Se mișcă lucrurile pe șantierul Dinamo Au reapărut utilajele: imagini de la stadion +11 foto
Imagini de azi de la stadion. Captură CS Dinamo
Superliga

Se mișcă lucrurile pe șantierul Dinamo Au reapărut utilajele: imagini de la stadion

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 11:26
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 11:42
  • CNI a precizat luna trecută că pe 1 octombrie se vor relua lucrările în Ștefan cel Mare
  • Azi pot fi observate câteva mașini și utilaje pe șantier
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Arena era în stand-by de mai multe luni, după ce constructorul a identificat probleme care au necesitat suplimentarea finanțării.

„Ce urmează pe șantier? Finalizarea fazei a II-a de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament. Intrarea utilajelor grele pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați.

S-au reluat lucrările la Stadionul Dinamo, pe 1 octombrie 2026. Capturi CS Dinamo (7).jpg
S-au reluat lucrările la Stadionul Dinamo, pe 1 octombrie 2026. Capturi CS Dinamo (7).jpg

Galerie foto (11 imagini)

S-au reluat lucrările la Stadionul Dinamo, pe 1 octombrie 2026. Capturi CS Dinamo (1).jpg S-au reluat lucrările la Stadionul Dinamo, pe 1 octombrie 2026. Capturi CS Dinamo (2).jpg S-au reluat lucrările la Stadionul Dinamo, pe 1 octombrie 2026. Capturi CS Dinamo (3).jpg S-au reluat lucrările la Stadionul Dinamo, pe 1 octombrie 2026. Capturi CS Dinamo (4).jpg S-au reluat lucrările la Stadionul Dinamo, pe 1 octombrie 2026. Capturi CS Dinamo (5).jpg
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Începerea lucrărilor de infrastructură, cu o soluție mixtă de fundare: indirectă, pe piloți, în zona arenei, și directă, în zona construcțiilor perimetrale. Monitorizarea strictă a parametrilor tehnico-economici aprobați”, a anunțat CNI.

Rareș Hopincă (42 de ani), primarul sectorului 2, a dezvăluit marți că urmează să suplimenteze suma de bani care va fi suportată de primărie.

VIDEO Imagini surprinse azi în Ștefan cel Mare:

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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