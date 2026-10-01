Se mișcă lucrurile pe șantierul Dinamo Au reapărut utilajele: imagini de la stadion

- CNI a precizat luna trecută că pe 1 octombrie se vor relua lucrările în Ștefan cel Mare
- Azi pot fi observate câteva mașini și utilaje pe șantier
Arena era în stand-by de mai multe luni, după ce constructorul a identificat probleme care au necesitat suplimentarea finanțării.
„Ce urmează pe șantier? Finalizarea fazei a II-a de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament. Intrarea utilajelor grele pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați.
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Începerea lucrărilor de infrastructură, cu o soluție mixtă de fundare: indirectă, pe piloți, în zona arenei, și directă, în zona construcțiilor perimetrale. Monitorizarea strictă a parametrilor tehnico-economici aprobați”, a anunțat CNI.
Rareș Hopincă (42 de ani), primarul sectorului 2, a dezvăluit marți că urmează să suplimenteze suma de bani care va fi suportată de primărie.
VIDEO Imagini surprinse azi în Ștefan cel Mare:
Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro
Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.
Ar trebui să fie gata în 2029.
Stadionul va fi dotat cu:
- spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
- o boxă generoasă pentru presă
- spații pentru spectatorii cu dizabilități
- spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
- propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
- tribune acoperite integral.