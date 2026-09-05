Nu l-au iertat pe Gnahore VIDEO. Ce au făcut fanii lui Dinamo în momentul în care mijlocașul  a coborât din autocarul FCSB

DINAMO - FCSB. Eddy Gnahore (32 de ani) a avut parte de o primire ostilă din partea fanilor „câinilor”.

Eddy Gnahore (32 de ani) a avut parte de o primire ostilă din partea fanilor „câinilor”. Dinamo - FCSB se joacă de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Eddy Gnahore a sosit la FCSB în această vară din postura de jucător liber de contract, după doi ani și jumătate petrecuți la Dinamo.

Eddy Gnahore, primire ostilă înainte de Dinamo - FCSB: „Iuda Iuda”

Fanii „câinilor” n-au trecut peste trădarea mijlocașului francez.

În momentul în care Gnahore a coborât din autocaraul roș-albaștrilor, mai mulți suporteri ai lui Dinamo prezenți în zonă au început să strige: „Iuda! Iuda!”.

Eddy a bifat 97 de meciuri în tricoul roș-albilor, în care a marcat 6 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Mijlocașul francez nu a impresionat însă la marea rivală a „câinilor”. A fost aspru criticat în mai multe rânduri.

Gnahore a reușit să spargă gheața și să marcheze primul său gol în tricoul roș-albaștrilor la meciul cu FC Argeș, 5-0, în prima etapă a grupelor Cupei României.

Fotbalistul de 32 de ani va începe pe banca de rezerve duelul cu fosta sa echipă.

Dinamo - FCSB, echipele de start:

Dinamo: Bellarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Karamoko

Bellarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Karamoko Rezerve: Roșca, Fetai, Opriș, Duțu, R. Radu, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop, Hintsa, Zandbergen

Roșca, Fetai, Opriș, Duțu, R. Radu, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop, Hintsa, Zandbergen Antrenor: Nuno Campos

Nuno Campos FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Korenica, Joao Paulo - Miculescu, Boutoutaou, Cisotti - Garita

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Korenica, Joao Paulo - Miculescu, Boutoutaou, Cisotti - Garita Rezerve: M. Popa, Udrea, Gnahore, Arad, Toma, Radunovic, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa

M. Popa, Udrea, Gnahore, Arad, Toma, Radunovic, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa Antrenor: Marius Baciu

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