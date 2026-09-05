RAYO VALLECANO - RACING SANTANDER. Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul dreapta al gazdelor, a marcat un gol superb în confruntarea din etapa #4 din La Liga.

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Internaționalul român a fost foarte aproape de un transfer la Fulham în perioada de mercato, dar mutarea a picat în ultimul moment.

FOTO. Andrei Rațiu, gol în Rayo Vallecano - Racing Santander! Ce gest a făcut după reușită

După ce nu evoluat în meciul cu Barcelona din etapa trecută, scor 2-5, Rațiu a revenit în primul „11” al lui Rayo în duelul cu Racing Santander.

În minutul 17, fundașul dreapta a șutat superb din unghi, direct sub transversală, la capătul unui contraatac-școală, și a restabilit egalitatea la 1.

Imediat după gol, Rațiu și-a băgat degetele în urechi, apoi a făcut mai multe gesturi, probabil adresate oficialilor clubului, în special președintelui Raul Martín Presa, care nu a fost de acord ca Fulham să plătească cele 25 de milioane de euro pentru fundașul român în mai multe tranșe.

Andrei Rațiu, foarte furios după ce transferul la Fulham a picat

Marți, Andrei Rațiu a părăsit baza de antrenament a lui Rayo Vallecano foarte nervos, alături de agentul său. Românul s-a urcat mai apoi în mașină și a plecat în viteză.

Agentul lui Rațiu a refuzat să discute cu jurnaliștii care se aflau la baza clubului din Vallecas, plecând fără să dea detalii despre viitorul fundașului dreapta.

Astfel, Rațiu va rămâne la Rayo Vallecano, echipă pentru care evoluează din 2023.

Pentru internaționalul român este o nouă lovitură, după ce și Nottingham Forest a fost interesată de el, dar s-a lovit de aceleași cerințe din partea lui Rayo.

18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

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