda - Serbia, de la ora 21:45.

Cu Xavi selecționer, Olanda a câștigat în tur, 2-1 pe Marakana din Belgrad, și nu vrea să rateze ocazia unei victorii și la Eindhoven.

Meerdink (dreapta) a reușit „dubla” pentru Olanda la 2-1 cu Serbia în tur. Foto: Imago

Într-o serie dificilă, cu Țările de Jos, Germania și Grecia, Serbia luptă ca de obicei, dar are șanse mici să reziste în Liga Națiunilor A.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro, spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport