Revanșa lui Rațiu! FOTO. A marcat pentru Rayo Vallecano la primul meci după ce transferul la Fulham a picat! Cum a celebrat +7 foto
Andrei Rațiu/ Foto: IMAGO
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Revanșa lui Rațiu! FOTO. A marcat pentru Rayo Vallecano la primul meci după ce transferul la Fulham a picat! Cum a celebrat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 20:54
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 20:54
  • RAYO VALLECANO - RACING SANTANDER. Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul dreapta al gazdelor, a marcat un gol superb în confruntarea din etapa #4 din La Liga.
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Internaționalul român a fost foarte aproape de un transfer la Fulham în perioada de mercato, dar mutarea a picat în ultimul moment.

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FOTO. Andrei Rațiu, gol în Rayo Vallecano - Racing Santander! Ce gest a făcut după reușită

După ce nu evoluat în meciul cu Barcelona din etapa trecută, scor 2-5, Rațiu a revenit în primul „11” al lui Rayo în duelul cu Racing Santander.

În minutul 17, fundașul dreapta a șutat superb din unghi, direct sub transversală, la capătul unui contraatac-școală, și a restabilit egalitatea la 1.

Golul și gesturile facute de Rațiu în Rayo Vallecano - Racing Santander Foto captură VIDEO Reedit .jpg
Golul și gesturile facute de Rațiu în Rayo Vallecano - Racing Santander Foto captură VIDEO Reedit .jpg

Galerie foto (7 imagini)

Golul și gesturile facute de Rațiu în Rayo Vallecano - Racing Santander Foto captură VIDEO Reedit .jpg Golul și gesturile facute de Rațiu în Rayo Vallecano - Racing Santander Foto captură VIDEO Reedit .jpg Golul și gesturile facute de Rațiu în Rayo Vallecano - Racing Santander Foto captură VIDEO Reedit .jpg Golul și gesturile facute de Rațiu în Rayo Vallecano - Racing Santander Foto captură VIDEO Reedit.jpg Golul și gesturile facute de Rațiu în Rayo Vallecano - Racing Santander Foto captură VIDEO Reedit .jpg
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Imediat după gol, Rațiu și-a băgat degetele în urechi, apoi a făcut mai multe gesturi, probabil adresate oficialilor clubului, în special președintelui Raul Martín Presa, care nu a fost de acord ca Fulham să plătească cele 25 de milioane de euro pentru fundașul român în mai multe tranșe.

Andrei Rațiu, foarte furios după ce transferul la Fulham a picat

Marți, Andrei Rațiu a părăsit baza de antrenament a lui Rayo Vallecano foarte nervos, alături de agentul său. Românul s-a urcat mai apoi în mașină și a plecat în viteză.

Agentul lui Rațiu a refuzat să discute cu jurnaliștii care se aflau la baza clubului din Vallecas, plecând fără să dea detalii despre viitorul fundașului dreapta.

Andrei Rațiu a plecat nervos de la antrenamentul lui Rayo Vallecano. Foto: captură X/@partidazocope
Andrei Rațiu a plecat nervos de la antrenamentul lui Rayo Vallecano. Foto: captură X/@partidazocope

Galerie foto (8 imagini)

Agentul lui Andrei Rațiu a refuzat să vorbească cu jurnaliștii. Foto: captură X/@UnionRayoLive Agentul lui Andrei Rațiu a refuzat să vorbească cu jurnaliștii. Foto: captură X/@UnionRayoLive Andrei Rațiu a plecat nervos de la antrenamentul lui Rayo Vallecano. Foto: captură X/@partidazocope Andrei Rațiu a plecat nervos de la antrenamentul lui Rayo Vallecano. Foto: captură X/@partidazocope Andrei Rațiu a plecat nervos de la antrenamentul lui Rayo Vallecano. Foto: captură X/@partidazocope
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Astfel, Rațiu va rămâne la Rayo Vallecano, echipă pentru care evoluează din 2023.

Pentru internaționalul român este o nouă lovitură, după ce și Nottingham Forest a fost interesată de el, dar s-a lovit de aceleași cerințe din partea lui Rayo.

18 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

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