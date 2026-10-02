Top weekend matches #8 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 3-4 octombrie

- Avem cinci propuneri foarte bune în acest weekend în Liga Națiunilor. Hai să le vedem!
Începem seria recomandărilor cu un joc de intensitate maximă.
Sâmbătă, de la ora 19:00, se dispută Croația - Anglia.
Locul 3 la ultimul Mondial, Anglia este favorită pe hârtie. Lotul său, cotat la 1,4 miliarde de euro, e de peste trei ori mai scump decât cel al Croației, estimat la 434 milioane.
Dar când vorbești de Croația veteranului Modric, nimic nu este imposibil. Mai ales că inepuizabilii alb-roșii joacă acasă, la Rijeka.
După înfrângerile în fața Spaniei, ambele caută victoria pentru a rămâne în plasa campioanei mondiale.
Tot sâmbătă avem alt duel al aceleiași grupe din elita Nations League, Spania - Cehia, de la ora 21:45.
Cel mai dezechilibrat meci al acestei grupe, între locul 1 și locul 48 în clasamentul FIFA.
Spania lui Lamine Yamal e campioana lumii și campioana Europei, vrea să recupereze trofeul Ligii Națiunilor și vine după victorii în fața Angliei (3-2) și Croației (4-1).
Cehia poate doar să încerce să reducă proporțiile scorului în această partidă de la Oviedo.
Să vedem ce propuneri interesante are și duminică!
Pornim cu altă confruntare foarte interesantă, Portugalia - Norvegia, la ora 21:45.
Vikingii lui Erling Haaland vor revanșa după ce au pierdut prima confruntare directă, 1-2 la Oslo.
Cu Jorge Jesus pe bancă, lusitanii sunt favoriți și la Porto, chiar dacă nu mai e Ronaldo, care a părăsit cantonamentul naționalei după conflictul cu selecționerul.
Nu doar valoarea lotului le e favorabilă portughezilor, un miliard față de 620 de milioane, ci și jocul, mai percutant și mai eficient decât cel al norvegienilor.
Acesta a fost aspectul decisiv și în meciul-tur.
Continuăm cu altă ciocnire cu scântei, Grecia - Germania, de la 21:45.
Nimeni nu se aștepta ca Jurgen Klopp să piardă primul meci acasă ca selecționer al Germaniei, dar s-a întâmplat.
Grecia a învins pe 27 septembrie, 1-0 la Augsburg, și va fi o partidă incendiară la revanșa de la Salonic, pe „vulcanul” Toumba.
Ultima recomandare este Olanda - Serbia, de la ora 21:45.
Cu Xavi selecționer, Olanda a câștigat în tur, 2-1 pe Marakana din Belgrad, și nu vrea să rateze ocazia unei victorii și la Eindhoven.
Într-o serie dificilă, cu Țările de Jos, Germania și Grecia, Serbia luptă ca de obicei, dar are șanse mici să reziste în Liga Națiunilor A.
Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro, spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!