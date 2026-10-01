Se mișcă lucrurile pe șantierul Dinamo Au reapărut utilajele: imagini de la stadion

CNI a precizat luna trecută că pe 1 octombrie se vor relua lucrările în Ștefan cel Mare

Azi pot fi observate câteva mașini și utilaje pe șantier

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Arena era în stand-by de mai multe luni, după ce constructorul a identificat probleme care au necesitat suplimentarea finanțării.

„Ce urmează pe șantier? Finalizarea fazei a II-a de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament. Intrarea utilajelor grele pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați.

Începerea lucrărilor de infrastructură, cu o soluție mixtă de fundare: indirectă, pe piloți, în zona arenei, și directă, în zona construcțiilor perimetrale. Monitorizarea strictă a parametrilor tehnico-economici aprobați”, a anunțat CNI.

Rareș Hopincă (42 de ani), primarul sectorului 2, a dezvăluit marți că urmează să suplimenteze suma de bani care va fi suportată de primărie.

VIDEO Imagini surprinse azi în Ștefan cel Mare:

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport